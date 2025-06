Daniela Ospina reveló por qué mantiene a su hija alejada de las redes sociales: “Mejor lo vivimos privado”

Daniela Ospina tomó la decisión de retirar a su hija Salomé de las redes sociales para proteger su privacidad y bienestar emocional - crédito @daniela_ospina5/Instagram

Daniela Ospina decidió alejar a su hija Salomé Rodríguez de las redes sociales, una medida que responde a la necesidad de proteger el bienestar emocional y la privacidad de la menor, que desde su nacimiento ha estado bajo el escrutinio público debido a la fama de sus padres.

La decisión de la empresaria se hizo pública a través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde la modelo respondió a la inquietud de sus seguidores sobre la ausencia de su hija en las plataformas digitales.

“Salo está súper bien, la verdad ya evitando muchas cosas porque obvio, uno como mamá no quiere leer cosas feas o que no son de los hijos... y entiendo que es una red libre de opinar. Pero qué pereza leer lo que no es, por eso ya mejor lo vivimos privado”, explicó la exesposa del futbolista James Rodríguez en una de sus historias

Los comentarios negativos y juicios mediáticos llevó a Daniela Ospina a limitar la exposición pública de su hija - crédito @daniela_ospina5/Instagram

La exposición de Salomé en redes sociales comenzó desde muy temprana edad. Hija de dos figuras públicas, su imagen circuló en revistas de farándula, portales deportivos y plataformas digitales incluso antes de pronunciar sus primeras palabras.

Durante años, la niña compartió con sus seguidores su pasión por el baile y el voleibol, actividades en las que ha demostrado un talento notable. Sin embargo, en los últimos meses, su presencia digital se ha reducido casi por completo, marcando el inicio de una etapa más reservada y familiar.

La razón principal detrás de este cambio radica en la protección ante los comentarios negativos y malintencionados que la menor ha recibido en internet. Daniela Ospina fue enfática en que, como madre, no desea exponer a su hija a juicios externos ni a afirmaciones falsas que puedan afectar su autoestima.

Salomé Rodríguez, hija de James Rodríguez, vive ahora una vida más reservada lejos de las redes - crédito @daniela_ospina5/Instagram

La reacción de los seguidores de Daniela Ospina ha sido mayoritariamente de apoyo. Muchos han expresado su comprensión ante la decisión, reconociendo la presión y el impacto que puede tener la exposición mediática en una niña de 12 años: “Es lo mejor, todavía es pequeña y son injustos los comentarios que le hacen”; “Es entendible, está muy expuesta a las palabras de la gente”; “tomaste una buena decisión”.

El último registro público de Salomé en redes sociales corresponde a la celebración de su cumpleaños número 12, el 29 de mayo. En esa ocasión, Daniela Ospina compartió un emotivo mensaje: “Feliz cumpleaños a la luz de mis ojos, a la mujer que me enseñó lo que significa ser mamá, la que despertó en mí el amor más profundo e incondicional. Hoy solo deseo para ti una vida llena de alegría, salud y muchísimo amor. Mi princesa hermosa, que sigas construyendo cada día esa niña maravillosa, fuerte, llena de valores y con un corazón enorme”. Desde entonces, la adolescente ha optado por una vida más privada, enfocada en sus intereses y en el entorno familiar.

El cambio más relevante en la vida de Salomé no ha sido únicamente su alejamiento de las redes sociales. En agosto de 2024, Daniela Ospina sorprendió a sus seguidores al anunciar que su hija había dejado el colegio convencional para iniciar un modelo de educación en casa, conocido como “home school”.

Daniela Ospina publicó imágenes de la celebración a su hija - crédito @daniela_ospina5/Instagram

La empresaria explicó que la decisión se tomó tras observar que la menor no se sentía completamente cómoda en el sistema educativo tradicional. “No se sentía del todo bien en el colegio. Por eso decidimos buscar algo que se adaptara mejor a ella”, comentó en sus redes sociales.

Este nuevo enfoque educativo ha permitido a Salomé avanzar a su propio ritmo y dedicar más tiempo a las actividades que disfruta, como el baile y el voleibol. La práctica de este último deporte, que también fue pasión de su madre, le ha servido para fortalecer su carácter y aprender a manejar sus emociones.

Daniela Ospina ha compartido que el voleibol ha sido fundamental para que su hija canalice la frustración y la ansiedad, emociones que han surgido en parte por la presión de la exposición pública. “La importancia sobre todo de canalizar cada sentimiento y no satanizar, simplemente entender que se puede sentir, pero que debemos siempre buscarle una solución porque no es sano. Siempre antes de empezar los partidos le hablo del compromiso con ella y el trabajo en equipo, de cómo ser una buena líder y sobre todo sonreír y disfrutar”, reveló la empresaria en una publicación.

Salomé, quien reside en Miami con su madre y su familia, mantiene un vínculo cercano con su padre - crédito @daniela_ospina5 y @gabrielcoronel/Instagram

Actualmente, Salomé reside en Miami junto a su madre, el actor venezolano Gabriel Coronel —actual esposo de Daniela Ospina— y su medio hermano Lorenzo, nacido en 2023. A pesar de la distancia geográfica, la niña mantiene una relación cercana con su padre James Rodríguez.