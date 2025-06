Isabel Zuleta se justificó tras polémico mensaje en el que insinuaba manipulación de partes médicos del estado de Miguel Uribe: encendió las redes

La senadora Isabel Zuleta tuvo que recular tras el polémico mensaje en el que puso en duda el profesionalismo del equipo de comunicaciones de la Fundación Santa Fe, en el caso del senador Miguel Uribe - crédito Colprensa - suministrado a Infobae Colombia

La controversia en torno a las declaraciones de la senadora Isabel Cristina Zuleta, que hace parte del Pacto Histórico, continúa al “rojo vivo”. La congresista, tras conocerse el quinto parte médico de la Clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, sobre el estado de salud del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, desató la furia en las plataformas digitales, pues sugirió un presunto escenario de manipulación de estos reportes del centro asistencial, para torpeadear, según ella, la consulta popular.

En efecto, la legisladora sugirió que sectores de derecha estarían utilizando la situación con fines políticos, con un mensaje difundido en la mañana del miércoles 11 de junio a través de su cuenta en X, y que generó una reacción inmediata en el ámbito político, incluso dentro de su propio partido, el Pacto Histórico. Y es que mientras desde diferentes sectores políticos han invitado a moderar el tono de su discurso, lo dicho por la congresista desató una ola de comentarios de indignación.

“Lamento profundamente que se use esta situación tan dolorosa con fines políticos por parte de la derecha, deseo que Miguel se recupere pronto, pero es reprochable que intenten confundir este terrible atentado con la Consulta Popular que nada tiene que ver. Solo espero que la @FSFB_Salud no se preste para estos fines y no estén preparando ningún anuncio médico en unas horas cuando será el debate sobre la reforma laboral y la consulta popular, indicó Zuleta en su primera publicación.

Con esta publicación, la senadora Isabel Zuleta encendió la polémica, pues insinuó que la publicación de reportes de la Clínica Fundación Santa Fe podrían ser manipulados para sabotear al Gobierno - crédito @ISAZULETA/X

Y es que, según la congresista, después de que desde la mesa directiva del Senado se había determinado un paro legislativo, se mostró sorprendida por la citación a discutir las referidas reformas. “La derecha ahora nos cita de manera intempestiva para las 8:30 a. m a plenaria del Senado”, agregó Zuleta, lo que desató una ola de críticas y la obligó, varias horas después, a tratar de aclarar el propósito de su pronunciamiento inicial; aunque esta publicación causó aún más controversia en las redes sociales.

El intento de disculpa de Isabel Zuleta, que no cayó bien en las redes sociales

Ante la presión y las críticas, la senadora optó por publicar una disculpa en sus redes sociales. No obstante, tanto los términos utilizados como lo que sería una justificación de su postura inicial, en vez de apaciguar las críticas contra la antioqueña, lo que hicieron fue aumentar las críticas; pues insistió en que no se puede desviar la atención sobre dos de las iniciativas en las que tiene centradas sus esperanzas el Ejecutivo en medio de este escenario por la aparente falta de garantías de seguridad.

“Deseamos una pronta recuperación al senador Miguel Uribe Turbay y, personalmente, espero volver a escuchar su voz en el debate político. Lo que expresé esta mañana es que algunos sectores de derecha, incluidas candidaturas presidenciales, han instrumentalizado esta situación para intentar frenar el debate democrático sobre la consulta popular y la reforma laboral. No hay ninguna relación entre estos hechos, y el uso político que se pretende hacer para restringir esta discusión es absolutamente inaceptable”, sostuvo Zuleta, en un segundo mensaje en su perfil de X.

Con este nuevo mensaje, la senadora Isabel Zuleta intentó justificarse tras la primera publicación, en la que causó controversia por una serie de insinuaciones contra la Clínica Fundación Santa Fe - crédito @ISAZULETA/X

Acto seguido, la senadora también hizo referencia a la Fundación Clínica Santa Fe, y aclaró que su intención no era responsabilizar a la institución médica por el uso que se pueda hacer de los comunicados sobre la salud del congresista de oposición: que se encuentra internado en la unidad de cuidados intensivos del centro médico, al que fue traslado desde el mismo sábado 7 de junio, luego de haber recibido atención prioritaria en la Clínica Medicentro Familiar.

“En ese sentido, hice un llamado a la Fundación Santa Fe ante el uso indebido de sus partes médicos por parte de actores políticos que buscan incidir en el debate público. Esta es una situación delicada para todos los sectores y exige responsabilidad y rigor. Por eso, reconozco que no es responsabilidad de la Fundación lo que algunos sectores políticos hagan con sus comunicados y reafirmo mi reconocimiento y respeto por el trabajo médico que realiza la Fundación Santa Fe de Bogotá y toda la misión médica en Colombia”, comentó la congresista, que con ello reculó en sus insinuaciones.

Por último, insistió en que su crítica se dirigía a quienes, desde la derecha, intentaban frenar el debate democrático utilizando la situación de Uribe Turbay. “También le hago un llamado a la derecha: en lugar de promover la sedición o abandonar los espacios institucionales como el Comité de Garantías o el mismo Senado, den el debate de frente. La valentía no está en silenciar ideas, sino en defenderlas con altura. Cuando el odio intenta callar, los violentos ganan y no estamos dispuestos a cederles terreno”, dijo.

Los comentarios de la política llevó a que algunos militantes del Pacto Histórico expresaran su desacuerdo con el tono y el contenido del mensaje, al considerar que no era el momento adecuado para emitir ese tipo de apreciaciones. La situación se agravó porque los representantes de varios partidos, entre ellos el Pacto Histórico, habían hecho un llamado a la solidaridad y al respeto, priorizando la unidad nacional ante la crisis de salud de Uribe; víctima de tres disparos en un evento proselitista.

La concejala de Bogotá Heidy Sánchez cuestionó a la senadora Isabel Zuela por sus señalamientos - crédito @heidy_up/X

“Más allá de las diferencias ideológicas y políticas con el senador, hay una familia anhelando por la vida de un ser querido, un bebé que merece crecer junto a su papá. El llamado que ha hecho el presidente y hemos hecho desde varios partidos integrantes del PH, es a la solidaridad en estos momentos. En lo absoluto aporta este mensaje, que no se compadece con el mensaje de unidad nacional que se busca desde el gobierno”, comentó la concejala de Bogotá Heidy Sánchez, de la misma colectividad que Zuleta.

A las críticas de Sánchez se sumó la representante Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, que cuestionó duramente la insinuación de Zuleta sobre la posible manipulación de los partes médicos. “Este trino de Zuleta, insinuando que la Santa Fe está esperando para anunciar quién sabe qué noticia grave sobre la salud de Miguel dizque para sabotear la consulta popular, es otra burda instrumentalización politiquera de un dolor nacional y un irrespeto inadmisible”, comentó la congresista.