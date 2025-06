Alfredo Redes, exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’, arremetió contra Emiro Navarro: “No es capaz de defender a la amiga”

El creador de contenido criticó que el joven barranquillero no defendiera a Karola de los ataques de Melissa Gate - crédito @rechismes/IG

Alfredo Redes fue uno de los participantes de La casa de los famosos Colombia en su primera temporada, donde consolidó una amistad con el llamado equipo “Papillentes” con los que ha realizado algunos viajes.

Como exparticipante, en varias ocasiones dio su opinión respecto a la nueva entrega del reality, por lo que uno de sus comentarios estuvo enfocado recientemente en Melissa Gate y Emiro Navarro.

“De mí también hablaste, maldita, gorda, asquerosa y recuerden que si van a hablar de mí, procuren tener cintura. No quiero andar en boca de ningún tamal mal envuelto por ahí en redes sociales. Retorcida, asquerosa, ya estoy viendo toda la mierda que hablaste de mí, desgraciada, peli prestada”, fue el pronunciamiento de Melissa en una de las entrevistas durante su gira de medios.

Alfredo Redes defendió a Karola tras lo ocurrido con Emiro Navarro y Melissa Gate - crédito Canal RCN

Al respecto, Redes compartió su opinión sobre lo que ocurrió con la amistad entre Emiro Navarro y Karola, exponiendo que el joven barranquillero y creador de contenido nunca defendió a la que consideraba su amiga e, incluso, se atrevió a decir que “es un títere” de Melissa Gate junto con la Toxicosteña.

“Más de miles de mensajes insultándonos, amenazándonos a Ornella y a mí por niño que se deja llevar por dos mujeres, que apenas conoció, que lo llevan como un títere y no es capaz de defender a la verdadera amiga que se partió el cuero defendiéndolo, que no dejaba que nadie hablara mal de él cuando ella estaba presente”, fue la opinión del cartagenero sobre lo ocurrido recientemente tras la final de La casa de los famosos Colombia.

Emiro Navarro se llevó a Melissa Gate al cuarto del líder de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

La publicación de Alfredo fue replicada por cuentas de variedades acompañada de un video en el que unos locutores informaron que el abuelo de Emiro resultó afectado por una protesta que se desarrolló por el lugar donde estaba el adulto mayor y no por los fandoms de otros participantes a quienes señaló.

Las reacciones no tardaron en aparecer y algunos internautas respaldaron las declaraciones de Redes mientras que otros simplemente le dieron la razón a Emiro: “Con el paso de los días ratificamos que elegimos bien al ganador de esta temporada”; “Alfredo no es de mis afectos, pero en este momento tiene la boquita llena de razón”; “lo dice Alfredo que fue el principal promotor del bullying en la temporada anterior y las amenazas contra la pupuchurra”, entre otros.

Karola le respondió a Melissa Gate

Durante una de las transmisiones del programa de Dímelo King en las plataformas de streaming, Karola respondió a los ataques de Melissa Gate por su figura. Según dijo la creadora de contenido, a lo largo de su vida se ha encontrado con diferentes comentarios sobre su apariencia física.

La amiga de Emiro Navarro respondió a la finalista de La casa de los famosos y la cuestionó por llamarla "gorda" - crédito @lugalama10 / X

Criticó que a lo largo de los años ha recibido diversas críticas por su físico, pero hizo una invitación a Melissa Gate para no opinar el cuerpo de otros. “Si lo único que tienes que decir es meterte con el físico de una persona no aprendiste nada, si para ti yo estoy gorda, para muchos estoy rica. A mí me dio risa, no me puedes decir gorda si tú también estás gorda, te tocó decirme gorda porque fea no pudiste… tienes problemas graves, deberías tratarte”, expresó la barranquillera.

En medio de la contundente respuesta, Karola aseguró que considera incoherente que Melissa la señale de estar “gorda”, pues en palabras de la barranquillera Gate subió algunos kilos durante su paso por el programa cambiando su figura.

“Se ve que tienes como parásitos en la barriga, eso después de estar cuatro meses comiendo mierda te tienes que desparasitar… Te voy a mandar un purgante para que bajes la inflamación que tienes, porque se te ve de quinta decirle eso a una reina hermosa, natural, porque acá no hay inyección de labios mal hecha", añadió Karola.