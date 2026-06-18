El proyecto que establecía la licencia de conducción por puntos se hundió en el Congreso: en qué consistía

Imagen de archivo. La comunidad sorda colombiana estaría cerca de tener luz verde para recibir su licencia de conducción. Foto: Ministerio de Transporte

El proyecto de ley que establecía un sistema de puntaje para las licencias de conducción en Colombia fue archivada en el Congreso de la República.

La muerte de la iniciativa ocurrió en la plenaria de la Cámara de Representantes del miércoles 17 de junio de 2026, cuando la corporación rechazó el informe de conciliación con el Senado, siendo el último paso para convertirse en ley de la república.

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La conciliación suele verse como un trámite de cierre sin mayores complejidades. Sin embargo, la votación final para avalar el informe fue de 56 por el no y 43 por el sí.

Este no es el primer proyecto que es archivado en este punto del trámite, ya que en anteriores legislaturas, los proyectos de la unión marital de hecho para parejas del mismo sexo y el acto legislativo de curules de víctimas también no superaron la última fase.

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Cómo iba a funcionar la licencia por puntos

La propuesta establecía un sistema de puntaje para cada conductor. Según la iniciativa presentada por los congresistas Julio Alberto Elías Vidal (Partido de la U), Angélica Lozano (Alianza Verde) y Daniel Carvalho (Verde Oxigeno), se fijaba que los conductores particulares empezarían con 26 puntos y los de servicio público con 36.

Cada infracción restaría entre cuatro y 10 puntos, de acuerdo con la gravedad de la falta. Cuando el saldo llegara a cero, el conductor perdería la licencia.

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El senador Julio Elías Vidal, en la presentación de la iniciativa, advirtió que, de llegar a esta instancia, el documento podía tramitarse otra vez. No obstante, aclaró que, si la persona reincidía varias veces, ya no recuperaría la licencia.

“Este es un proyecto de ley que no solamente es sancionatorio, sino que va orientado a cambiar el comportamiento de los conductores, prevenir la reincidencia y acompañar de manera progresiva a quienes, por primera vez, hacen sus trámites al sistema vial como conductores”, declaró Soledad Tamayo (Partido Conservador), otra de las líderes de la propuesta.

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Las objeciones que frenaron la conciliación

Pese a ello, hubo rechazo en la mayoría de los congresistas. En la Cámara de Representantes, tomó fuerza la idea de que el texto imponía demasiadas restricciones a las empresas de transporte, aunque también apuntó que no había diferencias sustanciales frente a lo que esa corporación ya había aprobado.

Del mismo modo, varios parlamentarios añadieron el eventual costo de cuatro billones de pesos para el país, así como cambios introducidos al proyecto en los últimos instantes de la plenaria, siendo un factor que restó apoyos.

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Sin embargo, la controversia se desató principalmente por un artículo adicional. En la iniciativa, se había incluido un seguro obligatorio para accidentes de tránsito orientado a cubrir daños materiales, similar al Soat, pero ese punto provocó rechazo en varios sectores.

Aunque los autores de la propuesta decidieron retirar ese artículo durante el debate final en el Senado para facilitar la aprobación del resto del proyecto, finalmente no fue suficiente para que se llevará a cabo su archivo definitivo.

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La senadora Angélica Lozano cuestionó el fracaso del proyecto en sus redes sociales. “8.900 muertos el año pasado en las vías. El proyecto de licencia de conducción por puntos, a un segundo de ser ley, fue hundido en conciliación en la Cámara de Representantes. ¿Resistencia al cambio? ¿Intereses económicos afectados? ¿De quién? Mejoraba la seguridad vial; todos ganábamos como sociedad”.

Entre tanto, Julio Elías Vidal atribuyó el hundimiento a presiones dentro de la Cámara. “Ciertas personas se atravesaron a la conciliación, estaban defendiendo algunos intereses de transportadores o de otras empresas, pero obstruyeron la aprobación de la conciliación en la Cámara, lo que ocasionó que el proyecto se hundiera”, afirmó a los medios de comunicación.

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El senador también sostuvo ante La FM que la caída de la iniciativa deja intacto el escenario actual para los reincidentes. “Hoy en día los infractores en Colombia van a seguir cometiendo todo tipo de infracciones no van tener un sistema de licenciamiento válido y por puntos que los castigue con la cancelación de la licencia cuando sea repetitiva la conducta. Lastimosamente Colombia se queda sin licenciamiento por puntos y gradual, gracias a algunos representantes a la Cámara”, dijo.

Tras la decisión de la Cámara de Representantes, la propuesta salió del trámite legislativo y no seguirá su curso. Si algún congresista quiere retomarla, tendrá que presentar un nuevo proyecto y empezar otra vez el proceso en una próxima legislatura, que comenzará el 20 de julio de 2026.

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