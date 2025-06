Los participantes que salieron en la primera prueba de eliminación en las 7 temporadas de ‘MasterChef Celebrity’

Tras la renuncia de la actriz al popular reality, se sumó a la lista de las celebridades que salieron durante la primera semana - crédito cortesía Canal RCN

La décima edición de MasterChef Celebrity Colombia comenzó con altas expectativas y la tradicional mezcla de tensión y emoción entre sus 22 participantes.

Aunque el formato suele iniciar con la eliminación de un concursante por decisión del jurado, en esta ocasión la primera en dejar el delantal fue por voluntad propia: la actriz Yesenia Valencia renunció al programa al cierre de la primera semana.

En ese sentido, la dinámica de eliminación en la competencia ha variado a lo largo de sus siete temporadas.

En el repaso histórico, Ana Victoria Beltrán fue la primera eliminada durante la temporada en 2018, en la competencia en que participaron 18 participantes.

Luego, en la segunda temporada emitida entre 2019 y 2020, con 22 celebridades, el cantante barranquillero Checo Acosta se convirtió en el primer eliminado.

En la tercera temporada, emitida en 2021, la cantante de música popular Francy tuvo que dejar su delantal en la primera semana. Mientras que Natalia Ramírez fue la eliminada en la cuarta temporada, en 2022; no obstante, tuvo la oportunidad de regresar en la tercera semana.

Ya en 2023, con 24 famosos en competencia, el comediante Vargasvil fue el eliminado en la quinta temporada. En cuanto al eliminado de la sexta temporada, el actor Camilo Sáenz fue quien se sumó al listado histórico del reality.

Este año, la salida de Yesenia Valencia marcó una excepción. La actriz tomó la decisión después de un reto particularmente exigente.

Según explicó frente a los chefs y sus compañeros, no se sentía cómoda en la competencia y prefirió priorizar su bienestar emocional. Argumentó que la experiencia empezaba a afectarla y que no estaba dispuesta a modificar su personalidad para adaptarse a la dinámica del programa. “Mi alma no resiste cosas. Me cuesta mucho competir. Me está costando mucho”, dijo la actriz.

La reacción entre los concursantes fue diversa. Violeta Bergonzi expresó públicamente su desacuerdo y defendió que la eliminación debe ser exclusiva responsabilidad del jurado: “Creo que estás tomando una decisión que no te corresponde, tenemos que dejar que los jurados decidan, y si alguien se va es por su plato”.

Mientras que otras figuras como Luly Bossa y Andrea Guzmán respaldaron la decisión de Yesenia, destacando la importancia de la salud mental y la felicidad personal.

Por parte de los jurados, la sorpresa fue evidente. Jorge Rausch afirmó que no intentaría convencer a la actriz, ya que nadie debe sentirse forzado a seguir en una competencia: “yo no te voy a tratar de convencer, estoy de acuerdo en que si alguien no quiere continuar lo haga”.

Belén Alonso citó un refrán mexicano para reforzar esa postura, mientras que Nicolás de Zubiría insistió en que MasterChef Celebrity está pensado como una experiencia de crecimiento, aunque respetó la elección de la concursante.

La presentadora Claudia Bahamón contó que intentó persuadir a Yesenia para que no se retirara, pero finalmente aceptó su decisión. “Renunciar, por el otro lado, puede ser un acto de valentía. Es mirar hacia adentro y reconocer, con honestidad, que algo no está alineado con lo que somos, lo que sentimos o lo que necesitamos en este momento de la vida”, detalló.

La discusión previa a la renuncia de Yesenia Valencia

Yesenia Valencia justificó su salida ante los jurados y sus compañeros, afirmando: “Decido retirarme de la competencia. Mi alma no resiste cosas que pasan aquí, que es todo el ejercicio de competir, me cuesta mucho, entonces creo que estoy escuchando a mi alma y mi corazón”.

Ya fuera de la competencia, se conocieron detalles sobre la renuncia de la actriz que no fueron parte de la emisión. Entre ellos, una discusión privada entre Valencia y el chef Jorge Rausch habría sido determinante.

Según relatos de la propia actriz, la conversación con el chef no se mostró en televisión y la llevó al llanto, un momento que influyó decisivamente en su retiro.

Durante una entrevista en el programa Buen día Colombia, Valencia fue consultada acerca de la situación con Rausch. “No, lo que me dolió no fue lo que dijo en cámara. Lo que realmente me dolió fue lo que me dijo antes, cuando tuvimos una discusión fuerte porque yo me iba”, relató la actriz.

Explicó que, previo a la grabación, se acercó al chef para informar que no se sentía en condiciones de continuar: “Le dije que no podía más, que me quería ir. La presión me estaba afectando mucho”. Valencia precisó que Rausch no estuvo de acuerdo con su decisión y le respondió que “eso era de fracasados”.

La actriz expresó que ese comentario la afectó de manera particular y consideró injusto calificar como un fracaso la eliminación inicial en el programa. “No es así. Hay muchas formas de vivir un proceso y superarlo”, afirmó.