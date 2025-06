Lina Tejeiro sorprende con un radical cambio de look y conquista las redes sociales

Lina Tejeiro presentó su nuevo corte de cabello en redes sociales y cautivo tanto a seguidores como a figuras de la farándula - crédito @linatejeiro/IG

Lina Tejeiro viene causando sensación en la televisión colombiana en 2025 al ser la protagonista de la nueva versión de Nuevo rico, nuevo pobre, telenovela de Caracol Televisión con la que viene siendo uno de los protagonistas en las mediciones de rating durante el primer semestre del año.

Paralelamente, la actriz sigue publicando contenido con regularidad en redes sociales, promocionando su línea de productos de maquillaje y codeándose con figuras de la farándula nacional.

En las últimas horas, la llanera dio de qué hablar entre sus seguidores cuando optó por transformar su apariencia de manera significativa, presentando un nuevo corte de cabello.

Lo curioso es que la decisión se tomó de manera espontánea. En un primer momento se observa a Tejeiro con su corte habitual, para luego mostrar que decidió dejárselo hasta los hombros, compartiendo el proceso y el resultado en sus redes sociales.

La actriz compartió el antes-después para alcanzar un nuevo look de cabello, más corto de lo que acostumbraba hasta ahora - crédito @linatejeiro

“Les juro que no lo pensé tanto. Solo sentí que ya era hora. De cambiar, de empezar otra vez, de dejar ir. El pelo crece… y yo también”, colocó en la descripción del reel publicado en su cuenta de Instagram.

Para el cambio estilístico, Lina Tejeiro se encomendó a las manos de Malejo Cangrejo, estilista reconocido en el ámbito del entretenimiento colombiano.

En el video se muestra a la actriz pidiéndole al estilista que solo corte las puntas, pero termina cortando varios centímetros más, lo que genera sorpresa y risas. Cuando finalmente pudo ver el resultado, Tejeiro no ocultó su asombro ante la transformación.

La actriz mostró que no faltaron las risas con su estilista durante el proceso - crédito @linatejeiro/Instagram

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Numerosos seguidores y figuras del entretenimiento colombiano se volcaron a la publicación para manifestar su apoyo y admiración por la valentía y el estilo de Lina Tejeiro.

Entre los comentarios más destacados se encuentra el de Greeicy, cantante y mejor amiga de la actriz, quien celebró la decisión con entusiasmo: “Los cambios son una delicia. Me encanta, te ves hermosa”, escribió.

Otras personalidades del medio, como Gabriela Tafur, Luisa Fernanda W y Laura de León, también se sumaron a la ola de elogios. Cada una de ellas resaltó la belleza y autenticidad de la llanera. Tampoco faltaron los seguidores de Tejeiro, que expresaron su admiración a través de mensajes que destacaron su autenticidad.

“La vi tan ella, tan hermosa y con esa luz que dije… es Lina Tejeiro y se ve hermosa. El que es lindo por su luz, su belleza jamás se opacará, su autenticidad, carisma y belleza única jamás nos dejará de impactar”, se lee en uno de los comentarios.

La transformación de Tejeiro también generó bromas en redes sociales, y eso incluyó a las celebridades. La exreina de belleza Valeria Giraldo apuntó: “Ella abusa de que todo le queda perfecto”, siendo una de las reacciones que más repercusión tuvo en la publicación.

En diálogo con Kienyke, la actriz hizo nuevas confesiones con las que llamó la atención del público, pues en esta oportunidad contó detalles de su vida privada, sus gustos y algunos datos curiosos que la gente poco conoce de ella.

En un video publicado en las redes sociales del medio, le preguntaron a la actriz colombiana cinco cosas que el público desconoce sobre su personalidad y sorprendió particularmente con una de las respuestas.

Según contó, Tejeiro tiene un disgusto insuperable por los masmelos, un dulce conocido y querido por muchos fanáticos, pero que para ella es imposible de consumir porque “no me gustan, no me fascinan, tengo un problema con las texturas viscosas y como jugosas".

“Me producen muchas náuseas, entonces no como ni el mondongo, ni los masmelos, ni las gomitas, ni nada que dé esas sensaciones así”, dijo, mientras hacía arcadas.