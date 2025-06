Esta es la millonada que ganará Yina Calderón por agarrarse a golpes con Andrea Valdiri: “Yo soy parada, yo soy calle”

Esto ganará Yina Calderón por pelear con Andrea Valdiri en Stream Fighters 4 - crédito @stream_fighters/Instagram

Una de las batallas más esperadas del entretenimiento digital en Colombia ya tiene fecha y protagonistas confirmadas: Yina Calderón y Andrea Valdiri se enfrentarán en un combate en vivo en el Stream Fighters 4, evento liderado por Westcol y que se realizará en el Coliseo Medplus de Bogotá el 18 de octubre.

La noticia fue confirmada el domingo 15 de junio y desde el momento en el que se dio a conocer la pelea se desató una ola de reacciones en redes sociales porque el enfrentamiento entre Calderón y Valdiri no es cualquier encuentro, ya que se trata de dos de las figuras más controvertidas y seguidas del mundo de las redes sociales en Colombia, cuyo historial de indirectas, roces mediáticos y ataques públicos se remonta a varios años atrás.

Ahora, ese conflicto acumulado se trasladará al ring de boxeo en un evento transmitido en vivo que mezcla espectáculo, deporte y entretenimiento digital. Por eso, la expectativa es altísima, no solo por lo que ambas puedan mostrar en el combate físico, sino por los intereses económicos y mediáticos que hay detrás.

Ante esto, la bailarina y creadora de contenido Andrea Valdiri contó que más que una pelea también es un trabajo, pues hay patrocinadores, artistas, toda una producción y de ese espacio ganarán dinero todos los involucrados, tanto organizadores como competidores.

El 18 de octubre Bogotá será testigo del combate entre Yina Calderón y Andrea Valdiri - crédito @andreavaldirisos/Instagram

Precisamente el tema del dinero que le van a dar a cada una de las celebridades se ha convertido en el más comentado, especialmente porque se conoció de cuánto es la suma de dinero que estaría ganando Yina Calderón por aceptar el reto.

Según revelaron en el programa La corona TV, de Citytv, la DJ habría firmado un contrato por noventa millones de pesos colombianos solo por participar en el enfrentamiento y pararse en el ring con Andrea Valdiri.

La información fue compartida por Laura González, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2, pues fue presentadora invitada en el espacio televisivo por unos días.

“Gordito, sobre eso, le tengo un chisme. En primicia. ¿Saben cuánto le pagaron a Yina Calderón? Se rumora que le pagaron noventa millones por esa pelea con Andrea Valdiri”, afirmó González ante la sorpresa de los demás panelistas.

En ese momento “El Gordo Ariel” bromeó con la situación y se refirió a la cantidad de dinero que va a obtener la empresaria de fajas y la deuda que tendría con su finca, pues el supuesto dueño del predio ha salido a pedir en diferentes oportunidades que le paguen la suma completa del lugar porque, al parecer, todavía no lo ha cancelado.

Revelan cuánta plata le van a pagar a Yina Calderón por pelear con Andrea Valdiri - crédito @lacoronatv/IG

Aunque no se conocen aún cifras oficiales ni se ha confirmado cuánto ganaría Andrea Valdiri, el dato sobre el pago a Yina Calderón ha intensificado el interés del público. Varios usuarios en redes sociales han comenzado a debatir si esa suma es justa, exagerada o completamente rentable considerando la viralidad que se espera del evento.

El Stream Fighters 4 ha venido consolidándose como uno de los formatos más atractivos para los nuevos públicos digitales en Colombia y Latinoamérica. La mezcla de boxeo amateur, influencers y transmisión multiplataforma convierte a cada edición en una experiencia de alto impacto, tanto para los seguidores como para las marcas patrocinadoras.

En esta ocasión, la apuesta es aún mayor, pues se trata de dos de las creadoras de contenido más influyentes del país. Yina Calderón, conocida por su estilo irreverente, su faceta como DJ, empresaria, su participación en La casa de los famosos Colombia y sus constantes polémicas; y Andrea Valdiri, bailarina, empresaria e influencer que ha construido una sólida base de seguidores gracias a su contenido de lifestyle y entretenimiento.

Ambas figuras acumulan millones de seguidores en sus plataformas, lo que garantiza una audiencia masiva, interés comercial y una cobertura constante por parte de medios tradicionales y digitales.

Mientras tanto Yina aseguró: “Yo soy parada, yo me paro en la raya. Yo soy más chiquitita, más flaquita, pero no me importa, yo soy un gallo de pelea. Ahorita empiezo mi entrenamiento. Lo que pasa es que yo necesito estar hablando tanta como esa otra. Ustedes tranquilos. Yo concentrada en lo mío, mi pelea, recuperándome y todo para poder pelear. Así que frescos que yo soy parada. Hay un poco de gente diciendo que ojalá me den en la jeta y quedaran como el ternero: mamando“.