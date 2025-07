Daniel Briceño criticó al ministro de Defensa por sus palabras sobre el controversial evento en La Alpujarra, en Medellín: “Ministro de icopor”

El concejal del Centro Democrático utilizó redes sociales para lanzar un calificativo despectivo contra el ministro de Defensa, tras la participación de líderes criminales en un acto organizado por el Ejecutivo - crédito Concejo de Bogotá

El evento presidencial realizado en junio en la plaza de La Alpujarra, en el que participaron jefes de estructuras criminales que operan en Medellín y su área metropolitana, continúa generando repercusiones.

Los líderes de estas bandas fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí para asistir a la actividad organizada por el Gobierno. En ese contexto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió al tema durante una entrevista con Noticias RCN.

Frente a las declaraciones del ministro Pedro Sánchez en Noticias RCN sobre el evento en Medellín, el concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Daniel Briceño, expresó su desacuerdo y lo cuestionó públicamente. A través de sus redes sociales, se refirió al jefe de la cartera de Defensa con una expresión despectiva: “Ministro de icopor”.

Durante la entrevista, el ministro de Defensa fue cuestionado sobre si habría participado en el acto en Medellín en caso de haber conocido previamente la identidad de las personas que subirían a la tarima, en referencia a los jefes de organizaciones criminales trasladados desde prisión para el evento.

Ante esa pregunta, Sánchez respondió que su presencia en actos relacionados con la construcción de paz depende de que se desarrollen dentro de los límites legales.

“Cuando se vaya a construir la paz, iré a donde me convoquen siempre y cuando sea en el marco de la legalidad”, afirmó el funcionario del Gobierno Petro.

El ministro Pedro Sánchez aclaró que su función dentro del Gobierno no incluye tareas de negociación y subrayó que su compromiso con la paz no interfiere con su responsabilidad principal como jefe de la cartera de Defensa. Enfatizó que su deber es actuar dentro del marco constitucional para enfrentar a los actores ilegales.

“Yo no soy negociador, eso lo hace la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Yo no estoy para nada en contra de la paz. La relación seguridad y paz es muy estrecha, pero también tengo muy claro mi rol como ministro de Defensa, que es combatir la ilegalidad, de acuerdo con la Constitución y la ley. No voy a dudar en eso”, comentó.

Tras conocer las declaraciones del ministro en Noticias RCN, el concejal de Bogotá Daniel Briceño reiteró su rechazo a su participación en el evento y lo acusó de inconsistencia frente a lo que había dicho anteriormente en medios. A través de su cuenta en X, publicó un mensaje en el que cuestionó su permanencia en el cargo.

“El ministro de icopor Pedro Sánchez justifica la subida de delincuentes a una tarima en Medellín. El show que hizo en otro noticiero rechazándolo ya no existe, prefiere el sueldo a la dignidad, vende la conciencia por un puesto”, escribió el servidor público perteneciente al partido de oposición el Centro Democrático.

Otro de los críticos del Gobierno que reaccionó a las declaraciones del ministro Pedro Sánchez fue Jaime Arizabaleta, excandidato a la Alcaldía de Cali y opositor del presidente Gustavo Petro. A través de sus redes sociales, cuestionó duramente el rol del funcionario y su respuesta frente al polémico acto en Medellín.

“A mí me parece muy chistoso este ministro de ‘Defensa’ que se las da de Rambo y tiene los peores índices. Miren cómo justifica el tarimazo con delincuente de Petro, Vende su dignidad por unas migajas que le tiran”, escribió Arizabaleta.

Por otro lado, durante la entrevista en Noticias RCN, al ministro Pedro Sánchez se le preguntó si en algún momento se había arrepentido de haber aceptado el cargo como jefe de la cartera de Defensa. Ante la consulta, respondió de forma categórica: “No. Nunca me voy a arrepentir de servir al país”.

En otro momento de la entrevista, le preguntaron al ministro cuál considera la principal amenaza para la seguridad nacional. En su respuesta, señaló al narcotráfico como el factor más nocivo, al que atribuyó un efecto multiplicador sobre otras estructuras ilegales.

“El narcotráfico, porque es un cáncer que atrae las bacterias para dañar toda Colombia. Esas bacterias son los carteles de disidencias, el ELN, el Clan del Golfo. Pero hay otros cánceres que son la minería ilegal, la corrupción, el contrabando; pero el principal es el narcotráfico”, dijo en dicho espacio.