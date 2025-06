René Higuita más allá del fútbol: esta es la familia y los negocios de la leyenda de la selección Colombia

El exguardameta se alejó de las canchas para incursionar en la cocina de MasterChef - crédito @higuitarene1/Instagram

Con el estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, los televidentes han comenzado a indagar sobre aspectos más íntimos de la vida de los participantes, entre los que hay actores, modelos y exdeportistas.

En ese último rubro, René Higuita, leyenda de Atlético Nacional y la selección Colombia, es uno de los concursantes que más ha llamado la atención, puesto que siempre se le ha visto ligado a temas deportivos.

Además de saber si el antioqueño aprendió de la culinaria de México, España o Arabia Saudí, países en los que trabajó ligado al fútbol, seguidores del programa también han comenzado a averiguar más sobre la vida personal del exguardameta.

Tres hijos y un matrimonio reciente

Gracias a la novela La selección, en la que se expusieron detalles inéditos de la vida de Faustino Asprilla, René Higuita, Carlos Alberto el “Pibe” Valderrama y Freddy Rincón, no es un secreto que el antioqueño tiene una relación de más de 30 años con Magnolia Echeverri.

En total, Higuita tiene tres hijos, pero se tiene poca información sobre la vida e historia de su primera pareja, con la que tuvo a Cindy Carolina Higuita, que tiene un perfil bajo en redes sociales y reside en el exterior.

De la relación con Echeverri nacieron Andrés Higuita, un arquitecto e interiorista que comparte con su padre su amor por Atlético Nacional, ya que ha expuesto varias fotografías en el estadio Atanasio Girardot durante encuentros del Verdolaga.

Por último, también es padre de Pamela, modelo y creadora de contenido, que es la figura de la familia Higuita Echeverri que más expone su vida personal en redes sociales, puesto que tiene más de 50.000 seguidores en Instagram.

Aunque ha convivido junto a su pareja durante más de 30 años, en 2023 “El Loco” sorprendió a sus fanáticos al anunciar que había tomado la decisión de pedirle matrimonio a Echeverri, que aceptó y meses más tarde se registró la ceremonia.

En varias entrevistas, Higuita ha expresado que sigue enamorado de su pareja y debido a que sigue ligado al fútbol y debe viajar de manera constante, tomó la decisión de siempre volver con un obsequio a su hogar.

Sobre los detalles más significativos, el exguardameta expuso que le gusta regalarle perfumes a Echeverri, lo que ha convertido en una tradición.

“Esta es como una cuarta parte de todas las lociones que le he traído, y si no hay una flor, y si no, entonces hay un beso. Yo soy feliz con lo que le gusta a doña Magnolia”, puntualizó Higuita a La Red.

Después de vivir varios años en Arabia, Higuita se radicó en Guarne (Antioquia) en donde cuenta con una finca con una casa de dos pisos que queda cerca a la sede deportiva de Nacional, en donde es preparador de arqueros.

En la entrevista mencionada, el antioqueño presentó los dos pisos del inmueble, destacando un museo privado que tiene con las camisetas que intercambio durante su carrera y las que ha recibido por parte de algunas figuras internacionales.

Además de trabajar en Nacional, el exguardameta tiene negocios de ganadería, una actividad que desarrolla junto a su esposa e hijos.

De la misma forma, aprovechando que es una de las figuras más recordadas de la selección Colombia, en los últimos años consolidó una marca de ropa llamada Higuita Store, que tiene como logo principal un escorpión.

Este negocio es administrado por Andrés René, su hijo, y ha ganado popularidad debido a que comercializa réplicas de los buzos que utilizó Higuita durante su carrera, incluyendo los que uso en los mundiales con Colombia y en la obtención de la Copa Libertadores con Atlético Nacional en 1989.