La Jesuu negó acusaciones de fraude para quedarse con una mansión en Jamundí, Valle del Cauca: “¿Por qué no antes, por qué ahora?”

La Jesuu se defendió de acusaciones sobre una estafa - crédito @tuprimalajesuu/IG

La empresaria Angélica Vargas hizo una denuncia pública contra la influenciadora Valentina Ruiz, más conocida en redes sociales como La Jesuu, por un presunto caso de estafa que involucra la compra de una lujosa casa en el sector de Jamundí, en Cali.

Según Vargas, la creadora de contenido habría incumplido con varios compromisos legales y contractuales tras adquirir el inmueble por un valor de 1.900 millones de pesos.

Vargas decidió publicar la situación y buscó al portal de entretenimiento Le Tengo el Chisme para que la entrevistaran y contar todos los detalles. Allí, explicó cómo fue el proceso de negociación con La Jesuu y por qué, en su opinión, la robaron y esta situación ya escaló a un proceso judicial.

La empresaria relató que conoció a La Jesuu a través de una amiga que vendía casas en Cali. Vargas, que no reside actualmente en Colombia, recibió la recomendación de Valentina Ruiz como una potencial compradora confiable, y accedió a venderle el inmueble con un descuento especial. Incluso conoció a los padres de Ruiz, lo que le dio más tranquilidad al momento de pactar la venta.

Empresaria denuncia presunta estafa por parte de La Jesuu - crédito le tengo el chisme/YouTube

De acuerdo con sus declaraciones, el acuerdo se hizo a comienzos de 2023, con una hipoteca estipulada en escritura pública, cuotas mensuales pactadas de 26 millones de pesos y la promesa de registrar completamente la propiedad y las condiciones del crédito.

Además de la casa, Vargas denunció que La Jesuu entregó una camioneta Land Rover como parte de pago, la cual, según ella, fue presentada como un vehículo en buen estado. Sin embargo, tras una revisión técnica se detectaron múltiples fallas mecánicas que no habían sido informadas al momento de la negociación.

“La camioneta tenía muchísimos problemas. Ella dijo que los arreglaría, pero nunca lo hizo. Desde ahí comenzaron los inconvenientes”, detalló Vargas. A esto se sumó la falta de entrega de la tarjeta de propiedad del vehículo y un supuesto desconocimiento de los términos pactados, lo que agravó aún más la situación.

El núcleo de la disputa legal radica en que, aunque se firmaron las escrituras y se formalizó la venta a nombre de la empresa de Ruiz, Rich Luxury, La Jesuu no habría registrado la hipoteca en la oficina correspondiente de Cali.

“Cuando regresé a Colombia a solicitar una copia del registro, me di cuenta de que la hipoteca no había sido inscrita. Solo registró la venta, pero no la deuda“, explicó Vargas.

La Jesuu no habría terminado de pagar lujosa mansión en la que vivió en Cali - crédito redes sociales

Esta omisión obligó a la empresaria a contratar abogados y a iniciar varios procesos judiciales para reclamar el pago de la deuda pendiente, que incluye no solo las cuotas incumplidas, sino también intereses, costos judiciales y perjuicios económicos.

Vargas fue clara en su petición pública: “Solamente le pido que pague lo que debe. El que paga lo que debe, sabe lo que tiene. No entiendo cómo prometía regalar casas en un programa cuando ni siquiera ha terminado de pagar la suya”, comentó en referencia a lo que dijo La Jesuu en La casa de los famosos Colombia cuanto estuvo participando.

La situación ha generado todo tipo de reacciones entre seguidores y usuarios de las redes sociales, quienes piden claridad por parte de La Jesuu, una de las creadoras de contenido más populares en Colombia, pero también alegan la acción de la empresaria.

Ante esto, Valentina reaccionó de manera contundente con un mensaje que publicó en sus historias de Instagram, desmintiendo lo que dijo Angélica Vargas y asegurado que no tiene nada que ocultar. Incluso, insinuó que las personas que están buscando exponerla de esta manera tendrían otro objetivo de fondo, ya que se encuentra en un buen momento de su carrera.

Reacción de La Jesuu a presunta estafa - crédito @tuprimalajesuu/IG

“Considero que me están pasando cosas tan bonitas, que sinceramente todo el que quiera crear una polémica conmigo, precisamente a estas alturas, les pregunto ¿por qué no antes? ¿Por qué ahora? Peleen solos, bendiciones“, expresó La Jesuu.