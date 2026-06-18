Gustavo Bolívar se refirió al arresto de Beto Coral en EE. UU. y su situación actual: “Pidió asilo, su padre fue asesinado por el Estado”

Gustavo Bolívar aborda el arresto del activista político Beto Coral en Estados Unidos. Durante su declaración, solicita apoyo para Coral - @GustavoBolivar/X

La detención del ciudadano colombiano Beto Coral en Arizona, Estados Unidos, abrió un frente político y personal que el exsenador Gustavo Bolívar intentó reordenar con un mensaje de respaldo: confirmó que el activista afín al petrismo enfrenta un procedimiento migratorio en Estados Unidos, pidió recibirlo en Colombia si es deportado y sostuvo que su trayectoria en ese país estuvo marcada por una solicitud de asilo que, según dijo, nunca fue resuelta.

El dato central del caso quedó fijado por las autoridades estadounidenses: Coral fue detenido el 16 de junio por agentes federales y su expediente pasó al Departamento de Seguridad Nacional, que atribuyó la captura a una permanencia irregular de cerca de 10 años después del vencimiento de una visa B1/B2.

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Las autoridades de Estados Unidos indicaron que Coral había ingresado en diciembre de 2015 con un permiso que le autorizaba una estadía legal de seis meses. A partir de ese vencimiento, según la versión oficial, continuó en el país hasta quedar bajo proceso migratorio, con la posibilidad de una deportación a Colombia.

Él es Beto Coral, activista colombiano detenido por el ICE en Estados Unidos - crédito suministrada a Infobae Colombia

Bolívar, exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social, habló del caso mientras recorría la costa atlántica en campaña y planteó que la discusión no se limita a la situación migratoria. En su relato, la captura de Coral se cruza con una historia de asilo, militancia política desde el exterior y presiones judiciales que, según afirmó, alcanzaron a figuras del petrismo.

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Bolívar sostuvo que Coral pidió asilo y que nunca obtuvo respuesta

Al explicar cómo conoció a Coral en Miami, Bolívar situó el origen de su permanencia en Estados Unidos en una petición de protección. “Pidió asilo. Su padre fue asesinado por el Estado, según él. En su libro lo cuenta, da las pruebas”.

En esa misma descripción, el exsenador señaló que el padre de Coral era un oficial de la Policía y que ese antecedente motivó la solicitud ante las autoridades estadounidenses. “Lo cierto es que su papá, un oficial de la policía, fue asesinado y, con este antecedente, él pide asilo en los Estados Unidos. Nunca le llegó el asilo”, dijo Bolívar.

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Bolívar agregó que, mientras esperaba esa definición, Coral trabajó como conductor de Uber en Florida y desarrolló actividad política a favor del progresismo colombiano. Según su versión, esa combinación de trabajo informal y activismo explica el perfil con el que actuó durante años entre la comunidad migrante.

Al explicar cómo conoció a Beto Coral en Miami, Gustavo Bolívar situó el origen de su permanencia en Estados Unidos en una petición de protección.- crédito @Betocoralg/X y Kevin Mohatt/REUTERS

El exsenador describió una militancia política sostenida con recursos propios

La defensa pública de Bolívar giró también sobre la forma en que Coral participó en campañas políticas desde Estados Unidos. “Beto ha sido una especie de héroe solitario”, al afirmar que el activista financió de su bolsillo tareas de pedagogía política en favor de Gustavo Petro y del senador Iván Cepeda.

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Bolívar ubicó esa actividad en un entorno adverso para el petrismo, en especial en Florida. Según dijo al referirse a esa experiencia, Coral enfrentó señalamientos por sus posiciones políticas y continuó con acciones callejeras, impresión de carteles y presencia en jornadas electorales frente al consulado.

El exfuncionario introdujo además un episodio que, según su relato, ocurrió hace menos de un mes. Allí mencionó una antigua denuncia impulsada por el expresidente Álvaro Uribe junto con el abogado Abelardo de la Espriella por expresiones de Coral sobre “Uribe paraco”, un proceso que, de acuerdo con Bolívar, terminó con una retractación porque el activista no podía pagar defensa legal en Estados Unidos.

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Sobre ese punto, Bolívar añadió una acusación directa contra el abogado. “Abelardo de la Espriella le exigió a Beto Coral que implicara a Gustavo Bolívar y a Gonzalo Guillén si quería que le retirara la demanda”.

Según el político, Coral no aceptó esa condición y la denuncia fue retirada de todos modos. “Beto no accedió a ese chantaje. Finalmente le quitaron la denuncia”.

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El activista afirmó que las promesas de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024 derivaron en deportaciones de connacionales, humillaciones y traslados a África, y sostuvo que el jurista colombiano impulsaría medidas para mantener esa línea política - crédito @Betocoralg / X

El pedido final fue recibirlo en Colombia y ayudar a su familia

Tras exponer su lectura del caso, Bolívar evitó cuestionar la potestad de Estados Unidos para decidir sobre el procedimiento. En cambio, trasladó el foco a lo que podría ocurrir si Coral regresa a Colombia por decisión propia o por deportación.

“Cuando Beto llegue a Colombia hay que recibirlo bien. Yo les propongo que lo recibamos incluso en el aeropuerto”, dijo Gustavo Bolívar. En esa convocatoria lo definió como “un buen colombiano” y como una víctima de la violencia que optó por la política en lugar del odio.

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El exsenador también dijo que allegados de Coral organizaron una recolecta de fondos para asistirlo en este momento. Según explicó, la ayuda buscaría cubrir un eventual retorno a Colombia junto con su familia y su perro Logan, a quien describió como parte central de su vida personal.