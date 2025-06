La Toxi Costeña fue objeto de burla tras pasarse de tragos en discoteca de Bogotá: la abuchearon y le gritaron “Altafulla”

La Toxi Costeña es blanco de críticas tras pasarse de tragos en reconocida discoteca vallenata de Bogotá - crédito @chichoneroscartagena1/Tiktok y Cortesía Canal RCN

Cindy Ávila, mejor conocida como la Toxicosteña tanto en el mundo digital como en la escena musical, está despertando amores y odios en redes sociales.

Mientras que en Bogotá fue abucheada y bajada a la fuerza de la tarima de reconocida discoteca en Bogotá, en Cartagena la recibieron con caravana.

No obstante, son más las críticas que la cantante de champeta y finalista de La casa de los famosos Colombia 2025 está recibiendo por cuenta del mal vocabulario que tuvo en el sitio del que la sacaron por haberse pasado de tragos, incluso, le gritaron: “Altafulla”, haciendo referencia a al rifirrafe que tuvo en la etapa final del concurso con el que resultó ser el ganador de la competencia.

“Hay gente que no es de mi estrato social, porque hay que clasificar que yo hago parte de las que tienen el pelo cortico, porque hay una persona que piensa que si yo no tengo el pelo largo no figuro”, este fue un fragmento del discurso que dio la artista sobre el escenario de Matildelina, discoteca de la capital colombiana en que se presentó en vivo, pero llamó la atención del público al querer lanzar pullas a Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025.

El momento más incómodo ocurrió cuando interrumpió a un integrante del equipo de logística que le quiso arrebatar el micrófono que le matearon varias veces: “Usted se calla, care moná”, provocando risas e incomodidad entre los asistentes que no dudaron en pedirle que saliera del escenario con arengas alusivas a Andrés Altafulla, vencedor del reality en el que la artista quedó en el cuarto lugar.

En redes sociales, la lluvia de críticas no se hizo esperar. Muchos cuestionaron su forma de hablar y su falta de control, y algunos insinuaron que estaba bajo los efectos del alcohol.

“¿Estaba borracha o qué? Se le nota que ni puede pronunciar bien”, “Qué espectáculo tan bochornoso, por favor bajen esa tipa de ahí”, “Yo soy costeña y no me representa para nada”, “Está haciendo el ridículo”, “La fama no es para todo el mundo”, fueron parte de las reacciones de los cibernautas.

Pese a la polémica, La Toxi Costeña no se ha pronunciado directamente sobre el incidente ni ha desmentido si estaba o no bajo los efectos del licor. Al contrario, en sus redes continúa compartiendo fragmentos de sus presentaciones y promocionando su música, mientras ignora olímpicamente a quienes la critican.

Como toda una celebridad, así recibieron en Cartagena a la La Toxi Costeña

El aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena se convirtió en el escenario de un emotivo reencuentro, con decenas de seguidores agrupados para recibir a Cindy después de su paso por la capital. Entre aplausos y pancartas, la creadora de contenido se mostró visiblemente emocionada. Según lo compartido por la propia artista en sus redes sociales, la sorpresa que prepararon sus admiradores superó cualquier expectativa.

Tras varias semanas en Bogotá dedicadas a entrevistas y actividades de prensa, la bienvenida en su ciudad natal marcó para Cindy uno de los episodios más significativos desde que saltó a la fama.

“Gracias, no esperaba este bonito recibimiento en la ciudad de Cartagena. Gracias por la sorpresa, llena mucho mi corazón de alegría al saber que cuento con el apoyo de ustedes. Dios los bendiga, y ya pronto les anunciaré mi gira nacional e internacional para poder conocerlos de cerca. Los amo”, escribió en una historia de Instagram tras reencontrarse con su público costeño.

La historia de La Toxi Costeña es una de esas que parecen de película. En 2021 saltó a la fama con su champeta ‘Macta llega’, una canción que nació de un audio de voz que Cindy le envió a su amiga Marta para contarle que había descubierto la infidelidad de su pareja.

El relato, cargado de expresiones típicas de la Costa y un toque de humor irreverente, se viralizó rápidamente. La canción se convirtió en himno de despecho para miles de personas y la puso en la mira del público y los medios.