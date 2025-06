Yeferson Cossio aseguró que boicotearon su presentación en vivo en los premios Ícono: “Que triste dar con gente que no es profesional”

Yeferson Cossio tuvo inconvenientes con el sonido en los premios ícono - crédito @yefersoncossio/IG

Medellín se vistió de gala para celebrar una nueva edición de los Premios Ícono 2025, una ceremonia que exalta a los creadores de contenido, influencers y artistas musicales influyentes del momento.

La noche estuvo cargada de emociones, presentaciones en vivo y momentos inolvidables, tanto para el público como para las figuras que desfilaron por la alfombra roja.

Entre los artistas invitados a presentarse en tarima estuvo Yeferson Cossio, reconocido influencer paisa que ha empezado a dejar ver su talento con la música.

Acompañado de su banda, Cossio protagonizó una de las presentaciones más esperadas de la noche, mostrando su lado más “rockstar” ante un público que no escatimó en aplausos, gritos y ovaciones.

El show de Cossio fue recibido con gran entusiasmo por sus seguidores, familiares, su novia y asistentes al evento, quienes presenciaron de primera mano su evolución artística y su pasión por la música.

El espectáculo, que combinó rock con una puesta en escena enérgica, prometía ser uno de los puntos más altos de la gala.

Yeferson Cossio se presentó en los Premios Ícono con su banda - crédito @yefersoncossio/IG

Sin embargo, no todo fue perfecto, ya que durante su presentación, Cossio enfrentó problemas de sonido que, según explicó más tarde, afectaron notablemente su experiencia en el escenario y aunque trató de solucionarlos, no recibió la ayuda que esperaba, según dijo.

En algunos videos compartidos por asistentes, se puede observar al creador de contenido acercándose a los técnicos de producción e ingenieros de sonido para pedir que subieran el volumen de su guitarra. Incluso él habría compartido un clip en sus historias de Instagram en el que parece haciendo ese gesto, ya que aparentemente no se escuchaba con claridad, pero sus insistencias no sirvieron para solucionar en el instante la situación.

Molesto por lo ocurrido, Yeferson Cossio se pronunció en las redes sociales, donde expresó su inconformidad con la organización del evento y denunció que su presentación fue afectada, por lo que calificó como una falta de profesionalismo por parte del equipo técnico encargado del sonido.

“Así fue como ‘sonó’ el solo de guitarra. Mi guitarra no se escuchaba, terrible. Todo el performance les dije: ‘súbanle a mi guitarra’, hice señas para que le subieran el volumen y en un punto hasta me fui al control de audio caminando, mientras tocaba y les dije: ‘Mi guitarra no suena, súbanle’. ¿Y ni así? Qué triste uno trabajar con tanto amor para al final dar con gente que no es profesional y pasen este tipo de cosas“, escribió el influenciador junto a una carita de tristeza.

Yeferson Cossio se quejó de la colaboración que recibió por parte de la producción en presentación de los Premios Ícono - crédito @letengoelchisme/IG

La publicación actualmente no aparece en las redes sociales de Cossio, pero varios portales de entretenimiento la capturaron y la publicaron en sus respectivas plataformas. Mientras tanto, el creador de contenido aseguró haber estado orgulloso de él y su banda por el show que dieron y les agradeció en sus historias de Instagram.

A pesar del impasse, la presentación de Cossio fue uno de los momentos más comentados de los Premios Ícono, tal como él mismo lo mostró, pues también reposteó un clip de una seguidora que expresó que había sido de los conciertos con más calidad de toda la jornada.

De esta manera, Yeferson quiso demostrar que su incursión en la música va tomando cada vez más fuerza y se espera que haga más presentaciones, pues ya había tocado para un público en el concierto del cumpleaños de Jessi Uribe en Medellín.

Los Premios Ícono, que reunió a una amplia lista de influencers, artistas digitales y músicos, reafirma a Medellín como epicentro de la cultura digital y del entretenimiento en Colombia. Por ahora continúan posicionándose como una plataforma clave para reconocer y visibilizar el trabajo de quienes dominan las plataformas sociales, y aunque esta edición dejó grandes momentos para recordar, también evidenció que aún hay aspectos logísticos por mejorar para garantizar una experiencia impecable a todos los talentos participantes.