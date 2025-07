Lucho Herrera admitió haber pagado a paramilitares para que lo sacaran de la investigación de desaparición forzada de campesinos en Fusagasugá: les dio $10 millones

"Lucho " Herrar, bunker de la Fiscalía en Bogotá - crédito redes sociales/X

Se siguen revelando detalles del caso que tiene involucrado al exciclista profesional Luis Alberto Herrera, por la desaparición forzada de cuatro vecinos en el 2002 en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca.

El 5 de mayo, el ganador de la Vuelta a España en 1987 llegó hasta el búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, para entregar declaraciones sobre este hecho, en el que fue involucrado por las declaraciones de varios exparamilitares a los que presuntamente habría contratado para que desaparecieran a los otros campesinos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En una investigación revelada por Noticias Uno, se conoció que Lucho, 14 años después de los hechos, en el 2016, sí entregó una suma millonaria a algunos paramilitares para que los hicieran a un lado de la investigación.

En las declaraciones recopiladas por el medio se detalla más sobre este episodio: “En 2016 me buscó un señor de las autodefensas del Casanare y me dijo que lo tienen a usted implicado en unas muertes de unas personas. Me dijo que, si usted no quiere quedar implicado en esas muertes, ellos me pueden sacar, entonces que les mande siete mil millones de pesos”.

A pesar de la suma exorbitante que le fue pedida, se reveló que Herrera sí terminó entregando el total de $10 millones luego de haber sostenido una conversación personal con el jefe de esa organización criminal, a la que, al parecer, llegó a un acuerdo: “Yo se los di en Fusa, llegó un muchacho delgado en una moto, y no volví a saber nada”.

Al deportista y gloria del ciclismo nacional, se le vinculó a la investigación luego de que exparamilitares lo señalaran como el autor intelectual de este crimen - crédito redes sociaels/X

De igual manera, en el momento de las declaraciones aseguró que conocía a dos de los desaparecidos: “Conozco a dos, a Gonzalo Guerrero y Diuviceldo Torres, ellos son vecinos de la vereda, se criaron y crecieron ahí, cerca a la casa de mis padres”, de calificaciones que contrastan con el testimonio que entregó por medio de una carta el 25 de abril de 2025, donde aseguró que: “Una vez conozca de forma concreta y precisa los cargos que se me atribuyen por personas que no conozco”.

Defensa de Lucho Herrera tras presencia en la Fiscalía

Su abogado, Hernando Benavides Morales, declaró ante los medios de comunicación que todo el procedimiento se realizó conforme a la Ley 600, que impone reserva sobre los detalles del proceso, por lo que entregó a la prensa un comunicado escrito como pronunciamiento oficial de Herrera.

Aseguró que si la ley lo permitiera, no habría problema en que Luis Eduardo confrontara a los exparamilitares que están lanzando las acusaciones en su contra - crédito redes sociales/X

Benavides Morales indicó que Herrera seguirá vinculado a la investigación, aunque aclaró que “él aún no está vinculado como sujeto procesal, a él se le llama por unas indicaciones que les hacen unas personas que están detenidas, pero de ahí en adelante, corresponde la Fiscalía establecer la verdad”. El abogado aseguró que Herrera solo ha sido mencionado por exparamilitares detenidos y que la Fiscalía debe determinar la responsabilidad de los involucrados.

Sobre la posibilidad de una orden de captura, Benavides Morales manifestó: “Creemos que no, cuando uno puede declararse inocente, el que nada teme, nada debe… pero desde luego que le preocupa porque eso mortifica a cualquier persona y más cuando se trata de una gloria del ciclismo”. También sostuvo que Herrera no podría confrontar en persona a los exparamilitares que lo señalan porque la ley no lo permite y que los testigos buscan beneficios judiciales.

Lucho Herrera, una figura icónica del ciclismo colombiano, ha emitido un comunicado a la opinión pública después de su reciente comparecencia ante la Fiscalía - crédito Luis Eduardo "Lucho" Herrera

La defensa resaltó las dificultades de Herrera para expresarse oralmente y mencionó amenazas contra su vida como razones para evitar su exposición pública. Finalmente, aseguró que Herrera está dispuesto a colaborar y “dio la cara hoy y la seguirá dando”, mientras la Fiscalía avanza en el esclarecimiento de los hechos.