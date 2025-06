Daiky Gamboa abrió su corazón y reveló cómo un viaje cambió la relación con su madre: nunca fueron cercanos

El famoso tuvo una infancia compleja, pero logró reconciliarse con su mamá - crédito nohaybanderasenmarte / Instagram

La historia de Daiky Gamboa estuvo marcada por una infancia llena de carencias económicas y una sensación persistente de incomprensión por parte de su familia. Desde muy joven, el mejor amigo de Karol G experimentó una relación conflictiva con su entorno más cercano, lo que lo llevó a tomar la decisión de abandonar su hogar a los 13 años y distanciarse de una dinámica que sentía asfixiante, según relató en el pódcast No hay banderas en Marte.

El también DJ reveló que aunque la familia en Colombia suele ocupar un lugar central y se asocia con valores de protección, no siempre representa un espacio seguro o ideal para todos. En su caso, los lazos familiares se convirtieron en una fuente de dolor, especialmente por los patrones de maltrato y abuso, por lo que defiende el corte de vínculos o el hecho de tomar distancia como un mecanismo legítimo y necesario para preservar el bienestar personal.

Debido a estas experiencias, Daiky profundizó en la comprensión de su propia historia y en la manera en que las dinámicas familiares pueden afectar el desarrollo emocional de las personas y llegó a la conclusión de que tomar la decisión de alejarse no debe interpretarse como un acto de egoísmo, sino como una forma de autocuidado.

El camino hacia la reconciliación interna y la sanación no ha sido sencillo para Daiky, pues su relación con su madre, en particular, estuvo marcada por la distancia y la falta de entendimiento mutuo, lo que dificultó la construcción de un vínculo afectivo profundo, generando una brecha emocional que se mantuvo durante años.

El DJ recordó que el cambio de la relación con su madre se consolidó a partir de un viaje que realizaron juntos, una experiencia que resultó positiva para los dos. Por primera vez, Daiky tuvo la oportunidad de compartir tiempo con su madre lejos de las presiones y responsabilidades, lo que le permitió descubrir facetas desconocidas de su personalidad: “En ese viaje conocí a mi mamá. Yo no sabía que mi mamá era la persona más divertida del planeta. Ahora sí”.

¿Cómo Daiky cambió su perspectiva?

El mejor amigo de Karol G aseguró que logró el avance en la relación con sus familiares debido al contacto con amigos antropólogos, que le recomendaron libros y esto le ayudó a comprender mejor la historia y las motivaciones de su madre, así como a liberarse de sentimientos de rencor hacia ella y hacia su padrastro.

Esto le permitió asumir un compromiso personal: “Que la vida de mi mamá fuera más linda cada día es el compromiso conmigo, verla a ella feliz y tranquila, sin tener que preocuparse por un mercado, por unos servicios, por un arriendo, me hizo más beneficio a mí que a ella”. Así, no solo sanó sus heridas propias, sino que logró un fortalecimiento en la relación.

Además, el viaje a Europa que hicieron juntos se convirtió en un antes y un después en la vida de Daiky Gamboa, pues así su madre dejó atrás las preocupaciones que la habían acompañado durante años y disfrutar de experiencias nuevas: “Mi mamá se fue, me abrazó y se puso a llorar. Y en ese momento, viajando con mi mamá, con una carrera personal que estaba despegando, dije ha valido la pena cada puto segundo”, recordó.

La experiencia no solo transformó la relación entre madre e hijo, sino que impactó en el círculo cercano de Daiky, pues reveló que sus amigos y conocidos quedaron impresionados por la personalidad de su madre: “El Ferxxo (Feid) se quedó hablando con ella una tarde entera y eran cagados de la risa. Carolina la adoró, todo el mundo. Mis amigos me decían: ‘marica, tu mamá es lo máximo’. Pero yo no sabía. Cuando yo vivía con mi mamá, mi mamá estaba ocupadísima sobreviviendo”, puntualizó.