Influenciadora confesó que es bisexual y les envió un contundente mensaje a los hombres que la han tratado de insultar diciéndole Lesbiana

Ana María Cardona, conocida en redes sociales como La rubia inmoral, ha vuelto a ser tendencia, pero esta vez no por su característico humor sarcástico ni por sus populares videos de crítica social, sino por un fuerte mensaje que publicó en respuesta a los constantes comentarios de odio que ha estado recibiendo.

La influenciadora, que ha ganado una sólida comunidad mayoritariamente femenina gracias a su contenido explícito y a favor de las mujeres, confesó que en medio de su crecimiento en redes sociales ha comenzado a recibir mensajes ofensivos, especialmente de hombres que, según explica, no comprenden su forma de ser ni el enfoque de su contenido.

Ana María habla sobre el desamor, los traumas emocionales y psicológicos que causan algunas parejas, da apoyo moral, trata de empoderar a las mujeres, hace comentarios de humor negro, cuenta detalles de su vida y se muestra abierta al hablar de lo que le gusta y lo que no, algo que para la población masculina que la sigue no estaría siendo bien visto.

“Pasa lo siguiente. Estoy creciendo un montón en redes sociales y no sé por qué, pero cada vez que eso pasa me empiezan a seguir un montón de manes”, empezó explicando Cardona en un video publicado recientemente.

“Mi comunidad es 99.9% de viejas y el otro porcentaje son manes que no son heterosexuales. Entonces los manes llegan por algún motivo a seguir mi contenido y después como que les desespero y les genero rabia”, siguió contando la mujer.

Señaló que muchos de estos nuevos seguidores, que no se sienten identificados con su estilo, reaccionan con hostilidad y la atacan en los comentarios, pero lo que más le ha causado curiosas y molestia es que tratan de meterse con su sexualidad y gustos, buscando ofenderla con ese tema, según dijo.

“Me empiezan a dejar comentarios horribles. Normalmente me insultan, pero en medio de todos esos comentarios hay uno que les parece que para mí va a ser como muy ofensivo y es: ‘lesbiana’”, dijo con evidente ironía.

Es por esto que, lejos de sentirse afectada, Ana María aprovechó la oportunidad para hablar abiertamente de su orientación sexual y desarmar con inteligencia los intentos de agresión que recibe.

“Y lo peor es que, no sé si ustedes sabían, pero yo soy bisexual. Y sí, estoy casada con el man más increíble de la vida, que me cae demasiado bien y por eso lo escogí. Pero a mí también me gustan las viejas”, confesó con franqueza.

Cardona, fiel a su estilo directo y desafiante, cerró su mensaje con una frase contundente para quienes intentan ofenderla: “Entonces, que ustedes me vengan a mí a decir ‘lesbiana’, pues no es un insulto. Ahí les dejo ese dato pa’ que me odien todavía un poquito más. Y nada, muchas gracias por su atención”.

El video se volvió viral rápidamente, generando una oleada de reacciones. Mientras que muchos usuarios aplaudieron su valentía y autenticidad, otros continuaron con los ataques, confirmando precisamente el comportamiento que ella había denunciado.

El caso de Ana María Cardona pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre los límites del discurso de odio en redes sociales y cómo las figuras públicas, especialmente las mujeres que se expresan con libertad, son blanco constante de violencia verbal.

Con su postura, La rubia inmoral no solo reafirmó su carácter irreverente, también envió un mensaje claro: ni su forma de hablar, ni su orientación sexual, ni su contenido están abiertos al juicio destructivo de quienes no toleran lo diferente.

En tiempos donde la exposición digital puede traducirse en ataques personales, Ana María Cardona se mantiene firme, sin pedir permiso para ser quien es. Y ese, sin duda, es el mensaje que más resonó entre sus seguidores.