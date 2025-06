“Petro sigue diciendo bobadas y mentiras”: Peñalosa

Petro reitera su descontento con la gestión de Peñalosa y el abandono del sistema férreo - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

El exalcalde de Bogotá y precandidato presidencial, Enrique Peñalosa, respondió recientemente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro en torno al proyecto del metro de Bogotá, en medio de un debate persistente sobre la conveniencia de una línea elevada frente a una subterránea.

El presidente Petro, en una intervención reciente, cuestionó los argumentos históricos utilizados para justificar la construcción del metro elevado. Según el mandatario, la comparación que en su momento se presentó entre ambas opciones habría omitido un análisis completo de valorización, el cual —según él— habría favorecido al metro subterráneo, por su potencial de valorización urbana.

“La comparación que hizo Peñalosa, diciendo que el metro elevado era mejor que el subterráneo, fue un engaño a la ciudadanía. Él no realizó la valorización de ambos proyectos, porque esta habría resultado positiva para el metro subterráneo, que indudablemente valoriza una ciudad, y negativa para el metro elevado”, dijo el presidente Gustavo Petro a sus ministros el 17 de junio.

Frente a estas afirmaciones, Peñalosa recurrió a su cuenta en la red social X (antes Twitter) para desestimar los señalamientos y defender la gestión realizada durante su administración. El exalcalde aseguró que durante su mandato se dejaron contratadas diversas obras de infraestructura, entre ellas varias troncales de TransMilenio, nuevas vías como la Avenida Guayacanes y el contrato del metro elevado actualmente en construcción. A su juicio, la gestión del actual Gobierno nacional en materia de obras públicas ha sido limitada.

“Petro sigue diciendo bobadas y mentiras. Lo único cierto es que él como alcalde no fue capaz de hacer ni Metro, ni TransMilenio y nosotros contratamos tres mega troncales, muchas vías como la Guayacanes, etc etc...y contratamos el Metro que avanza muy bien. En la presidencia impulsaré mucha obras y vías de penetración para los campesinos. Petro no ha iniciado una sola obra importante y está dedicado a tratar de quedarse más de cuatro años sin importar el costo”, dijo Peñalosa.

El también aspirante a la presidencia aseguró que de llegar a la Casa de Nariño impulsará proyectos de conectividad para zonas rurales, especialmente orientados a mejorar las vías de acceso para las comunidades campesinas.

Las declaraciones se suman a un historial de tensiones entre ambos líderes políticos, quienes han tenido visiones contrapuestas sobre el desarrollo urbano de Bogotá. En el pasado, Peñalosa ha defendido su modelo de intervención en barrios populares, argumentando que durante su gestión se legalizó un número significativo de asentamientos informales y se realizaron obras de acueducto, alcantarillado, parques, centros culturales y hospitales. Petro, por su parte, ha sostenido una postura crítica frente a estos modelos de desarrollo, en especial en lo que respecta a la planificación del sistema de transporte masivo de la capital.

Este nuevo intercambio vuelve a poner sobre la mesa uno de los temas más debatidos en la política bogotana y nacional: la planeación y ejecución del metro de Bogotá, proyecto que ha enfrentado múltiples retrasos y polémicas a lo largo de las últimas décadas.

Otra molestia de Peñalosa con Petro

Durante el inicio de las obras del Regiotram de Occidente en Facatativá, el presidente Gustavo Petro propuso que el Ministerio de Transporte asuma la compra de los buses de Bogotá, incluyendo los de la carrera Séptima.

El objetivo, según explicó, es redirigir esos recursos a la construcción de un tranvía que conecte directamente este municipio con el centro de la capital.

El exalcalde Enrique Peñalosa cuestionó con dureza la propuesta del presidente Gustavo Petro de redirigir recursos para construir un tranvía entre Facatativá y el centro de Bogotá.

Esta vez, Peñalosa respondió con ironía: “Son asombrosas las bobadas que dice”.

La iniciativa del presidente busca establecer un modelo de transporte sostenible que una la Sabana con el centro de Bogotá, utilizando como mecanismo de respaldo financiero el compromiso de recursos de presupuestos de años venideros.