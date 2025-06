Asesinan en Bogotá al hermano de la general Susana Blanco, directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional

Hermano de la general Susana Blanco, directora de Tránsito y Transporte, fue asesinado en el barrio Quiroga, Rafael Uribe - crédito red social X

En hechos que son materia de investigación, fue asesinado esta mañana el hermano de la Brigadier General Claudia Susana Blanco Romero, directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

El homicidio ocurrió en el barrio Quiroga, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, al sur de Bogotá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según un comunicado oficial de la Dirección de Tránsito y Transporte, el homicidio se habría producido en medio de un presunto intento de hurto.

De acuerdo con la versión preliminar, dos personas habrían abordado al hermano de la oficial y, en el transcurso del asalto, le propinaron heridas graves.

Aunque logró ser trasladado con vida a un centro médico cercano, falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones, según medios locales

Las autoridades competentes ya se encuentran adelantando las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

El comunicado expresa el acompañamiento institucional a la Brigadier General y a su familia en este momento de dolor, además de condenar enérgicamente cualquier acto de violencia que atente contra la vida y la integridad de los ciudadanos.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovani Cristancho, confirmó que el crimen se registró hacia las 11:20 a. m..

Giovani Cristancho aseguró que las autoridades están investigando el asesinato - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Justo el viernes 20 de junio, la directora de Tránsito ofreció información a los medios y a la ciudadanía sobre la estrategia del plan Éxodo, que se llevará a cabo durante el fin de semana del 21 al 23 de junio.

El hecho ha generado conmoción entre la comunidad local y dentro de la institución policial, que refuerza su compromiso con la seguridad y la justicia.

Frente a esta situación, el concejal de Bogotá Julián Espinosa expresó su rechazo y preocupación a través de su cuenta en X, señalando la gravedad de que dos familiares directos de altos oficiales de la Policía Nacional hayan sido víctimas de crímenes violentos en el mismo barrio y en un corto periodo de tiempo:

“Rechazo con total indignación el asesinato del hermano de la general Susana Blanco en el barrio Quiroga, el mismo lugar donde fue asesinado el hijo del general William Rincón hace menos de ocho meses. Dos crímenes, dos familiares directos de generales de la Policía Nacional, en el mismo barrio y en menos de un año. ¿Qué está pasando en el Quiroga? ¿Por qué precisamente allí?”

El concejal Julián Espinosa expresó su rechazo e indignación por el asesinato del hermano de la general Susana Blanco - crédito Julián Espinosa/X

Enfatizó además que “esto no es casualidad. Es una alerta que no podemos minimizar. Mi solidaridad con la general Blanco y su familia, y una voz firme para exigir que se investigue a fondo. Bogotá no puede seguir normalizando estos hechos”.

A las reacciones se sumó la senadora María Fernanda Cabal, quien lamentó el hecho y expresó su solidaridad con la familia de la general Blanco.

“Lamento profundamente el asesinato del hermano de la general Claudia Susana Blanco Romero, directora de la Policía de Tránsito y Transporte. A su familia y seres queridos, toda mi solidaridad en este momento de dolor”, manifestó la congresista.

La senadora María Fernanda Cabal se pronunció en su cuenta de X, donde lamentó el crimen y criticó la política de seguridad del Gobierno - crédito María Fernanda Cabal/X

Posteriormente, Cabal cuestionó duramente la política de seguridad del actual Gobierno y vinculó el crimen con lo que considera un debilitamiento institucional:

“Este crimen, ocurrido en el sur de Bogotá, es otra prueba del país que tenemos hoy: uno en el que nadie está a salvo”, aseguró. “La criminalidad se ha desbordado, y esto no es casualidad. Es el resultado directo de una política de seguridad permisiva y negligente, de un gobierno que ha debilitado a la Fuerza Pública y ha favorecido al criminal”, añadió.

Noticia en desarrollo...