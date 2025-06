Polémica en Concejo de Bucaramanga: concejal Andrés Díaz denuncia homofobia luego de que le pidieran la cédula para confirmar su identidad de género

Los concejales Andrés Díaz (izquierda) y Daniela Torres (derecha) durante la sesión del Concejo de Bucaramanga donde se eligió la mesa directiva para 2026, en la que se generó controversia por un comentario sobre identidad de género - crédito Andrés Díaz y Daniela Torres

El concejal Andrés Díaz, recientemente elegido primer vicepresidente del Concejo de Bucaramanga para el año 2026, rechazó enfáticamente un comentario supuestamente homofóbico realizado por su compañera Daniela Torres, del partido Alianza Verde, durante la sesión destinada a elegir la mesa directiva.

“Yo rechazo todas las formas de discriminación, vengan de donde vengan. Aquí no es género contra diversidad. Es una representación con dignidad. Yo toda mi vida he lidiado con la homofobia. Lo único que le dije fue: concejal, no sea homofóbica”, afirmó Díaz en entrevista con Blu Radio, lamentando la situación.

El incidente ocurrió en medio del debate sobre la representación de género en la mesa directiva.

Daniela Torres solicitó a la secretaría del Concejo verificar si Díaz se identificaba como hombre o mujer, diferenciando entre orientación sexual e identidad de género.

“Es una pregunta que nada tiene que ver con mi compañero, no tiene nada que ver. Por favor, solicito que, en la cédula de ciudadanía, según la secretaría, nos informe si el concejal Andrés Díaz se identifica como hombre o como mujer. Necesitamos tener claridad de esto”, expresó Torres.

Estas declaraciones generaron incomodidad dentro y fuera del recinto, y fueron calificadas por Díaz como un ataque basado en su orientación sexual.

Disputa entre concejales de Bucaramanga donde se denuncia presunto ataque homofóbico - crédito red social X

El concejal recordó que la alternancia de género en la mesa directiva, contemplada en el estatuto de la oposición, ya se había aplicado en elecciones anteriores y que, en 2024, Torres fue postulada, pero rechazó el cargo.

“Si la alternancia comenzó con un hombre, a ella le correspondía el segundo y cuarto año. El tercer año también sería para un hombre, y en este caso, por votación, gané yo”, explicó.

A pesar de la polémica, Díaz descartó tomar acciones legales y prefirió no continuar con la discusión.

“No voy a juzgar mal a mi compañera Daniela porque no voy a hablar mal, no voy a caer en ese círculo vicioso. A veces uno se emociona tanto en lo que dice que termina diciendo cosas en los tonos que no debería”, concluyó.

Finalmente, Díaz fue elegido primer vicepresidente con once votos, frente a los siete que obtuvo Torres y un voto en blanco.

El concejal Andrés Díaz ya había denunciado amenazas en contra en el 2024

Más allá de este episodio puntual, la vida política de Andrés Díaz se ha visto empañada por una serie de amenazas que, según él, están relacionadas con su labor como opositor al Plan de Desarrollo de la actual administración municipal.

En una denuncia pública realizada el 22 de mayo de 2024, Díaz alertó sobre seguimientos, intimidaciones y ataques violentos que ponen en riesgo su vida y la de su equipo de trabajo.

El concejal de Bucaramanga Andrés Felipe Díaz denunció que recibió amenazas por su orientación sexual - crédito Caribe Afirmativo

El concejal responsabilizó a autoridades locales, departamentales y nacionales por no garantizar su protección, y criticó la falta de respuestas por parte de la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Sistema Unificado de Información Normativa (Suin). “Esperamos que las medidas necesarias no lleguen demasiado tarde”, advirtió.

Estas amenazas comenzaron a intensificarse tras un incidente ocurrido en enero de 2024, cuando Díaz denunció ante la Fiscalía haber recibido amenazas de muerte luego de un cruce de palabras con el concejal Luis Fernando Castañeda, del partido Centro Democrático.

En esa ocasión, Castañeda expresó su rechazo a la presencia de libros sobre orientación sexual en bibliotecas públicas, mientras que Díaz defendió su inclusión como herramientas útiles para jóvenes Lgbtiq en situaciones de vulnerabilidad.

Andrés Felipe Díaz Arévalo, concejal de Bucaramanga y defensor de los derechos LGBTIQ+ y del bienestar animal, durante una intervención en el recinto del Concejo Municipal - crédito Andrés Díaz/X

El concejal Díaz ha reiterado su compromiso de continuar con su labor de incidencia política, a pesar de los riesgos que enfrenta. “Nuestro ejercicio se mantendrá en pie”, afirmó, dejando claro que no cederá ante las amenazas.

Sin embargo, la falta de garantías de seguridad sigue siendo un obstáculo significativo para su trabajo, lo que pone en evidencia la necesidad de una respuesta inmediata y efectiva por parte de las autoridades.