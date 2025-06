Tras oficializar su candidatura a las elecciones presidenciales de 2026, se hizo viral canción en redes sociales dedicada a Vicky Dávila: “Un meme ambulante sin plan ni dirección”

Vicky Dávila oficializó su inscripción el martes 17 de junio de 2025 en Bogotá -crédito Vicky Davila Facebook

Luego de que el martes 17 de junio de 2025 la periodista Victoria Eugenia Dávila Hoyos, más conocida como Vicky Dávila, inscribió su candidatura por firmas en la Registraduría Nacional, en Bogotá, además de su discurso, en redes sociales se conoció otro video que se ha hecho viral.

Todo por cuenta de una canción de rap que se publicó a través de una cuenta de Tiktok (@cali0274), y que se se reveló un día antes del acto oficial por parte de Dávila, que se presentó ante el órgano electoral en representación del Movimiento Valientes.

Sin embargo, la composición musical hecha al parecer por raperos de Cali (Valle del Cauca) no fue de apoyo para la candidata independiente, sino de rechazo e, incluso, su canción hizo las veces a una réplica como las que se suelen ver en la batallas de rap.

Los artistas que la realizaron se depacharon en contra de la candidata presidencial por el Movimiento Valientes como si estuvieran respondiéndole una réplica en un concurso de batalla de rap - crédito @cali0274/TikTok

Qué dice la canción de rap dedicada para la candidata presidencial Vicky Dávila

“La prensa se rebela. La reina del bochinche hoy vive su novela. ¿Candidata? Ni lo intentes, esto es un aviso. El pueblo ya no traga. Firmamos tu permiso".

Hey, qué dices bochinchera presidenciable, tu credibilidad se esfumó, ni es negociable.

“Eres la doctora Polo, hablando sin razón, un falso positivo en cada publicación”.

“Tus chismes son veneno, tus titulares farsantes, una titiritera de odio siempre arrogante”.

¿Vicky Dávila de qué pedestal vienes? El pueblo ve tu juego y sabe quién eres.

“Tu anillo fue un circo de chismes sin peso, vendiste la intimidad, ¿Dónde está el progreso? Defensora de los ricos, verduga de la verdad, tu periodismo es teatro y tu ambición no da más".

“Hey, Vicky, bájale a tu griterío, no eres más que humo y ruido vacío. El pueblo ya te conoce, no compra tu juego, tu máscara cayó, hoy arde el fuego".

“Tu apellido está manchado, la historia lo revela, casada con los Gnecco, tu sombra es de candela”.

“Hablas de moral pero el espejo te traiciona, tu discurso es de odio, vacío y sin persona".

“Tus entrevistas son armas, pero sin contenido, destruyes reputaciones, un acto repetido, ¿Premiada por el congreso? Vaya fantasía, una placa de cartón, ni Netflix te querría".

“Eres un títere fiel del poder y la derecha, gritas mucho, pero tu credibilidad está deshecha”.

“Un meme ambulante sin plan ni dirección. Tu campaña es un teatro que provoca indignación".

“Hey, escucha. La prensa no es solo bajezas, es desenmascarar verdades aunque pesa, pero tú eliges la farsa, el show y el aplauso”.

“La reina del circo mediático, puro fracaso. Hey Vicky, bájale a tu griterío. No eres más que humo y ruido vacío".

“El pueblo ya te conoce, no compra tu juego. Tu máscara cayó. Hoy arde el fuego”.

crédito Vicky Davila Facebook

La respuesta de Vicky Dávila tras inscribir su candidatura por firmas en la Registraduría Nacional del Estado Civil

Tras su acto oficial de inscripción, Vicky Dávila dio un discurso que compartió a través de sus redes sociales tras presentar el nombre del Movimiento Valientes.

“Valientes no son los que no sienten miedo. Son los que siempre dan la cara a las dificultades y dan un paso más. Porque ser valiente no es solo tener certezas, es tener voluntad, ganas y pasión. Valientes son los que se levantan cada mañana, aunque todo parezca cuesta arriba", dijo la periodista y ahora candidata por firmas que aspirará a las presidenciales de 2026.

La comunicadora añadió que “el futuro solo pertenece a los valientes”, y en uno de los mensajes que dejó en sus redes sociales, ya con su imagen oficial de campaña, precisó que trabajará “con humildad, pero con firmeza y determinación vamos por un país unido, seguro, justo, con oportunidades para todos”.

En medio de su discurso, Dávila no dejó pasar la oportunidad para lanzarle una pulla al presidente Gustavo Petro, al comentar que “valientes son los que no dejan que el cinismo y la mentira les ganen la batalla, los que construyen puentes cuando otros solo ven muros, y también son valientes los que entienden que nadie puede solo”.

- crédito Vicky Davila/Facebook