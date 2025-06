Petro perdonó a joven que lo amenazó de muerte en redes sociales

Una persona preocupada revisa su cuenta bancaria tras ser víctima de una estafa financiera, reflejando angustia y desconfianza. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente de la República, Gustavo Petro, protagonizó un emotivo momento el pasado sábado en la capital antioqueña, previo al evento que lideró en la emblemática plaza de La Alpujarra, cuando se reunió con un joven que a través de redes sociales aseveró que atentaría contra su vida si se lo llegaba a encontrar personalmente.

A través de un video que subió a su cuenta oficial de la red social X, el mandatario relató que se trataba de un muchacho que había sido abandonado, por lo que sintió compasión.

“Hoy me encontré con Juan David en un acto de reconciliación, nos abrazamos. Él en las redes dijo que donde me encontrara, me iba a matar”, narró en la grabación.

Ante esa amenaza, el mandatario ordenó que ubicaran al muchacho, lo que lograron las autoridades, sin embargo, a Petro lo conmovió su historia de vida del joven, que estuvo marcada por el abandono.

El presidente Petro asistió a un evento en Medellín, pero las personas que lo rodearon fue lo que intensificó la crítica del alcalde Fico - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

“A mí me dio algo de rabia, dije miren a ver a ese muchacho, a ver dónde está y pregúntenle ¿Por qué? Y sí, lo encontraron y hablaron con su familia y con él. Yo hubiera podido tener la opción de denunciarlo y de que se fuera a una cárcel, pero decidí que mejor habláramos”, confesó el presidente durante el evento que se llevó a cabo en La Alpujarra.

De acuerdo con lo que contaron al presidente, el joven había crecido sin sus padres y era analfabeta, lo que lo conmovió. Por otro lado, el cuando se reunió con el jefe de Estado, el chico entró en llanto y no supo dar razón del por qué quería asesinarlo.

A person holds a book with the image of Colombian President Gustavo Petro on it, during the "A Pact for Urban Peace" event in Medellin, Colombia June 21, 2025. REUTERS/Juan David Duque

“Acabo de hablar con él aquí atrás. Venía con un tío o un familiar. Estaba asustado porque no sabía que le esperaba y hablamos. Sólo le pregunté que por qué tanta rabia, si no le había hecho ningún daño. Algo me dijo, pero estaba llorando y me pidió perdón por lo hecho, y me dijo que no sabía por qué”, relató ante los asistentes a su evento.

Petro luego señaló que no respondería con más agresividad a ese mensaje violento y que por el contrario actuó con cariño para que no se generara más conflicto.

“Decidí que mi respuesta no podía ser sino abrazarlo dándole un beso en la cabeza. Desearle la mejor de las suertes. Sentí su corazón latiendo al lado de mi pecho”, detalló.

En la tarima estuvieron el presidente Gustavo Petro y algunos de los capos de la cárcel de Itagüí, trasladados desde el centro penitenciario hasta el sector de La Alpujarra - crédito Presidencia

Sobre esa conmovedora anécdota, el mandatario sostuvo que los problemas no se podían resolver “en soledad” si no con unión, como la que se requiere en estos momentos en el mundo con respecto a las crisis que están ocurriendo a nivel planetario.

“No es en soledad como arreglamos los problemas. La humanidad sólo se libra, sólo se supera aún ante lo peor, la extinción, mirándonos los unos a los otros acariciándonos, trazando líneas de amor, ayudándonos. Juan David fue abandonado por sus padres, no saben leer, no sabe escribir, tiene apenas 20 años, y tenía lleno de odio su corazón, espero que ahora lo llene de amor”, concluyó Petro.

En contraste, en ese mismo evento, el mandatario ordenó el traslado desde la cárcel de nueve jefes de las bandas criminales que delinquen en Medellín.

En el periódico regional El Colombiano informaron que se trataba de José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo; Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio; Wálter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre o Ramón Chaqueta; Juan Camilo Rendón Castro, alias El Saya; Alber Antonio Henao Acevedo, alias Albert y Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23.