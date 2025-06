Efraín Cepeda confesó la razón por la que aprobaron en el Senado la resucitada reforma laboral de Petro: “Era lo menos malo”

Efraín Cepeda calificó como de "lo menos malo" para el país la reforma laboral de Gustavo Petro - crédito Colprensa

El 17 de junio de 2025, la plenaria del Senado aprobó, con 57 votos a favor y 31 en contra, el título del Proyecto de Ley No. 311 de 2024, una propuesta que busca implementar una reforma laboral orientada a garantizar condiciones de trabajo dignas en el país. Este proyecto unifica las iniciativas legislativas No. 166 de 2023 Cámara, No. 192 de 2023 Cámara y No. 256 de 2023 Cámara, y propone ajustes parciales a las normas laborales vigentes.

Para que el proyecto de ley vea luz verde, primero debe pasar por una conciliación entre el articulado aprobado en Cámara y en el Senado. Para ello, fueron designados como encargados de unificar los textos los senadores Samy Merheg y Carlos Abraham Jiménez. Por parte de la Cámara fueron designados los representantes María Fernanda Carrascal y Juan Camilo Londoño.

Previo a la reunión, el presidente del Senado Efraín Cepeda aseguró que el texto aprobado por el Senado, acogido en este informe de conciliación, era un mal menor si se comparaba con la propuesta original del Gobierno nacional o la consulta popular vía decreto que fue suspendida provisionalmente por el Consejo de Estado.

“¿Era lo lógico, lo menos malo, no? Lo que salió del Senado de la República. ¿De manera que mañana tendremos que hacer una rápida reunión con el partido y tomar decisiones de cómo lo vamos a votar?”, aseguró en rueda de prensa.

En respuesta a las declaraciones del líder político del Partido Conservador, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que el texto del Senado es una versión mejorada al discutido en la Cámara de Representantes.

“Conciliación. Radicada. Publicada. Anuncio de la votación. Los conciliadores acogieron el texto del Senado de la República, que es una versión del articulado de cámara mejorado. Así que lo único que falta es que los senadores y representantes nos ayuden a entregarle a los colombianos y colombianas y a los trabajadores y trabajadoras una reforma laboral progresista, democrática, en clave de derechos y en clave de garantizar trabajo digno y decente para los colombianos de hoy y para los colombianos del futuro”.

Y agregó: “Lo único que falta es mañana, hacer cuórum y votar. Y yo confío. El Gobierno confía en que los representantes y los senadores estarán a la altura de esta buena noticia que le entregaremos este viernes a los colombianos y al país”.

A la par, el titular de la cartera reiteró que la decisión frente a si se deroga o no el decreto que convoca a la consulta popular en caso de que mañana se apruebe la conciliación de la reforma laboral es “resorte del presidente de la República”.

“El presidente ha dicho que él espera que el texto que se vote después de la conciliación, es decir, que la votación de mañana, garantice a Colombia una reforma laboral progresista como la que le propuso su gobierno a los colombianos. Luego de ello, el presidente tomará una decisión definitiva”, destacó.

A propósito, el alto funcionario calificó “como todo un suplicio” el trámite legislativo que se le dio a la reforma laboral del Gobierno. Además, aseguró que el resultado de los debates y los consensos es bueno: “Yo me siento muy satisfecho con lo que finalmente pasó en el Senado de la República”, precisó, en conversación con la periodista María Jimena Duzán en su pódcast A Fondo.

Según el jefe de la cartera, sacar adelante la iniciativa del Gobierno Petro supuso todo un reto, teniendo en cuenta que, al poco tiempo de haber asumido el cargo, el proyecto fue archivado por decisión de ocho congresistas.