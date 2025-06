Yeferson Cossio y Yina Calderón protagonizan momento viral en Premios Ícono Medellín: “Usted no es feo, es guapo”

Los creadores de contenido generaron varias reacciones en redes sociales con su encuentro, pues en varias ocasiones habían tenido roces por redes sociales - crédito @yinacalderontv / Instagram

El reciente encuentro entre Yeferson Cossio y Yina Calderón durante los Premios Ícono en Medellín se ha convertido en uno de los momentos más comentados en redes sociales, generando una ola de reacciones entre seguidores y asistentes al evento.

La gala reunió a una amplia variedad de creadores de contenido, artistas y exparticipantes de realities, consolidando su posición como uno de los escenarios más relevantes para la industria digital y musical en Colombia.

La noche de los Premios Ícono se caracterizó por la presencia de figuras influyentes del mundo digital, entre quienes destacaron Marcela Reyes y Yeferson Cossio. La ceremonia, orientada a reconocer a los creadores de contenido y cantantes más influyentes de la actualidad, atrajo también a varios exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, quienes asistieron en calidad de nominados en distintas categorías.

La diversidad de invitados reflejó el alcance y la importancia que han adquirido los influencers y artistas digitales en el panorama cultural colombiano.

Uno de los momentos que más atención acaparó durante la gala fue el reencuentro entre Yeferson Cossio y Yina Calderón. Ambos creadores de contenido ya habían protagonizado anteriormente un intercambio de palabras, motivado por las comparaciones físicas que surgieron en redes sociales tras un cambio de look de Calderón.

En esa ocasión, mientras participaba en el reality del Canal RCN, Calderón decidió cortarse el cabello, lo que llevó a muchos usuarios a señalar un presunto parecido con Cossio, quien lucía un corte similar. Esta coincidencia desató una serie de comentarios y memes en plataformas digitales, alimentando la conversación sobre la imagen pública de ambos.

La situación cobró un matiz aún más viral cuando Cintia Cossio, hermana de Yeferson, intervino de manera creativa. Aprovechando la tendencia de la película de Disney Juego de gemelas, Cintia grabó a ambos mientras recreaban un popular trend relacionado con la cinta. Este gesto, lejos de apagar la polémica, avivó el interés de los seguidores y generó una oleada de reacciones en redes sociales, donde los videos y fotografías del momento circularon ampliamente.

El momento despertó las reacciones en redes sociales. “¿Cuál es Yina Calderón y cuál es Yeferson Cossío? ajaja”, “es mi impresión o yina está linda”, “Este audio nunca había quedado tan bien, JAJAJAJAJAJAJA”, “todos queríamos verlos juntos a ver si se parecía”, “Nunca esperé ver a las gemelas Cossio Calderón tan juntaaaas”, “Cuando Milagros se encuentre con Milagros...”, fueron algunos de los comentarios.

Yeferson Cossio aclara su cambio de look tras encuentro con Yina Calderón

Yeferson Cossio aclaró públicamente los motivos que lo llevaron a cortarse el cabello luego de las comparaciones en redes sociales con Yina Calderón, quien realizó un cambio de look durante su participación en La casa de los famosos Colombia. El encuentro entre ambos influenciadores se dio recientemente en Medellín, en el marco de la entrega de unos premios, donde conversaron por primera vez y abordaron el tema de la transformación de imagen.

Durante el reality, Yina Calderón recurrió a Melissa Gate para asesorarse en un cambio drástico de estilo, hecho que despertó elogios y comentarios en redes sociales. Sin embargo, la reacción no se limitó a ella: muchos internautas comenzaron a comparar su apariencia con la de Cossio, lo que llevó al creador de contenido a mostrar el proceso de corte de cabello a través de sus plataformas.

En su interacción, Yeferson Cossio aclaró que su decisión de cambiarse de look no fue por las comparaciones con Calderón, sino que ya había planeado el corte previamente y solo aprovechó la coyuntura para generar contenido. “Yo no me corté el pelo por usted. Yo ya lo tenía cortado, si no que tocaba aprovechar”, afirmó el influenciador.

Yina Calderón, por su parte, opinó que el cabello largo favorecía más a Cossio, resaltando que ese estilo lo hacía ver “más guapo”. Ambos dejaron claro que la supuesta rivalidad era parte del contenido que generan en redes y no un conflicto personal, mostrando una relación cordial tras coincidir en persona.