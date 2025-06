Reclutamiento de menores por redes criminales de Pereira: el “reciclaje de sicarios” reveló que les ofrecen hasta un millón de pesos

Esta droga se elabora con varias sustancias que pueden causar hasta la muerte por abusar de su consumo - crédito Colprensa

Los resultados de la intervención de la Secretaría de Gobierno y la Policía Metropolitana, en medio de una sesión del Concejo de Pereira, dejó a la vista una modalidad de reclutamiento de menores para la comisión de delitos, entre ellos, sicariatos.

Tras la entrega de los resultados del primer semestre en materia de seguridad en 2025, el Área Metropolitana Centro Occidente (Amco) de Risaralda dejó a la luz una crisis de homicidios en 2025 que afecta a Pereira y Dosquebradas.

Estas dos poblaciones son consideradas como los epicentros de la violencia asociada a redes de microtráfico.

Declaraciones del subcomandante de la Policía Metropolitana, coronel Óscar Ochoa - crédito @concejopereira944/YouTube

En lo que va del año, el reporte oficial contabiliza al menos 143 asesinatos, incluyendo once mujeres víctimas. Detrás de estas cifras, se revela una realidad alarmante: la presencia de menores de edad y el llamado “reciclaje de sicarios” en las redes criminales, señaló el subcomandante de la Policía Metropolitana, Óscar Ochoa

“Suena feo, suena incómodo y hay una red de ofrecimientos de $1′000.000”

El oficial detalló las dinámicas que sustentan el entramado criminal que ha desatado una ola de homicidios que se dispararon desde la segunda mitad de 2024.

Según explicó el subcomandante Ochoa, las bandas no solo reclutan jóvenes, sino que los rotan y reutilizan para cometer homicidios, en muchos casos por pagos de apenas un millón de pesos por asesinato.

“Hemos encontrado un reciclaje de sicarios. Suena feo, suena incómodo y hay una red de ofrecimientos de un millón de pesos por cometer ese delito de homicidio o por las muertes”, señaló el oficial.

El coronel Óscar Ochoa contó detalles de cómo operan las redes criminales en Pereira y Dosquebradas - crédito @concejopereira944/YouTube

El alto oficial precisó además que varios de los jóvenes capturados han confesado que, pese al pago prometido, no siempre reciben la totalidad del dinero.

“La respuesta es: ‘Me ofrecieron un millón. Pero tengo también en esta agenda cinco casos más, pero de este me deben doscientos, de este me deben quinientos, de este me deben setecientos’”, afirmó.

El subcomandante subrayó que muchas veces el pago en realidad oculta un mecanismo de instrumentalización y amenaza, especialmente en comunidades vulnerables: “Se les ofrece a través de un pago de $1.000.000, pero no es así porque detrás de ellos está la instrumentalización, los engaños, la incitación y la amenaza a su comuna”.

Debido a la utilización de varias sustancias para elaborar el 'tusi', esto puede generar un mayor riesgo para salud de quien lo consume. Además, las redes criminales buscan introducir su mercancía en fiestas de música electrónica, señaló el alto oficial - crédito sitio web Échele Cabeza

Otro aspecto que preocupa a las autoridades es el papel de los menores en esta red criminal, no solo como informantes, y también alarma que estén involucrados en casos de fabricación y distribución de drogas sintéticas.

Al ser entrevistados en operativos, algunos han contado sobre el costo de las dosis y su necesidad de generar ingresos: “Es que yo no tengo casa. Y cada dosis de estupefacientes me vale $30.000, pero si hago un corte de esa línea de estupefacientes me gano $300.000”, explicó uno de los adolescentes.

Alejar a estos jóvenes del ciclo de violencia es, explicó el subcomandante Ochoa, una tarea compleja que exige programas de intervención profundos y sostenidos. “Eso es un llamado a la atención del niño y niña adolescente. Pero los programas deben ser tan profundos que lo tengamos alejado de las armas”, manifestó.

Incluso, durante su intervención en el cabildo el oficial narró el caso de un menor que se ofreció a entregar datos sobre los recientemente denominados “embolsados o envinipelados”, víctimas halladas en bolsas o maletas, un fenómeno que suma 11 casos desde octubre de 2024, señaló el informe del diario La Patria de Manizales.

“Puedo entregar información de lo que ustedes llaman los embolsados o los envinipelados, que han aparecido en bolsas o en maletas”, contó el joven al coronel, que respondió: “Bienvenido a la protección de testigos con fiscalía”.

Según el informe, los homicidios también son utilizados como mensajes entre comunas enfrentadas por el control de las rentas del microtráfico. El volumen de dinero involucrado incentiva la entrada de más jóvenes al circuito: “El lucro de cada organización delincuencial por comuna es alto”, señaló Ochoa, estimando que estas redes pueden mover alrededor de cuatro millones de pesos al mes.

Ante el desafío, el subcomandante propuso nuevas estrategias de prevención y redirección social: “¿Cómo podemos estudiar y trabajar con estos jóvenes en algo diferente? ¿Cómo nos los llevamos al agro, al campo, al café, al barismo?”, cuestionó, remarcando la necesidad de ofrecer alternativas reales en medio del avance del crimen organizado.