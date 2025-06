Presentadora de RCN, Neider García y un reconocido influenciador de Cali reaccionaron al chiste tildado de racista contra Karen Sevillano: “Ya no estamos en los años 1600 para que sigan disfrazando los comentarios racistas”

Karen Sevillano fue respaldada tras broma racista en emisora de radio - crédito @karensevillano @rossylemos @neidergarcia_ y @maikersmith/IG

La influenciadora y presentadora caleña Karen Sevillano vivió un momento incómodo durante una reciente entrevista en la emisora Mix, luego de que uno de los locutores realizara un comentario que ha sido ampliamente catalogado como racista.

La creadora de contenido se encontraba promoviendo su nueva línea de productos de cuidado de la piel, especialmente un bloqueador solar con color, el cual en primer lugar va a estar diseñado para personas con tonos oscuros porque considera ha notado que es una necesidad actualmente y la quiere cubrir.

Sin embargo, no se esperaba que en medio de su explicación fuera sorprendida por una pregunta ofensiva que generó rechazo inmediato.

Mientras explicaba los beneficios de su línea de bloqueadores solares, uno de los presentadores de la emisora interrumpió para preguntar si su producto sería “betún”, insinuación que provocó una evidente expresión de desconcierto en Karen.

La emisora causó indignación en redes tras un incidente con la presentadora y creadora de contenido, que intentó manejar con humor un comentario desafortunado - crédito @AmoinfernalV / X

Aunque la caleña intentó continuar la conversación confesó que estuvo a punto de abandonar la entrevista, recordando una situación similar vivida por Melissa Gate —finalista de La casa de los famosos Colombia 2025— la cual decidió retirarse de una emisora al sentirse atacada por las preguntas.

Como era de esperarse, la situación llevó a que varias personas reaccionaran en las redes sociales, entre las cuales estuvo su novio, el creador de contenido Neider García, que compartió un mensaje en el que expresó su gratitud con Karen por no haber dejado tirada la entrevista y mantenerse en sus cabales, pues considera que eso hubiera sido tomado de mala manera y no como una forma de exigir respeto.

"Yo agradezco que Karen no se haya levantado de esa silla porque de haberlo hecho estarían con el discurso de: ‘Los negros de todo se ofenden. Todo es racismo’. El “chiste” pasaría a segundo plano y ella sería la resentida“, escribió el influenciador chocoano.

Neider García defendió a su novia, Karen Sevillano, por comentario racista en emisora de radio - crédito @NeiderGarcia_/X

Pero Neider no fue el único en pronunciarse, uno de los mejores amigos de Sevillano también contó cómo se sintió con la situación y reveló que tan pronto tuvo conocimiento del hecho, la buscó y le escribió para preguntarle cómo se sentía, así como también para comentar entre ellos al respecto.

“Cuando vi ese video en TikTok, inmediatamente le escribí a Karen porque para mí esos temas son muy serios y yo no me los tomo a la ligera. El tema del racismo no me lo tomo a la ligera. Quería ver cómo estaba ella. La felicité por su comportamiento, porque hoy en día si un negro se queja de racismo, es víctima, era una broma o Karen la grosera. Entonces la felicité por su comportamiento. Le dije lo que pensaba en una conversación privada, Pero el tema del racismo hoy por hoy lo quieren tapar con humor negro, con eso no es para tanto. Ella muy bien y muy todos los demás que estuvieron en esa entrevista", dijo Maiker Smith.

Amigo de Karen Sevillano en desacuerdo con comentario racista en emisora de radio - crédito @maikersmith/IG

Dentro de las reacciones que más llamaron la atención estuvo la de la presentadora del Canal RCN, Rossy Lemos, la cual no dudó en dejar su opinión en un video en el que expresó su descontento y aseguró que estar en contra de los personajes que hicieron el chiste y de quienes lo ven como una situación de humor.

"Increíble que en pleno 2025 yo tenga que salir a hablar de esto. No todo lo que da risa es un buen chiste y no todo lo que se dice al aire se puede justificar con un ‘era jugando’. En serio. Yo no puedo creer de verdad lo que pasó en una entrevista con Karen Sevillano, no me cabía en la cabeza que alguien a estas alturas de la vida saliera con algo así. ¿Miren, no les parece suficiente todo el caos por el que está atravesando el país como para que ustedes vengan con estos jueguitos? A mí esa entrevista me dolió, como ustedes no se imaginan, no solo como comunicadora o periodista, sino como una mujer afrocolombiana, porque es que ya no estamos en los años 1600 como para que sigan disfrazando los comentarios racistas de humor", empezó diciendo la presentadora.

“¿Hasta cuándo tenemos que aguantar que en muchos casos como este, nuestro color de piel sea un tema de burla al aire? Es que esto no es solo una falta de respeto contra Karen. Esto es un reflejo de que todavía hay quienes se sienten con la autoridad con el permiso de reírse de lo que no entienden, de lo que no han vivido, de lo que no han tenido que defender. Por favor, señores, que cuando una mujer como Karen, que ha logrado tanto con su voz, con su autenticidad, habla de crear, por ejemplo, un producto pensado en pieles como la suya, pues eso merece aplausos, eso merece reconocimiento, no un chistecito como este bajo, por cierto nada chistoso. Lo que pasó ahí es un evidente retroceso en el camino de cada niña afro que sueña con emprender, liderar, con mostrarse tal y como es, sin miedo a que se rían de su tono de piel", respondió Rossy evidentemente molesta.