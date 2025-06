“Menor de 18 años, para que no lo manden a la cárcel”: las características que buscaban en el sicario para el atentado de Miguel Uribe

Detalles del atentado a Miguel Uribe Turbay: “Me dice que necesita un menor suicida... Mejor si no tenía padres” - crédito @andresbarriosbernal/Instagram/Redes sociales

En medio de la investigación que rodean el atentado contra Miguel Uribe Turbay en el occidente de Bogotá el sábado 7 de junio, ha salido a la luz un detalle que sacude la narrativa del caso.

Se trata del presunto uso deliberado del adolescente de 14 años como sicario, no surgió de una improvisación, sino de una planificación destinada a desaparecer al ejecutor y borrar cualquier rastro que pudiera conducir a los autores intelectuales.

A 16 días del ataque que conmocionó a Colombia, la Fiscalía General de la Nación continúa hilando los pormenores de lo sucedido, tras la captura de cuatro involucrados y gracias a los testimonios que permiten reconstruir los hechos.

Nuevas declaraciones apuntan a las disidencias de las Farc como supuestos facilitadores en la fuga posterior al crimen, según reveló la revista Semana.

Imágenes del momento de la captura de Katherine Martínez en Caquetá - crédito @Marovaan/X

Entre los testimonios obtenidos, destaca el de Katherine Andrea Martínez, una joven de 19 años que entregó a la Justicia su versión detallada de la planeación y la ejecución del atentado, así como de los días siguientes durante la huida.

Martínez fue la encargada de transportar el arma con la que se cometió el ataque: una pistola Glock, supuestamente adquirida por cerca de 15 o 20 millones de pesos, que debía ser usada en el parque Golfito en el barrio Modelia.

La joven de 19 años sostuvo durante su declaración al medio mencionado que conoció a Élder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, en un bar del centro de la capital. Después de varios encuentros, El Costeño le propuso “ser la mensajera de sus vueltas”.

En palabras de Katherine, aceptó a pesar de que tenía otra forma de ganarse la vida, trabajando como modelo webcam en el barrio Danubio Azul. El jefe de la banda sicarial estaba en la planeación del atentado y le pidió a Katherine su ayuda para conseguir el gatillero.

Los requisitos eran claros: “Que tuviera entre 14 y 16 años, porque si estaba por cumplir los 18 podía sufrir cárcel, entonces que necesitaba que tuviera por ahí 14 años”, indicó a Semana. Además, debía ser un joven sin antecedentes parentales que vigilasen sus pasos o lo reclamaran, reveló Martínez a los fiscales.

Katherine Martínez dio detalles de la cronología sobre el atentando contra el senador del Centro Democrático - crédito Captura video

A Martínez le encargaron que al intermediario, el menor de edad, se le ofreciera un pago de entre 100 y 150 millones de pesos, siempre que cumpliera con disparar y luego se entregara a la Policía. Sin embargo, en la práctica, solo le prometieron al adolescente la suma de 20 millones de pesos, una cantidad que le resultó irresistible y lo llevó a aceptar sin saber exactamente quién era el objetivo.

Relato del sicario se alinea con declaraciones la Katherine Martínez

El testimonio del joven coincide “milimétricamente” con el de Katherine Andrea. Tras ser capturado y golpeado por quienes lo detuvieron, el menor, identificado como el único ejecutor del atentado, ofreció colaborar con las investigaciones a cambio de protección para su abuela, a quien consideraba su único afecto.

El caso generó conmoción nacional por el ataque a un senador y las circunstancias de la captura del menor implicado - crédito redes sociales

Aseguró a la Fiscalía que el nombre tras la contratación era el de alias El Costeño: “El joven sicario aseguró que se trataba de gente muy peligrosa, y ya una vez a salvo y detenido, le dijo a la Fiscalía que antes de contarlo todo, necesitaba que protegieran a la que sería la única persona que le ha tendido la mano y se ha preocupado por él: su abuela”, describió.

En su declaración, el adolescente reconoció haber sido engañado durante todo el proceso. No supo a quién se le encomendó atacar hasta el momento mismo del crimen, y, según relató a los investigadores, llegó a la conclusión de que nunca habría recibido el dinero prometido: “A mí me iban a matar en esa vuelta”, confesó el joven ante las autoridades, según relató.

La reconstrucción de los hechos a partir de los testimonios muestra los momentos previos al atentado: Martínez describe el encuentro con el adolescente en un Spark gris, donde también estaba el conductor del vehículo.

“Ahí se encontraba el muchacho que le disparó al senador, y estaba el que manejaba el carro. El muchacho se encontraba de copiloto. A este muchacho, yo nunca lo había visto. Tenía un pantalón con calcomanías, una chaqueta negra y una gorra roja”, narró la joven de 19 años a Semana.

La propia mujer aseguró a la juez del caso que participó en los hechos y que conoce a alias el Costeño, el siguiente eslabón que podría conducir a los autores intelectuales del ataque a Uribe Turbay el pasado 7 de junio - crédito Captura de video RCN

Su relato continuó explicando que El Costeño le pidió que sacara el arma, y que delante del joven contó las balas del proveedor antes de cargar la pistola y dar instrucciones precisas: “Élder le dijo, todos a la cabeza. El muchacho le contestó: ‘Le voy a dar uno o dos en la cabeza y me voy’. Élder le dijo que no, que eran mínimo tres o cuatro y que si se lo tenía que descargar todo, que para eso tenía munición”.

El propósito del plan, tal como reveló la investigación de Semana, era disparar la mayor cantidad de balas contra la cabeza del senador Miguel Uribe Turbay. Según Martínez, ni ella ni el menor de edad sabían siquiera quién era la persona a la que debían atacar. Tampoco tenían conocimiento de que los detalles con los que los convencieron de que podrían escapar con éxito eran toda una farsa. Les aseguraron, por ejemplo, que contaban con la complicidad de la policía y de los escoltas del senador.

“La policía estaba con ellos, y que estos eran los que estaban de escolta del senador, que tenía esos cinco minutos para descargarle el proveedor en la cabeza y escapar”, relató la joven, según la revista mencionada. El engaño quedó al descubierto una vez perpetrado el ataque, cuando el joven se dio cuenta de inmediato de que no habría apoyo para su huida.

Tampoco recibió nunca el dinero prometido. “Tal vez no, a mí me iban a matar y me dejaron solo”, repitió el adolescente después de un silencio, citó el medio.

La participación de las disidencias de las Farc cobra relevancia a raíz del testimonio de Martínez, quien sugirió que estos grupos habrían facilitado la huida de algunos implicados luego del ataque.

Si bien la Fiscalía prosigue con las investigaciones para vincular de manera concluyente a estos actores con los hechos, el relato refuerza la hipótesis de la existencia de estructuras criminales mayores detrás del atentado.