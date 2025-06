Tiktoker colombiana reveló la ‘fortuna’ que cuesta un kilo de mangos en Dubái: “Se me quitó el antojo”

La colombiana aseguró que el precio es muy superior al ofrecido en los supermercados colombianos - crédito erika.mbf7/TikTok

A pesar de la abundancia de mango en casi todas las regiones de Colombia, Erika Barriga, una colombiana radicada en la ciudad de Dubái, Emiratos Árabes, mostró en redes el elevado precio que puede alcanzar esta fruta fuera del país.

Según publicó la colombiana en su cuenta de Tiktok, donde cuenta con más de 450.000 seguidores, su experiencia en un supermercado Nesto, típica tienda de esa ciudad, inició cargada de alegría al encontrar la fruta de su tierra natal.

Sin embargo, pasó de la alegría al asombro, cuando descubrió el precio final de la versión mini del mango colombiano, que también dejó atónitos a muchos de los internautas que la siguen.

En su publicación, Erika relató que el costo se señalaba en el etiquetado por dos libras, o su equivalente a un kilo, alcanzaba los 53,99 dirhams. Esto representa cerca de 15 dólares estadounidenses o unos sesenta mil pesos colombianos.

Colombiana reveló el precio de un kilo de mangos en Dubái - crédito erika.mbf7/TikTok

La tiktoker acompañó la grabación con música melancólica y la frase: “Creo que se me quitó el antojo”, evidenciando el contraste entre los precios en Dubái frente a los acostumbrados en Colombia, donde el mango resulta mucho más económico y de fácil acceso.

En su recorrido por el supermercado, Barriga también encontró otras opciones de mango provenientes de países como Perú, Tailandia y Vietnam, aunque no llegó a mostrar los precios específicos de estas versiones.

El video despertó rápidamente la reacción de cientos de usuarios colombianos, quienes dejaron mensajes resaltando la diferencia de contexto: “En nuestros países los recogemos del patio”, “Acá tengo tres palos y se pierden a veces”, y “En Colombia los regalan”.

Otros internautas prefirieron tomarse el video con un poco de humor, asegurando que el motivo para no viajar a ese país es, precisamente, el tamaño del mango.

“Yo por eso es que no viajo a Dubai, mejor me quedo comiendo mango aquí en Colombia”, “En Colombia la gente no lo come, porque ya están hartos de comer mango a toda hora”, y “literalmente ayer me comi 7 mangos de azúcar. Compramos 10 lucas y fue mera bolsada incluso me tumbé dos brackets con alambre incluido”, fueron otros mensajes de los usuarios de TikTok.

Entretanto, la variedad de mango que Erika mostró corresponde a la categoría “Tommy”. En portales colombianos de venta en línea como ‘Solofruver’ y ‘Rappi’, el precio de una libra de este tipo de mango oscila entre 3.500 y 6.000 pesos.

Esta suma representa solo una fracción del costo reportado por Barriga en Dubái, ilustrando la disparidad causada por factores de importación, transporte y disponibilidad.

La tiktoker suele captar la atención de sus seguidores relatando distintas experiencias cotidianas desde su vida en Dubái, como la compra de alimentos, el sistema de pedidos a domicilio y el uso de transporte público.

Colombiana contó cuáles fueron los errores que la llevaron a no obtener su visa norteamericana

Lorena aseguró que es la tercera vez que le ocurre esto - crédito TikTok

Una joven colombiana, identificada como Lorena Ruiz, compartió en redes sociales su experiencia tras recibir por tercera vez la negativa a su solicitud de visa de turismo para Estados Unidos.

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok (@lolo_ruiz), relató los detalles del proceso y los errores que, según ella, pudieron haber influido en el resultado. “Mi cerebro se demoró en procesar qué estaba pasando”, expresó Ruiz al describir cómo los nervios y la confusión marcaron su entrevista en el consulado.

De acuerdo con el testimonio de Ruiz, los pasos iniciales del trámite transcurrieron sin mayores inconvenientes. Logró obtener una cita en menos de una semana y el proceso en el Centro de Atención al Solicitante (CAS), donde se toman las huellas y fotografías, fue rápido y eficiente. “Entré y salí en menos de cinco minutos”, comentó. Además, mencionó que el clima soleado de Bogotá el día de la entrevista le generaba expectativas positivas sobre el resultado.

Sin embargo, al llegar al consulado, su personalidad introvertida y la ansiedad comenzaron a jugarle en contra. Ruiz explicó que, tras esperar en una fila numerosa, el inicio de la entrevista la tomó por sorpresa, ya que creyó que debía aguardar a ser llamada. Las preguntas comenzaron de manera inesperada, lo que la desorientó. “Mi cerebro se demoró en procesar qué estaba pasando”, afirmó al recordar ese momento.

Uno de los puntos críticos de la entrevista ocurrió cuando le preguntaron sobre el motivo de su viaje. Ruiz tuvo dificultades para explicar con claridad por qué deseaba visitar Nueva York, lo que llevó a la entrevistadora a pedirle que repitiera su respuesta.

La situación se complicó aún más cuando le consultaron sobre un viaje previo a España. Al solicitarle la fecha exacta de ese viaje, Ruiz inicialmente respondió que había sido en 2014, aunque en realidad no era correcto. Este error incrementó su confusión y, según su relato, afectó el desarrollo de la entrevista.