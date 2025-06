Yeferson Cossio tuvo pelea en las calles de Bogotá y contó los detalles: le tocó pedir disculpas

Yeferson Cossio tuvo pelea con una mujer en las calles de Bogotá - crédito @yefersoncossio/IG

El reconocido creador de contenido Yeferson Cossio volvió a llamar la atención en las redes sociales y generar polémica, pero esta vez por un altercado que protagonizó en plena calle de Bogotá.

La situación la dio a conocer él mismo a través de un video publicado en sus historias de Instagram. En un tono entre anecdótico y crítico, el influencer narró cómo fue el episodio cargado de tensión y un cruce verbal con una mujer que terminó por desatar una escena digna de telenovela.

Todo comenzó, según relató Cossio, cuando llegó a un restaurante ubicado en la zona T de la capital porque como estaba lloviendo se quitó su abrigo y se lo puso sobre la cabeza a su novia, Carolina Gómez, para protegerla a ella y su cabello mientras cruzaban la calle. Sin embargo, un vehículo que circulaba por el lugar reaccionó de manera agresiva ante el paso de la pareja y desde ahí se desató todo el altercado.

“Un carro me pita durísimo y apenas yo termino de pasar me tira el hijueputa carro encima”, explicó Cossio, visiblemente molesto por lo que interpretó como una maniobra intencional por parte del conductor. Acto seguido, en un arranque de rabia, golpeó con fuerza el vidrio del vehículo, sin saber que quien estaba al volante era una mujer.

Qué le pasó a Yeferson Cossio en la Zona T de Bogotá y con quién peleó - crédito @yefersoncossio/IG

“Cuando me tiran el carro, yo me volteo y ¡pum, pum, pum! Le pegó duro al vidrio. Matémonos, hijueputa, cómo me va a tirar el carro encima”, dijo Cossio, recordando su reacción. Fue entonces cuando se abrió la puerta del vehículo y bajó una mujer, visiblemente alterada, qno tardó en increparlo.

“Me salió una señora de esas cansonas, de esas dramáticas, de esas de ‘¡ay, Dios mío!’. Lo que tiene de grande lo tiene de pequeño. ‘¡Gamín, gamín! ¡Pídeme disculpas!’ Y cogió y abrió la puerta y se quitó el cinturón”, narró el influencer.

Cossio intentó calmar la situación, aunque reconoció que la tensión fue escalando debido a las respuestas que le daba a la mujer. “Yo le decía: ‘Señora, disculpas’. Pero ella seguía gritándome, chimbeando, diciéndome gamín y yo le respondía con calma: ‘Su mamá’, y eso la alteraba más”.

“Es que lo que usted le respondía, ella le daba más rabia porque se lo respondía todo tranquilo y ella todo alterada. Entonces, claro, ya más furiosa”, expresó Carolina Gómez.

El tono con el que se dirigió a la mujer no pasó desapercibido, pero Cossio dejó claro que su reacción se debió a la creencia de que quien le había lanzado el carro era un hombre y que estaba dispuesto a defenderse así fuera a de mala forma, pero al notar que era una mujer se detuvo y por ende le pidió disculpas.

Yeferson Cossio peleó con una mujer en las calles de Bogotá y le tuvo que pedir disculpas - crédito @yefersoncossio/IG

Aseguró que el vehículo tenía los vidrios polarizados y que solo después de golpearlo se dio cuenta de que era una mujer al volante. “Obviamente no vi que era una señora… Si lo supiera, pues no le pego”.

Como suele ocurrir con las publicaciones del influencer, las redes se encendieron con reacciones divididas. Algunos criticaron su forma de responder y el lenguaje utilizado para referirse a una mujer mayor, mientras que otros defendieron su reacción, considerando que fue víctima de una peligrosa imprudencia vial.

El episodio suma una nueva polémica a la larga lista de momentos virales de Yeferson Cossio, que ha convertido su vida cotidiana en una fuente constante de contenido para sus millones de seguidores. Aunque en esta ocasión la historia terminó sin mayores consecuencias, su forma de contarla dio de qué hablar tanto entre los presentes, pues fue a cenar con su novia y algunos amigos como entre los seguidores.