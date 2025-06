Melissa Gate reveló detalles detrás de su reconciliación con Yina Calderón en ‘La casa de los famosos’: “Ella sí me tenía analizada”

Melissa habló de la reconciliación con Yin Calderón - crédito captura de pantalla La casa de los famosos Colombia

Durante la etapa final de La casa de los famosos, la relación entre Melissa Gate y Yina Calderón se transformó de una rivalidad marcada por discusiones a una reconciliación inesperada.

Gate confirmó en una entrevista con Tropicana que la enemistad con Calderón fue real, pero también reconoció que la influencer huilense utilizó la confrontación como una estrategia dentro del reality show.

La participación de Melissa Gate en el programa, que se extendió por 135 días, estuvo marcada por constantes enfrentamientos con Yina Calderón. Estas disputas generaron un intenso debate en redes sociales, donde los seguidores se preguntaban si las peleas respondían a una táctica para ganar popularidad o si eran producto de diferencias genuinas.

La modelo explicó que, aunque ella cayó en el juego de Calderón, la rivalidad fue utilizada por la influencer como un recurso para avanzar en la competencia. “Ella sí peleó conmigo por estrategia, ella sí me tenía analizada. Fui una víctima, caí, ella después lo reconoció, pero yo también di la pelea y di la guerra”, declaró Gate en la entrevista.

La convivencia en La casa de los famosos no solo implicó retos y pruebas, sino también la gestión de relaciones personales complejas. La tensión entre Gate y Calderón se mantuvo durante más de tres meses, lo que llevó a los internautas a especular sobre la autenticidad de sus conflictos.

La antioqueña admitió que la influencer huilense conocía sus puntos débiles y los utilizó a su favor, lo que intensificó la rivalidad. “El que se quiera meter conmigo tiene que tener una fuerza mental ni la berraca, porque nos vamos a destruir y a ofender”, expresó Gate.

Tras la conclusión del reality, los participantes comenzaron a retomar sus actividades habituales y a recibir propuestas de marcas interesadas en convertirlos en embajadores. La exposición mediática del programa abrió nuevas oportunidades profesionales para los concursantes, quienes ahora evalúan posibles contratos y patrocinios. Gate reconoció que, a pesar de los momentos difíciles, la experiencia le dejó aprendizajes y la posibilidad de reconciliarse con su antigua rival.

Melissa Gate descarta volver a realities tras presión familiar y acoso digital

La presión que experimentó su familia durante su participación en el programa fue uno de los factores determinantes para que Melissa Gate decidiera no volver a participar en un reality show. Según relató la influenciadora paisa, su madre llegó a pedirle que no se expusiera nuevamente a ese tipo de formatos, ya que el impacto no solo la afectó a ella, sino también a sus seres queridos fuera de la casa.

De acuerdo con Los 40, la creadora de contenido compartió que la hostilidad y el acoso digital que se generan en torno a estos programas la llevaron a tomar una postura definitiva sobre su futuro profesional.

Durante una entrevista en el programa Los Impresentables, transmitido por Los 40, Melissa Gate abordó las propuestas laborales que ha recibido tras su paso por la segunda temporada de La casa de los famosos.

La posibilidad de integrarse a la versión All Stars en México fue uno de los temas planteados, pero la influenciadora dejó claro que su experiencia previa la llevó a rechazar cualquier invitación similar. Según publicó Los 40, Gate expresó: “Yo la verdad lo pensaría. Estoy muy harta del tema de los realities, de lo que deja uno allá afuera, esos fandoms. Yo no tengo problema con los fandoms, pero odio tanto los ‘tumba cuentas’ porque yo nunca le he tumbado ni le he reportado la cuenta a nadie porque considero que cada quien es libre de decir lo que quiera y expresarse como le dé la gana”.

La madre de Melissa Gate le pidió que no volviera a participar en realities, ya que incluso llegó a temer por su seguridad ante la posibilidad de que personas se acercaran a gritarle fuera de la casa. “Pobrecita mi mamá, creo que hasta iban a gritarle allá afuera de la casa, y pues los familiares también viven un reality afuera con uno”, relató Gate, subrayando el alcance de las consecuencias que trascienden la pantalla.