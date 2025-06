Líderes de estructuras criminales en Antioquia cuestionaron el doble racero de los políticos: “Éramos mejores amigos”

El proyecto cumplió dos años en junio de 2025 - crédito Verdad Abierta

El 21 de junio se llevó a cabo un evento en el que el Gobierno nacional entregó un balance de lo que se ha registrado en los diálogos con los cabecillas de las estructuras criminales en el Valle de Aburra, proceso llamado “Paz Urbana”.

Cabe recordar que este proyecto cumplió dos años y consiste en una mesa de trabajo en la que el Estado participa con cabecillas condenados de estructuras criminales, como la Oficina de Envigado, La Terraza, y demás, que siguen recluidos en la cárcel de Itagui.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Es por ello que al evento, registrado en La Alpujarra, en Medellín, fueron movilizados en un bus del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) varios cabecillas de la delincuencia en la región, entre ellos estaban “Douglas”, “Lindolfo”, “Carlos Pesebre”, “Grande pa”, “Tom”, “El tigre”, “Pocho” y “Naranjo”, todos, condenados y recluidos en la cárcel mencionada.

En la tarima estuvieron el presidente Gustavo Petro y algunos de los capos de la cárcel de Itagüí, trasladados desde el centro penitenciario hasta el sector de La Alpujarra - crédito Presidencia

Tras el evento, varias figuras políticas del país se pronunciaron para rechazar la presencia de varios condenados en un evento presidencial, entre las críticas se destacó la de Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

"Petro sacó de la cárcel a los peores criminales de la historia reciente de la ciudad, muchos capturados en mi primera administración, para subirlos en una tarima a demostrar de qué lado está“, indicó el mandatario local.

De la misma forma, Gutiérrez aseguró que compartir tarima con condenados es una demostración de que el presidente no está del lado de la ciudadanía ni de la paz.

“Si eso no es una amenaza directa al Estado de derecho, a la democracia y a mí… no sé lo que es. No es un acto político. Es una premiación a la barbarie. Es una amenaza, una intimidación, un mensaje de todo menos de paz. Al contrario, es un mensaje de guerra", puntualizó Gutiérrez.

Cabecillas respondieron a sus críticos

El condenado indicó que ingresó en varias ocasiones a la Alcaldía de Medellín - crédito Inpec

En diálogo con Rtvc, Freyner Alonso Ramírez, más conocido en el bajo mundo como “Carlos Pesebre, que hizo parte de la estructura de La Oficina y está cumpliendo una condena de 36 años, cuestionó los señalamientos del alcalde de Medellín, recordando el proceso de paz que se adelantó en el primer paso de ”Fico" como mandatario local de la capital antioqueña.

“Nosotros como estructuras, o como voceros de las estructuras, por qué es tan malo que estemos hablando con el Gobierno de paz en estos momentos, si antes, cuando Federico fue alcalde en su primer mandato, también hablamos con ellos”.

“Carlos Pesebre” indicó que en más de una ocasión estuvo en la Alcaldía de Medellín, no solo durante la administración de Gutiérrez, pero que en esas ocasiones no se generó un escándalo de la misma índole.

“Por qué ponen el grito en el cielo cuando estamos en un evento en La Alpujarra, pero no dicen nada cuando entrabamos por el sótano. Yo estuve en la alcaldía varias veces, en diferentes alcaldías. La gente sabe que las estructuras tienen un poder territorial”.

El líder de una estructura criminal afirmó que en su momento fue "mejor amigo" de varios políticos - crédito Colprensa

Por último, Ramírez pidió que la Alcaldía de Medellín se sume a los diálogos de paz: “Contra el alcalde no hay ninguna amenaza de parte de nosotros. No lo hemos pensado, no lo hemos hablado. Antes lo volvemos a invitar a que dejemos los egos a un lado y que hagamos algo por la paz de esta ciudad”.

Por su parte, José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, se fue lanza en ristre contra los políticos de la región, a los que acusó de buscar a las estructuras criminales para buscar apoyo durante temporada de elecciones.

“Se sienten amenazados en este momento que nos llevaron esposados, pero no se sentían amenazados antes, cuando se sentaban con nosotros en reuniones para que les ayudáramos a conseguir votos, para que les ayudáramos a llegar al poder. En ese momento no se sentían amenazados. Éramos mejores amigos”.