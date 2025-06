Jaime Arizabaleta le contestó a la senadora Sandra Ramírez por pedir que lo investigue la Fiscalía: “Haga lo que le dé la gana”

Jaime Arizabaleta discutió con la senadora del partido Comunes por medio de redes sociales - crédito @jarizabaletaf/@sandraramirezcomunes/Instagram

La congresista Sandra Ramírez, integrante de la Comisión Sexta del Senado, solicitó a la Fiscalía General que examine unas declaraciones recientes del abogado y excandidato a la Alcaldía de Cali, Jaime Arizabaleta.

Según la senadora, el jurista emitió señalamientos carentes de fundamento. “Se trata de una acusación con sesgo”, afirmó Ramírez a través de su perfil en la red social X.

Arizabaleta, respondió a las declaraciones de la senadora por medio de una publicación en su cuenta de la red social X. “Dice que me va a denunciar, haga lo que le dé la gana”, expresó el abogado en su mensaje.

La senadora Sandra Ramírez reaccionó luego de que Jaime Arizabaleta difundiera en la red social X un video de una intervención del senador Miguel Uribe, en la que este criticaba la participación de antiguos miembros de las Farc en el Congreso. Junto al clip, el abogado formuló una conjetura relacionada con el ataque del que fue víctima Uribe Turbay.

“Este fue el discurso de Miguel Uribe contra los senadores de las Farc en el Congreso. Hoy una de las hipótesis es que quien ordenó el atentado fue Iván Márquez”, escribió por medio de su cuenta de X el excandidato para la Alcaldía de la capital del departamento del Valle del Cauca en aquella ocasión.

“Señores @FiscaliaCol pido que se investigue el pronunciamiento irresponsable del Señor Jaime Arizabaleta. ¡GRAVÍSIMO! En lugar de exigir justicia lanza una acusación tendenciosa contra quienes le apostamos a la paz. Lo dicho por @jarizabaletaf no solo desinforma, sino que pone en riesgo de inmediato a firmantes del acuerdo de paz y liderazgos sociales", escribió la congresista en su mensaje en respuesta a lo anterior.

A lo anterior, Jaime Arizabaleta contestó diciendo lo siguiente: “Sandra Ramírez dice que me va a denunciar, haga lo que le dé la gana. Si algo nos enseña Miguel es a no temerle a los bandidos”.

Junto con su respuesta, Jaime Arizabaleta publicó un video en su cuenta de X en el que amplió sus críticas hacia la senadora Sandra Ramírez. En el material audiovisual, se refirió a las declaraciones de la congresista y a la intención de llevar el caso ante la Fiscalía. “¿Cómo les parece la última, señores y señoras? Sandra Ramírez, la viuda de Tirofijo, el asesino más grande que ha tenido este país, dice que me quiere denunciar”, expresó el abogado.

Arizabaleta también explicó el motivo de su publicación, en la que compartió un video del senador Miguel Uribe cuestionando la presencia de exintegrantes de las Farc en el Congreso. “Que porque expuse en un video del Congreso de Miguel como los confrontaba a ellos, dice que eso es una acusación tendenciosa. No, afortunadamente me quiere denunciar, ¿no? Y no me quieren hacer nada más, me puede dar por bien servido y que me respeten la vida”, agregó.

En el mismo video con el que respondió a la senadora Sandra Ramírez, Jaime Arizabaleta incluyó nuevamente la intervención del senador Miguel Uribe en el Congreso, la misma que había compartido en su publicación inicial y que desencadenó el cruce de declaraciones. Antes de reproducir el fragmento, el abogado cuestionó la legitimidad de Ramírez como interlocutora.

“Señora Sandra, a mí me gusta es hablar con gente civilizada, no con gente que haya matado, que haya secuestrado, que haya reclutado niños. Usted y yo a kilómetros. Y haga lo que quiera”, expresó Arizabaleta, para luego cerrar el video con la intervención de Uribe Turbay, en la que criticaba la participación de exintegrantes de las Farc en el Legislativo.

En cuanto al video de la intervención de Uribe Turbay, en esta el senador comentó: “El gobierno de Álvaro Uribe fue donde se intensificaron los esquemas de seguridad, como algunos aquí lo han reconocido. Aquí el debate es sobre aquellos que promueven la lucha de clases y el resentimiento social, pero se resisten a perder privilegios. Ese es el debate. Y el punto es el siguiente: aquí se para un senador de las Farc a decirme con cinismo que es que no llegaron por la vía de los privilegios”.