Vicecanciller Mauricio Jaramillo defendió decisión de Petro de quitar requisitos para perfil diplomático: “Es necesario democratizar la diplomacia”

El vicecanciller Mauricio Jaramillo abordó el planteamiento del presidente Gustavo Petro a la canciller Laura Sarabia, que recibió la instrucción de “quitar todos los requisitos” para designar embajadores.

La propuesta responde a la intención del Gobierno de abrir la diplomacia colombiana a una mayor diversidad de saberes y trayectorias, en especial con la consideración de que la actual ministra de Relaciones Exteriores no cuenta con varios de los tradicionales requisitos que son impuestos sobre los funcionarios del cuerpo diplomático.

En conversación con la W Radio, Jaramillo argumentó que no existe una sola formación necesaria para ser diplomático.

“Para entrar en la carrera no hay una exigencia de una formación en particular, pueden ser médicos, músicos, sociólogos, historiadores, etcétera”, explicó.

Aseguró que la Cancillería ha constatado que muchas veces no se han valorado “otros tipos de saberes, liderazgos genuinos o conocimientos que yo creo que son muy necesarios hoy en el ejercicio de la política exterior”.

“Cuando se considera a algunas de estas personas, claramente no se trata solo de justicia, y tampoco lo considero un simple mandato. No depende solamente de los requisitos para los trabajadores. También pasa por otros factores, por ejemplo, en el pasado y en el área de administración, que hemos buscado mayor diversidad diplomática”, dijo.

El vicecanciller insistió en la necesidad de revisar el modelo de selección vigente.

“Yo sí creo que es urgente una revisión de esos perfiles. En este Gobierno ha llegado gente distinta, eso ha pasado también en otros gobiernos y me parece que llegó la hora de actualizar un poco ese perfil de nuestros diplomáticos en el exterior”.

Agregó que “aquí se trata de permitir que cualquier persona, sin importar su origen, pueda llegar a lo más alto de la carrera diplomática, o que se puedan aprovechar los conocimientos de ciertos perfiles en el servicio exterior".

El funcionario remarcó la importancia de ampliar el espectro de candidatos y modernizar la diplomacia nacional.

“Muchas veces se piensa que solamente ciertas personas de determinados perfiles pueden ejercer como diplomáticos. Llegó la hora de revisar eso”, reincidió,

Estos son los requisitos para tener el perfil diplomático

De acuerdo con la información de la Asociación Consular y Diplomática de Colombia, para poder acceder a cargos diplomáticos esto es lo que se requiere:

Ser colombiano de nacimiento y no tener doble nacionalidad.

Poseer título universitario oficialmente reconocido, expedido por establecimiento de Educación Superior.

Tener definida su situación militar, cuando a ello hubiere lugar.

Hablar y escribir, correctamente, además del español, otro idioma de uso Diplomático.

Inscribirse al concurso de la carrera (que tiene varios pasos antes de la admisión).

Al respecto, Jaramillo comentó en la entrevista que, eliminar barreras no significa nombrar a cualquier ciudadano sin razones válidas de fondo.

“Es muy difícil, a veces, acceder a oportunidades de formación. Pero esto no significa interpretar que el presidente pueda simplemente nombrar a sus amigos. Se trata de personas que poseen un saber, aunque no sea necesariamente conocido, que puedan ponerlo al servicio de Colombia. Pero no se trata únicamente de los amigos", comentó.

Dijo que “eso no significa desprofesionalizar, sino permitir que personas con experiencias distintas y saberes valiosos también puedan contribuir. El idioma, la formación y la experiencia son importantes. Pero no deben ser barreras excluyentes si hay otros méritos comprobables”.

Las críticas a Petro indican que en campaña presidencial él decía lo contrario

La directriz surgió durante el más reciente Consejo de Ministros, donde el mandatario expresó que “no debe haber requisitos para nombrar embajadores y embajadoras de Colombia. Cualquier hijo de obrero puede ser embajador, no les gusta, pues este es el Gobierno del cambio”.

Comunicó que “un hijo obrero puede trabajar más en las relaciones internacionales que un embajador que se va a rascar la panza porque tiene un apellido ilustre”.

La declaración desató críticas por contradecir las posturas que el mismo Petro sostenía en 2018, cuando aspiraba a la Presidencia.

En ese entonces, proponía una diplomacia más profesional, criticaba el clientelismo en los nombramientos y defendía que los cargos en el exterior fueran ocupados por personas con formación en relaciones internacionales: “Nos proponemos, por tanto, que nuestro equipo diplomático de funcionarios y embajadas sea mucho más profesional”, dijo en campaña.

La orden del presidente se dio después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anulara varios nombramientos diplomáticos por falta de cumplimiento de requisitos.

Uno de los casos más notorios fue el de Armando Benedetti, exembajador ante la FAO, cuyo nombramiento fue revocado por no acreditar dominio del inglés ni del italiano, idiomas exigidos para el cargo.