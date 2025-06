Qué incluye y qué no la prima de servicios de junio: estos son los detalles sobre auxilio de transporte, incapacidades y horas extras

La prima de servicios de junio debe ser entregada antes del cierre del 20 de cada año - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Cada semestre, los empleadores en Colombia tienen la obligación de pagar la prima legal de servicios a sus trabajadores.

Esta prestación social corresponde a quince días de salario por cada semestre trabajado y su fecha límite de pago es el 30 de junio, sin importar si cae en día festivo o fin de semana. Así lo establece el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este artículo dice que “el empleador está obligado a pagar a su empleado o empleados, la prestación social denominada prima de servicios que corresponderá a treinta días de salario por año, el cual se reconocerá en dos pagos, así: la mitad máximo el 30 de junio y la otra mitad a más tardar los primeros veinte días de diciembre. Su reconocimiento se hará por todo el semestre trabajado o proporcionalmente al tiempo trabajado".

En ese sentido, según la legislación colombiana, el cálculo de la prima se basa únicamente en los pagos que constituyen salario.

Es decir, se incluyen el salario básico mensual, las horas extras, los recargos nocturnos, dominicales y festivos, siempre y cuando sean ingresos habituales. También se suman bonificaciones que forman parte permanente del salario.

De acuerdo con los conceptos que pertenecen al salario, por el contrario, el auxilio de transporte no se tiene en cuenta. Aunque forma parte del pago mensual, este beneficio es una ayuda para cubrir los costos de desplazamiento, por lo que no se considera salario. Tampoco se incluyen bonificaciones ocasionales ni pagos no salariales.

Las incapacidades: se incluyen o no, o en qué condiciones

En cuanto a las incapacidades, la legislación establece que si estas no superan los 180 días, el tiempo se cuenta como laborado.

De hecho, la prima se liquidará según el último salario que recibió el trabajador antes de la incapacidad. Pero si la incapacidad va más allá de los 180 días, ese período no se incluye, ya que el contrato laboral entra en suspensión y cesa la obligación del empleador de pagar prestaciones sociales.

Así lo establece el decreto 3135 de 1968, “por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado, y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales”.

Allí se lee, que una de las remuneraciones que debe recibir el trabajador incluye la prima, “en caso de incapacidad comprobada para desempeñar sus labores, ocasionada por enfermedad, los empleados o trabajadores tendrán derecho a que la respectiva entidad de previsión social le pague, durante el tiempo de la enfermedad”.

La prima, en ese caso, se paga porque “la licencia por enfermedad no interrumpe el tiempo de servicio. (Pero) cuando la incapacidad exceda de ciento ochenta (180) días el empleado o trabajador será retirado del servicio y tendrá derecho a las prestaciones económicas y asistenciales que este decreto determina”.