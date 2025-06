Feid se una a reto viral de TikTok y termina sacando sus mejores pasos para bailar sobre el mesón de la cocina

Feid protagonizó particular video con una de sus nuevas canciones - crédito @feid/Instagram

A través de un video publicado en su perfil de Tiktok, el creador de contenido Nicolás Rubiano, más conocido como Rubigol, reaccionó al nuevo álbum de Feid, Ferxxo Vol X: sagrado y comentó qué le había gustado del álbum, especialmente porque notó que en las redes sociales hay críticas de seguidores al nuevo disco del artista.

“El nuevo álbum de Feid me gustó, hijueputa. ¿Cuál es la hijueputa odiadera y lloradera de la gente? El concepto del álbum es que el marica lo hizo con sus manos, gonorrea y ya. Es el man en su computador haciendo y chismeando, probando que le gusta y ya, listo, y sacó el álbum y ya. Igual que Ferxxo volumen 1, el man sampliando cualquier huevada que le plazca, haciendo ritmitos que le gusten“, expresó Rubigol, mientras ponía una a una las canciones y hablaba de ellas.

En lo que va de 2025 “El ferxxo” ha lanzado cinco singles y su nuevo álbum, que es su sexto proyecto musical y salió para el público el 8 de junio. Este disco marca una década de la carrera del cantante y más que ser como una celebración a su carrera y trayectoria, también busca regresar a FERXXO (VOL 1: M.O.R), álbum lanzado en 2020.

Como lo mencionaba Rubigol en su video y en una transmisión en vivo, una de las novedades más importantes de este nuevo producto de Feid es que lo creó él solo, desde los sonidos en adelante, fue un trabajo hecho de comienzo a fin por sus manos y conocimiento en la música, al igual que sus gustos.

Feid lanzó nuevo álbum y causó opiniones divididas - crédito Universal Music

Sin embargo, el nuevo álbum causó reacciones divididas en las redes sociales, varias personas indicaron que no les había gustado y criticaron en especial una canción por el ritmo que tiene y los cambios musicales que hay en ella.

Se trata de No me dejo xximbiar, un tema que el 15 de junio estrenó el video y en la producción el artista aparece como DJ en una fiesta con ambiente noventero, en la que se mezcla estética underground y vibra urbana, pero al parecer a varias personas del público les habría parecido muy diferente a lo que ha cantado en otros momentos el paisa e indicaron que no era buena interpretación.

Ante esto, Rubigol salió en defensa e hizo un video a modo de reto viral en el que en una primera parte está escuchando a Feid cantar, mientras hace caras como de disgusto y pena, pero después en el fondo y con luces se pone a bailar al ritmo de la canción.

El creador de contenido compartió el video y pidió que lo replicaran, así como también que lo vieran, lo comentaran y lo apoyaran, hecho al que se sumaron cientos de seguidores de “El Ferxxo” al rededor del mundo, expresando que les había gustado el tema y que no todo mundo entendía el estilo.

“La canción del momento No me dejo xximbiar. Me parece que es una canción divertida, el ritmo pegajoso. Pero la están juzgando como si fuera la sexta sinfonía de Beethoven, marica, no es tan en serio. Pero Feid yo estoy molesto porque después de una exhaustiva investigación, yo mismo creé, coreografié y audiovisualicé un trend para tu canción, que ahorita está muy viral. PEro reposteaste a todo el mundo menos a mí. ¿Feid, qué pasa, huevón? Estoy acá luchando con todo el mundo con un trapero", dijo Rubigol.

Rubigol defiende canción de Feid y explica por qué es un tema importante - crédito @rubigolazo/IG

En la publicación Rubigol le hizo un reclamo a Feid porque, aunque es él quien lo está defendiendo ante las críticas por su nuevo álbum y ha demostrado ser fanático leal, así como también creó uno de los videos más virales con la música del “Ferxxo” en las redes sociales, el artista no lo había reposteado a él ni tampoco había reaccionado a ninguno de los videos.

Ante esto, Feid creó su propio video en el que etiquetó al influenciador bogotano, lo mencionó y fuera de eso replicó el baile viral. Allí, el cantante empieza escuchando su canción, mientras deja cuestionamientos por su trabajo con frases que causaron risas entre los seguidores y luego sale bailando sobre el mesón de la cocina con pasos particulares.

“¿Yo qué estaba pensando? ¿Qué hice? ¿Este tema cuál es, hijueputa?“, piensa Feid en el video, también con cara de preocupación y decepción, pero finalmente se pone ‘perrear’ y gozar la canción.