Andrea Petro respondió a las críticas que recibe por ser hija de Gustavo Petro: “Por lo menos soy hija de una lucha; usted, de nada”

Andrea Petro es la hija mayor de Gustavo Petro, presidente de Colombia, y ha estado en el centro de la polémica por su postura frente a las decisiones que toma el primer mandatario sobre la política interna.

Aunque las críticas hacia la empresaria son constantes, siempre responde a los comentarios negativos que recibe sobre su posición frente al gobierno de su padre.

Según una reciente publicación en Instagram, Andrea Petro compartió un mensaje que, al parecer, había recibido por mensaje directo, en el cual le lanzaban una crítica relacionada con su origen como hija de dos exmilitantes del M-19. Ante esto, aseguró que quien le envió el texto no era hijo de nadie, mientras que ella es “hija de una lucha”.

“Muy buenos días, Muy buenos días. Muy buenos días de parte de una hija de dos personas que fueron del M-19… Yo por lo menos soy hija de una lucha. Usted de nada, absolutamente nada”, señaló Andrea Petro, bastante ofuscada por el comentario que recibió. Adicionalmente, escribió que era necesario que se desgasten pensando en ese tipo de comentarios que a ella no le afectan en lo más mínimo.

Y agregó: “Si no se desgasten decirlo, no se desgasten en hacer reclamos porque a la única persona que le ofende es a usted, no a mí”, siendo enfática que se siente orgullosa por el origen de la familia que tiene, sin importar las veces que intenten desmeritar sus logros.

Pero esto no fue de lo único de lo que habló la joven en sus redes sociales, pues también aseguró que recibió en repetidas ocasiones mensajes de una mujer que, al parecer, criticó duramente a Andrea por haberse operado los senos y mostrarlos en sus publicaciones. Al respecto, la hija mayor de Gustavo Petro aseguró que no se ha sometido a ningún retoque en su cuerpo.

Agregó que: “Yo jamás he tenido tetas, no tengo tetas y ni tendré tetas. Tengo mis limoncitos, bonitos, chiquititos que me encantan. Pero, usted está mirando de manera morbosa un tatuaje underboobs que tengo, que da un efecto óptico como si fueran más grandes, pero no”.

Al respecto, en redes sociales circularon comentarios como: “Ningún hijo tiene la culpa de que sus padres provengan de donde provienen, pero déjenla quieta, ella no es la que gobierna”; “qué necesidad de la gente de recordar que el señor fue del M-19, déjenlo que termine”; “creo que debería abstenerse en opinar al respecto, que termine el periodo de su papá y se ponga a opinar ahí si”, entre otros.

Quién es la mamá de Andrea Petro

Andrea Petro es la hija mayor de Gustavo Petro y Mary Luz Herrán, primer matrimonio del actual mandatario colombiano. La primogénita del jefe de Estadio creció en Bélgica, donde estudió economía. Actualmente, tiene dos hijas, Luna y Victoria.

Andrea es una destacada empresaria en el mundo de la moda, pues recientemente lanzó su propia marca de ropa deportiva llamada Bachué y que es amigable con el medio ambiente, ya que está hecha con materiales reciclados.

En entrevista con Infobae Colombia, Andrea reflexionó sobre su carácter y su relación con su padre. Reconoció que comparte con él un lado impulsivo, especialmente en el uso de redes sociales. “Yo tengo un lado impulsivo de mi papá. Ay, la verdad, y si hay cosas que ya se fueron, ya se fueron, ya es muy tarde”, comentó.

En cuanto a su relación con su familia, Andrea destacó los valores que ha aprendido de cada uno de sus miembros. De su madre, mencionó la “berraquera”, mientras que de su padre resaltó la inteligencia.