El aterrador prontuario criminal de alias el Costeño: conexiones internacionales y el entramado que habría detrás del atentado contra Miguel Uribe Turbay

"El Costeño" ha sido mencionado como la cabeza en Bogotá del atentado a Uribe Turbay - crédito RedesSociales/NoticiasCaracol

El atentado en contra del senador Miguel Uribe Turbay el 7 de junio de 2025, mientras realizaba un acto político público, puso sobre aviso a las autoridades de una posible infiltración de bandas criminales previa a la contienda electoral.

Gracias a la captura de algunos de los señalados de participar en el atentado, surgió el nombre de Bayron Trujillo Caballero, cerebro del hecho que entristeció a la política nacional.

El conductor de un Spark gris, identificado como Carlos Mora, fue el que entregó a las autoridades el nombre de alias el Costeño, luego de haberlo visto cerca del parque donde, minutos después, un joven de 15 años descendió del vehículo y disparó contra el senador y precandidato presidencial.

Bayron también es considerado el principal enlace entre redes criminales de varias regiones, especialmente en Florencia, Caquetá.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Se conoció el historial delictivo de alias El Costeño - crédito Focus Noticias

Según reportó Focus Noticias, el también conocido como “el Negro” o “Bayron”, tiene 31 años y un historial delictivo que abarca extorsión, porte ilegal de armas, feminicidio, desplazamiento forzado, inasistencia alimentaria, hurto, violencia intrafamiliar, lesiones personales de índole culposo y amenazas.

Debido al temido historial delictivo que lo preceden, las autoridades lo consideran el eslabón central que conecta a Bogotá, Caquetá y Cali con redes del crimen organizado a nivel nacional e internacional.

Además, se le atribuyen presuntos vínculos con disidencias de las Farc y con organizaciones criminales transnacionales que operan desde Ecuador.

La propia mujer aseguró a la juez del caso que participó en los hechos y que conoce a alias el Costeño, el siguiente eslabón que podría conducir a los autores intelectuales del ataque a Uribe Turbay el pasado 7 de junio - crédito Captura de video RCN

Sumado a lo expuesto anteriormente por el portal de noticias, el historial judicial de alias Bayron incluye un proceso por extorsión a una menor de 16 años en Florencia, Caquetá, ocurrido entre el 20 y el 25 de septiembre de 2015. Según una denuncia, la víctima fue amenazada con la publicación de fotos personales en redes sociales.

Aunque fue capturado, un juez ordenó su libertad, decisión que la Fiscalía apeló. Finalmente, el 25 de marzo de 2025, fue absuelto pese a no haberse presentado a múltiples audiencias.

Edad y prontuario de ‘El costeño’, pieza clave en atentado a Miguel Uribe - crédito Captura video

El prontuario criminal de alias El Costeño contradice la versión de Carlos Eduardo Mora González —quien afirma que conoció a alias El Costeño únicamente antes del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay— entra en contradicción con los registros consultados por ese portal. Según documentos oficiales, ambos sujetos se encontraban juntos en una intervención de las autoridades ocurrida meses antes.

En esa ocasión, los agentes decomisaron armas largas ubicadas dentro del automóvil en el que viajaban. El operativo, efectuado el 22 de febrero de 2024, concluyó con la fuga del principal sospechoso luego de un control vehicular.

Videos captados por cámaras de seguridad y registros han sido determinantes para vincular al acusado en la planeación, logística y ejecución del atentado contra el senador colombiano - crédito captura de pantalla de Noticias Caracol- @ANIABELLO_R/X

“Todo esto empezó el día viernes 6 de junio de 2025, cuando yo estaba trabajando en la aplicación InDrive y me encontraba en Soacha, San Antonio (…) recibí un mensaje por WhatsApp a mi número, me lo envió el Costeño, que es una persona que conocí hace una semana más o menos y me lo presentó un amigo que está en Ecuador; a él le dicen Churco”, dijo en la declaración.

Las cámaras de seguridad fueron pieza fundamental para identificar a Bayron Trujillo, teniendo en cuenta que en los videos obtenidos por las autoridades, se observa a “El Costeño” caminando cerca del menor de 14 años que ejecutó el ataque, destacando por sus tenis rojos, un detalle que facilitó su reconocimiento. Sumado a esto, tres días después del atentado fue visto en motocicleta en la capital y se sabe que suele movilizarse en un Chevrolet Onix blanco.

Otro de los detalles que no pasó inadvertido por los videos de seguridad del sector, es que en su cuerpo presenta tatuajes distintivos: la figura de la muerte en la mano derecha que acompaña con la imagen de San Judas Tadeo, además una serpiente verde y el número “777”.

Se conocen las primeras imágenes de alias El Costeño y su prontuario criminal - crédito Focus Noticias/YouTue

Destaca también la investigación a posibles conexiones de “El Costeño” con alias El Churco, presunto cabecilla del crimen organizado en Ecuador y vinculado al asesinato de un candidato presidencial en el vecino país.

Qué dijo la expareja de alias El Costeño

De acuerdo con el portal Focus Noticias, la excompañera sentimental de “Bayron” aseguró que en repetidas ocasiones le propinó puñaladas a ella porque llegaba drogado a la casa. El testimonio fue replicado por los periodistas que conducían el informativo vía YouTube.

Y agregaron: “Dice también en uno de esos relatos que tenemos aquí, en Focus Noticias, que en una oportunidad llegó con un revólver y al niño de ocho años le estaba enseñando a manejar el revólver. Le estaba enseñando también a manejar cuchillos, armas blancas, para atacar”.