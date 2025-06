Hernán Orjuela reveló los programas en los que no le gustaría volver a participar: “Hoy estaría preso”

Hernán Orjuela manifestó que hay dos programas que no volvería a hacer en la actualidad, por los problemas legales que le generarían - crédito @hernanorjuelab/Instagram

Hernán Orjuela desarrolló una carrera en la televisión colombiana que le permitió participar de distintos formatos durante los años 90 y 2000, hasta que decidió dar un nuevo rumbo a su vida y emigró a los Estados Unidos junto a su esposa, Patricia Valderuten, y sus dos hijos.

Pese a esto, mantiene un vínculo cercano con la actualidad colombiana y sigue participando en proyectos dirigidos al público hispano, realizados desde su propia productora. Actualmente realiza Trendiando y Entrevistas con Hernán, dos programas para Nuestra Tele Internacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El bogotano se hizo reconocido por su trabajo en No me lo cambie, También caeras o Sábados felices, pero durante una reciente charla con el periodista Carlos Ochoa, reflexionó sobre su paso por la televisión colombiana y aseguró que, de repetirse hoy las dinámicas de ciertos programas en los que participó, llegarían varias tutelas y denuncias en su contra, motivo por el que no se encargaría de dichos proyectos.

'No Me Lo Cambie' se emitió desde 1992 hasta 2003 - crédito DFL Producciones

El presentador, actualmente radicado en Miami, compartió su perspectiva sobre los riesgos y la falta de precaución que caracterizaron algunos formatos de entretenimiento en los que trabajó, especialmente durante su etapa en Caracol Televisión.

Dos programas en particular, También caeras y No me lo cambie (producido para el Canal A por DFL Producciones, pero que tenía repeticiones en Caracol) fueron calificados por el propio Orjuela como una “irresponsabilidad”.

Según detalló, las cámaras escondidas y las bromas realizadas en espacios públicos, que eran el sello de También caerás, implicaban riesgos legales y personales que hoy no estaría dispuesto a asumir.

“No me gustaría (...) volver a hacer programas como También caerás y No me lo cambie, ni la estructura de las cámaras escondidas porque éramos muy irresponsables. Hoy en día yo creo que estaría preso con tanta cantidad de cosas que hicimos”, afirmó Orjuela.

Expresentador de ‘También caerás’ ahora vende celulares

Juan Carlos Villegas no contempla volver a la televisión luego que presentó 'También caerás' - crédito cortesía Caracol Televisión

Recordado por conducir programas de entretenimiento, como No me lo cambie, formato en el que Hernán Orjuela le dio la oportunidad de iniciar su carrera y del que luego pasó a También caerás, Juan Carlos Villegas cambió la fama por el comercio, oficio al que siempre quiso dedicarse.

El también humorista recordó el programa con el que ganó popularidad recorriendo las calles capitalinas haciendo bromas y divirtiendo a los televidentes, en un diálogo con la Revista Semana.

Además, reveló que ve muy lejana la posibilidad de volver a la presentación: “Siempre me lo pregunta la gente, que por qué no estoy en un nuevo programa, pero yo creo que son etapas de la vida que ya han sido superadas, ya me siento viejo para ir a hacerle una broma a una persona, entonces creería que no”, comentó Villegas.

Juan Carlos Villegas, 'También caerás' quiere dirigir un programa de televisión - crédito @tambiencaerasoficial/Instagram

Pese a que salió del aire hace varios años, después de haber probado suerte en el matutino Día a Día y en La Kalle, el público todavía lo recuerda y a sus redes sociales aún le envían fotos reportando sintonía de las repeticiones que transmite Caracol Televisión a diario en las madrugadas.

“Es muy chistoso ver los comentarios, la gente que dice que estoy más obeso, que estoy más gordo y lógicamente, los años no vienen en vano. Es un programa que, la última aparición fue hace 10 años, yo en este momento tengo 50 años, nunca me he dejado la barba, pero después de que terminé, me dejé la barba y de pronto ese si es un cambio grande que tengo, más los años que tengo”, comentó como anécdota.

“Tomé la decisión de irme a vivir a Estados Unidos un tiempo, luego volví y ahorita me dedico al mundo del comercio, toda la vida me ha gustado comprar y vender, estoy un tiempo en Estados Unidos, en Bogotá y en Pereira, comercializo con cosas electrónicas como celulares y computadores”, comentó Villegas.

Pese a la insistencia de la gente por volverlo a ver en las pantallas, Juan Carlos insiste que el tipo de humor que se hacía antes ha cambiado, y reconoce que los chistes y bromas eran algo pesadas.

“Ha sido muy importante poder traer un poco de alegría a la gente, siempre han sido buenos comentarios. Lógicamente, ahora que uno lo ve y todo lo que dice la gente sobre que en el programa éramos muy pasados, cuando uno tiene unos años de más, se ve así. Pero bueno, lo importante fue que nos divertimos”, agregó.