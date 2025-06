La historia de Gangsta, el productor que puso al “afrobeat” en el mapa: “Cuando te digan no, por ahí es”

Reconocido por Billboard en 2024 como uno de los mejores productores latinos, Gangsta se ha destacado por su habilidad para combinar tendencia globales del pop y el reguetón con sonidos del Caribe y África - crédito Gangsta/Facebook

El nombre de Gangsta ha resonado con fuerza en la industria musical latinoamericana, pues el productor cartagenero detrás de éxitos como OH NA NA, UWAIE y ALOH ALOH de Kapo; 11 PM de Maluma; Caballito de Fariana y Bella de Wolfine, ha logrado un sonido característico que fusiona ritmos caribeños y afro de manera avasalladora, cruzando fronteras y consolidando su posición como uno de los talentos más prometedores del continente.

Su conocimiento de la música del Caribe, el afrobeat y el amapiano, combinado con una notable capacidad para adaptarse a las tendencias globales del pop y el reguetón, le valieron el reconocimiento de la revista Billboard en 2024, que lo incluyó en su prestigiosa lista de los 10 mejores productores latinos.

Por tal motivo, en una entrevista exclusiva con Infobae Colombia, Gangsta compartió detalles de sus inicios, su visión sobre la música colombiana, sus sueños y sus ambiciosos planes a futuro.

De la empírica a la fama: el camino de un visionario

En la entrevista, el productor reveló que su trayectoria musical comenzó a sus 13 o 14 años, cuando trabajaba de forma empírica y folclórica con artistas locales, por lo que su “primer paso” profesional y su reconocimiento llegaron con Rayo y Toby.

El afro, un elemento distintivo en su sonido, ha sido una constante en su vida: “Por el lado donde estamos nosotros ubicados regionalmente siempre hemos nacido con el afro, la música africana y siempre está en los códigos de uno, en el oído, en el baile, en la esquina, en los pick up”, explicó.

Aunque el afro siempre le “hizo ojitos”, Gangsta nunca quiso quedarse en lo local, pues su visión fue globalizar el sonido caribeño: “Me vine pa’ Medellín y empecé a trabajar con Rayo y Toby, entonces ahí empecé a meter mi color del Caribe, pero en los artistas de otros lados”.

Desde sus inicios empíricos a los 13 años en Cartagena hasta consolidarse en la escena musical, Gangsta supo imponer su sello propio y llevarlo a artistas de diferentes regiones - crédito Gangsta/Facebook

Su sello personal es inconfundible: “Me caracterizo porque mi sonido siempre va a tener el Caribe, aunque haga reguetón, aunque haga cualquier género, siempre va a tener Caribe por ahí metido”.

La explosión con Kapo, con el que hizo “match” y encontró un artista dispuesto a “la locura”, fue clave: “Ahí fue que yo dije bueno, este man vamos a ponerle el afro full y mira todo lo que pasó con Kapo, entonces encontré un artista que se prestó pa’ la locura e hicimos y creímos en la vuelta, le apostamos a esto sin mirar a nadie, no pensamos en nadie, pensamos en lo que queríamos hacer”.

“Cuando te digan no, por ahí es”

Uno de los aspectos más reveladores de la entrevista fue la resiliencia de Gangsta frente a las críticas y el escepticismo inicial: “Yo creo que a mí es la persona que más le han dicho que no, pienso yo, aunque su filosofía es clara: “Cuando te digan no, por ahí es”.

Desde sus inicios fue visto como “el diferente, el raro, el que eso aquí no suena”, incluso, a nivel de negocio tampoco lo veían como un proyecto duradero: “Es que es raro, es que él no es comercial, es que... ¿pero qué es comercial?”.

Su respuesta a la noción de lo “comercial” era romper esquemas: “Uno puede acostumbrar a las personas y educarlas”. Por ejemplo, con Onana, el tema que “partió la piedra” y “cambió” el género, demostró su punto.

“Yo diría que hizo un giro de 180 grados pa’ coger pa’ otro lado, porque la música desde Onana cambió”, por lo que para Gangsta, el “no” es su “carbón”, su motor.

“Cuando a mí me dicen que no, yo siento que es por ahí, porque yo soy terco, yo tengo algo de terco y cuando me dicen que no, es como que me digan que sí”.

La champeta y el sueño de la internacionalización

Proveniente de Cartagena, Gangsta sueña con que la champeta y el folclor local logren la tan anhelada internacionalización: “A mí me encantaría que la champeta lograra lo que todos los artistas de champeta han querido y han soñado que es internacionalizarla”, pues a diferencia de otros géneros que buscan etiquetarse, Gangsta cree que “uno tiene que hacer buena música, esperar que pegue y luego educar”.

Su enfoque es global: “Yo creo que en la cabecita debería estar es que mi afro es del mundo, el afro es afrobeat, el afro es de Nigeria o es de África y nosotros lo estamos haciendo en español y punto”.

La firma con Sony Publishing y Neon16 representa para Gangsta un respaldo estratégico que le permite acceder a colaboraciones y plataformas globales - crédito Sony Music Publishing

Para que la champeta dé el salto, considera que los artistas deben “empezar a hacer colaboraciones con gente que esté arriba”, es decir, juntes estratégicos, y sobre todo, “conecte con el mundo”, para él, lo que falta es “seguir trabajando sin negatividades, sin bobadas”.

El salto a las grandes ligas: Sony y Neon16

La conversación abordó también su reciente firma con Sony Publishing y Neon16, un hito en su carrera, por lo que Gangsta enfatizó que estas firmas no garantizan nada, sino que exigen el triple de trabajo.

“Yo siempre me he dedicado a trabajar y que la música hablara por mí”, “Onana” fue el tema que lo puso “en el ojo del huracán”, haciéndolo atractivo por su “color nuevo”.

Con Sony, se sintió “en familia”, cumpliendo un “sueño de niño” y la unión con Neon16 para firmarlo fue, para él, algo inédito y un reflejo del valor que vio en él.

“Es la primera firma que se logra así como que dos compañías firmen un artista”, reveló.

Aunque estas compañías le brindan “más tranquilidad en muchos aspectos a nivel de contactos”, Gangsta tiene claro que si no “hago buena música, no pasa nada”, por lo que el verdadero cambio es el “respaldo”, el “equipo de trabajo” y el acceso a artistas soñados.

Lex Borrero y Neon16: visionarios que apuestan por el talento

Gangsta elogió al colombiano Lex Borrero, cofundador de Neon16, calificándolo de “visionario”: “Él es una persona que tiene la visión muy clara y tiene una bendición”.

Destacó que tanto Lex como Raúl, el director de Publishing, lo contactaron incluso antes de que “pegara”, lo que demuestra su capacidad para ver el potencial.

“Ellos son un equipo fresco que ve lo que viene antes y le pone el ojo y donde pone el ojo pone la bala”, dijo Gangsta, reconociendo que necesitaba estar con personas que “creen en el artista antes de le apuestan”.

Los éxitos de su carrera: “Bella” y el desafío de la superación

Cuando se le preguntó por la canción que lo “puso en el mapa”, Gangsta no dudó en señalar a Bella de Wolfine: “Es mi hit, en realidad el tema más grande que tiene mi carrera es Bella, es un tema que hasta los japoneses y los jugadores de Francia en el mundial lo agarraron de canción, o sea Cristiano Ronaldo la cantó”, recordó.

Esta canción, lanzada en 2018, fue un fenómeno global y lo sacó de su “estudio pequeño” para llevarlo a las “grandes ligas”, abriendo puertas a colaboraciones con Maluma y otros grandes.

Sobre la canción que esperaba que pegara más, mencionó Aloh Aloh de Kapo, y aunque tiene 50 millones de reproducciones en Spotify, para él “no es un problema” sino un “problema bonito” que lo impulsa a la superación constante.

“Yo siempre trato de superarme, entonces yo quiero superarme, yo tengo que superar Bella, yo tengo que superar 11 p. m., yo tengo que superar y es un tengo que, no es una presión mala que tengo, sino más como para no dormirme”, explicó.

El afrobeat, la champeta y el folclor siempre han estado presentes en su música, conformando un estilo distintivo que apuesta por la internacionalización del sonido local - crédito Gangsta/Facebook

Proyectos: de productor a artista y nuevas colaboraciones

Gangsta reveló que tiene un tablero lleno de proyectos, siendo el más cercano seguir trabajando con los artistas actuales y hacer temas que lleguen “al otro lado del mundo”.

Pero, lo más emocionante es su “proyecto personal como productor artista”, en el que él será la “imagen de las canciones”.

Este ambicioso paso cuenta con el respaldo de todos los artistas con los que ha trabajado: “Yo me considero muy humilde y yo a veces dejo pasar las cosas porque no, no creo tenerlas o no creo que las pueda merecer”, confesó, sorprendido por el respeto y el amor que le tienen los artistas.

“Todo lo que estamos haciendo ahorita es la suma de lo que viene para mi proyecto personal”, adelantó, dejando claro que su carrera está en constante evolución y que el mundo aún tiene mucho que esperar de este genio cartagenero.