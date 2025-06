Karol G, Luis Alfonso, Ed Sheeran y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Karol G presentó 'Tropicoqueta' como una experiencia para explorar “poco a poco” - crédito @karolg/Instagram

Cada semana, la industria musical presenta una serie de estrenos que captan la atención del público y marcan tendencias en distintos géneros. Artistas consolidados y emergentes lanzan producciones que abarcan desde el pop y el rock hasta la música urbana y electrónica.

Entre los estrenos más destacados durante la última semana, varias figuras a lo largo y ancho del globo se reportaron con lanzamientos ligados al género urbano, el regional, o la música de cantautor, así como al pop o el rock alternativo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con ese panorama, Infobae Colombia hace un repaso por lo más destacado en materia de estrenos musicales a nivel nacional e internacional.

Piso 21 reversiona “Volver” como una salsa junto a Marc Anthony y Beéle

Después de alcanzar con la versión original cerca de 100 millones de reproducciones en Spotify, , el dúo decidió presentar una nueva versión en la que profundizan en la salsa e incorporan timbales y congas con el apoyo en producción y arreglos del colombiano Andres Alzate.

Osman presenta “My Love”

El cartagenero radicado en Medellín y una figura en ascenso dentro del afrobeat a nivel nacional, presenta un sencillo que celebra la conexión y química genuina entre dos personas que se gustan y luchan por ser auténticas, acompañado de un ritmo bailable y alegre.

“My Love es una canción que en lo personal me transmite una vibra muy fresca y tropical que se deja dedicar, bailar o simplemente escuchar, lo cual la hace muy especial para mí”, aseguró el artista en un comunicado de prensa.

Zaider se junta con Darell para prender las vacaciones con “Toko Teke”

Otra figura en ascenso en el ámbito del afrobeat, se junta con el puertorriqueño Darell en un tema perfecto para la discoteca. Pese a tener bajos más marcados de lo usual e incorpora aspectos del género urbano, se mantiene en la línea del afrobeat.

El lanzamiento vino acompañado de su videoclip, grabado en Medellín, durante una fiesta en la que ambos artistas transmiten el ambiente nocturno y festivo que proyecta el sencillo.

Chika Di presenta “I Say Yes”

Después de explorar múltiples fusiones entre lo latino, lo electrónico y lo afrocaribeño, la artista colombo-californiana Chika Di incursiona en la bachata con este lanzamiento, que toma como inspiración la propuesta de matrimonio que recibió en 2022 de su esposo y productor, Michael Costanzo.

“La letra nació justo después de que me propuso,” cuenta la cantante en un comunicado de prensa. “Ya había escrito fragmentos antes, como parte de mis diarios y notas de voz. Pero ese momento fue el hilo conductor. Quería hacer algo que las parejas pudieran bailar bien pegadito, especialmente en su primer baile, pero que también transmitiera esa entrega diaria, no solo la ceremonia”.

ha$lopablito habla de sus anhelos más personales en “Tengo Un Sueño”

El bogotano, exponente del trap a nivel nacional, presentó el segundo sencillo del que será su segundo larga duración, Es Cuestión de Pandebono. En este, se pone en la posición de alguien que “coronó” en la música.

“Se me ocurrió la idea de hacer una canción como las que hacen los artistas que ya están pegados. En estos temas de celebración hacen una apología a ese camino del héroe que logra su objetivo luego de una tortuosa odisea”, comentó el artista en un comunicado de prensa.

“Generalmente presumen sus pertenencias materiales y poder adquisitivo por medio del recurso de poner en comparación su situación de escasez antes de haberla logrado. A pesar de que no la he logrado, un día me puse a imaginar qué haría si tuviera mucha plata gracias a la música y de ahí nació la canción”.

Karol G presenta ‘Tropicoqueta’

La Bichota lanzó esta semana el esperado sucesor de Mañana será bonito, con el que busca rendir tributo a sus raíces latinas mezclando merengue, bachata, mambo o mariachi y que cuenta con colaboraciones como las de Greeicy, Manu Chao, Marco Antonio Solís o su pareja, Feid.

“No es un álbum de escuchar una vez y entenderlo todo… este álbum es un viaje. Cada canción es un mundo. Un ritmo distinto. Un sentimiento distinto… Y creo que ahí está la magia… (y el reto también), que no se revela todo al principio. Es un álbum para quedarse… Para irlo descubriendo de a poquitos... Para volverse a enamorar de una canción distinta cada día”, explica la paisa en sus redes sociales.

Luis Alfonso presentó el videoclip de “Si me voy de este mundo”, acompañado de Rigoberto Urán

El cantante payanés de música popular presentó como corte de difusión el tema que abre su más reciente LP Descriterio. En este, el cantante comparte reflexiones sobre la vida, resaltando la importancia de valorar a la familia y los amigos por encima de lo material.

Ene el videoclip lo acompaña el ciclista Rigoberto Urán, en lo que no fue una elección casual, debido a que comparten filosofías de vida similares, según manifestó el equipo de prensa del artista.

Noel Schajris reinterpreta algunos de sus éxitos en ‘Uno No Es Uno’

El cantautor, pianista y productor argentino presentó un nuevo proyecto en el que reinventa los temas que conforman su LP solista de 2009, revisitados con dos mezclas distintas: una en análogo y otra en digital. Dos formas de sentir y escuchar, en un mismo álbum.

“Nunca había hecho esto antes en un mismo proyecto y estoy muy emocionado”, expresa el artista en un comunicado de prensa.

Mora estrenó el videoclip de “Inmediato”

Previo a sus fechas en el Movistar Arena de Bogotá los días 2 y 3 de agosto, el artista presentó el videoclip de una de las pistas que conforman su más reciente álbum, Lo Mismo de Siempre.

Grabado en París, sumerge a los espectadores en una historia en la que el glamour va por delante:momentos de ensueño en azoteas con vistas panorámicas de la Torre Eiffel, elegantes recorridos en Porsche por las icónicas calles de la ciudad y una escapada soleada a la idílica campiña francesa son protagonistas.

J Álvarez presenta “Dando”

El puertorriqueño presenta más adelantos de su próximo álbum de estudio, y en este se junta con el dominicano Kiko el Crazy, presentando uan fusión de reguetón, merengue y trap. Freedom, nombre que llevara su próximo larga duración, se estrenará el 25 de julio.

Óscar Ortiz presenta “Caro”

El cantante mexicano presenta un nuevo sencillo en el que el desamor marca la pauta, mientras aborda el dolor de sentirse traicionado en una relación, cuando lo que uno ofrece con el corazón no es valorado de la misma forma.

“Caro es una canción muy personal. Habla del valor que uno le da a lo que ofrece en una relación y de cómo, a veces, no se aprecia como se debería. Estoy seguro de que muchos se van a identificar”, compartió el artista en un comunicado de prensa.

Ed Sheeran presenta “Drive”, tema de la banda sonora de ‘F1: La Película’

A la par que continúa con la promoción de su próximo álbum de estudio, el británico sorprendió a sus seguidores con su más reciente canción, que formará parte de la película protagonizada por Brad Pitt. Con guitarras a todo volumen y un coro imponente, Sheeran deja ver que su lado emotivo no se pierde incluso en esta faceta.