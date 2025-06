Mercenario colombiano fue condenado por un tribunal ruso por combatir junto al ejército de Ucrania: tendrá que pagar casi 30 años de cárcel

Una danesa que se hallaba junto al connacional se alcanzó a escapar de las tropas rusas en la región de Kursk - crédito @ElResumenM/X

Un tribunal ruso sentenció al ciudadano colombiano Pablo Puentes Borges a 28 años de prisión.

Así lo confirmó el Comité de Instrucción de Rusia (CIR) la mañana del martes 10 de junio de 2025, y explicó que la condena obedece a la participación de Puentes Borges en operaciones armadas junto al ejército ucraniano en la región de Kursk.

El colombiano fue detenido el 9 de enero de 2025, enfrentó cargos por ser mercenario, cruzar de forma ilegal la frontera, contrabando de armas, participación en actividades terroristas y tenencia ilegal de armas.

El CIR detalló además que el colombiano se incorporó a la 47 Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania a finales de 2024 y acordó recibir una retribución económica a cambio de su intervención en el conflicto.

Después, Puentes Borges cruzó la frontera rusa en un vehículo blindado, con el objetivo de sumarse a la incursión ucraniana en Kursk que inició en agosto de ese año.

El colombiano habría firmado un contrato con el ejército ucraniano antes de cruzar la frontera hacia Rusia - crédito Comité de Instrucción ruso

En abril de 2025, las autoridades rusas anunciaron la recuperación total de la zona tras ocho meses de enfrentamientos.

De acuerdo con los investigadores, Puentes Borges amenazó con armas de fuego a civiles y participó en el bloqueo del distrito de Sudzha, considerado el principal foco de la operación militar, destacó agencia EFE.

Las autoridades rusas señalaron que el mercenario colombiano sentenciado admitió enteramente su culpabilidad ante la Justicia.

El caso de Puentes Borges no es el único en los tribunales rusos. En agosto de 2024, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) inició procesos penales contra otros dos colombianos, José Aaron Medina Aranda y Alexander Ante, también acusados de integrar filas como mercenarios en el ejército ucraniano.

Ambos connacionales habrían servido para el batallón 49 de Karpatskaya Sech.

Además del mercenario colombiano, Annabelle Jorgensen, de nacionalidad danesa, y que se alcanzó a escapar, será juzgada en ausencia - crédito Fiscalía de la Federación de Rusia

Mercenario colombiano condenado en Rusia no logró escaparse como si lo hizo una danesa que estaba junto a él

El Gobierno ruso entregó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia un informe en el que estima que al menos 500 colombianos han participado en la guerra entre Rusia y Ucrania desde marzo de 2022.

Este dato se conoció en medio de la confirmación oficial de que Pablo Puentes Borges, ciudadano colombiano, enfrentaría un juicio en Rusia por cargos de terrorismo, mercenarismo y contrabando de armas y municiones, tras su captura en la región de Kursk.

La Fiscalía General rusa anunció el miércoles 30 de abril de 2025 que tanto Puentes Borges como la ciudadana danesa Annabelle Jorgensen serían procesados por su presunta participación como mercenarios en el conflicto armado en Kursk.

El comunicado oficial señala que ambos habrían ingresado ilegalmente a territorio ruso entre agosto de 2024 y enero de 2025, periodo en el que se les atribuyen ataques en localidades de la región y enfrentamientos directos con las fuerzas armadas rusas.

El colombiano fue capturado cerca de la localidad de Alexandría, a más de 80 kilómetros al suroeste de la capital regional, mientras que Jorgensen logró escapar hacia territorio ucraniano y será juzgada en ausencia.

El diario ruso Kommersant identificó a Jorgensen como una militar profesional de 29 años con experiencia previa en Iraq, y reportó que las autoridades rusas ya habían abierto una causa penal en su contra en diciembre de 2024, antes de su huida.

Meses antes de la condena de Puentes otro connacional fue condenado a nueve años de prisión. En Rusia los mercenarios detenidos pueden enfrentarse a penas que van desde los 7 a 15 años de cárcel - crédito red social X - Comité de Investigación de la Federación Rusa

Esposa de mercenario que corrió con la misma suerte que el connacional contó que fue engañado

La esposa de Miguel Ángel Montilla Cárdenas relató que, tras la condena de su pareja en la República Popular de Donetsk (RPD), ni ella ni su familia han recibido notificación oficial sobre la decisión judicial ni información sobre el estado actual del colombiano.

El Tribunal Supremo de la RPD sentenció a Montilla a nueve años de prisión por combatir junto al ejército ucraniano en la ciudad de Krasnogórovka, en el este de Ucrania, territorio actualmente bajo control ruso.

De acuerdo con el testimonio de Lizeth Montoya, recogido en entrevista con Radio Francia Internacional, su esposo viajó a Ucrania motivado por una convocatoria publicada en TikTok por militares que buscaban voluntarios para unirse a las filas ucranianas.

Montilla trabajaba como vigilante en un centro comercial en Cali (Valle del Cauca), Colombia, y decidió aceptar la oferta con la esperanza de obtener un salario que le permitiera saldar la deuda de su casa.

Montoya aseguró que las condiciones en las que su esposo fue enviado a la zona de conflicto no correspondían a lo prometido y que nunca participó en enfrentamientos armados.

El connacional viajó luego de ver un video en TikTok donde se anunció que buscaban militares para ir a Ucrania, pero las condiciones del trabajo no eran como se lo pintaban en la publicación a Miguel Ángel Montilla Cárdenas - crédito red social X - Comité de Investigación de la Federación Rusa y Reuters

Montilla llegó inicialmente al batallón 204, donde permaneció durante un mes sin recibir entrenamiento especializado ni firmar un contrato formal que garantizara su seguridad o un seguro de vida.

Montoya explicó que “estaban ahí en unas cabañitas y no les hicieron firmar contrato ni seguro de vida. Entonces varios compañeros se fueron para otro batallón que era el 59. Allá supuestamente también fue culpable un señor que pusieron de supervisor, que se llama Anderson, le decían comandante pero no era un comandante y ese fue uno de los que hizo ese papeleo a la ligera, y los sacó sin ninguna planeación”.

Oferta de trabajo en TikTok hizo que mercenario colombiano tomara la decisión de viajar a combatir en la Guerra de Ucrania

La última comunicación entre Montilla y su esposa ocurrió el 29 de junio de 2024, cuando él le informó que lo llevarían a cuidar un edificio junto a otros ocho compañeros.

Montoya expresó su preocupación por la falta de preparación y la desproporción de fuerzas: “Iban nueve, e imagínese si iban nueve, cómo se iban a enfrentar a la potencia mundial que es Rusia. Entonces sí los llevaron regalados. Eso fue una traición”. Desde ese momento, la familia no ha recibido más información directa, salvo una videollamada permitida tras la captura.

La esposa del mercenario colombiano aseguró que podría recibir una indemnización por la desaparición de su esposo, pero para ello debía viajar a Ucrania y abrir una cuenta bancaria, algo que considera inviable.

“Ya llevo un año esperando algo. Y nada. O sea, no se hacen responsables de nada. Me dicen que me han dado una indemnización por su desaparición, pero que yo tenía que ir a Ucrania a abrir una cuenta de banco para que me empiecen a pagar. ¿Y yo cómo rayos voy a ir por allá?”, cuestionó Montoya.

El colombiano llegó a Kiev en abril de 2024, donde recibió entrenamiento militar especializado, según lo que explicaron las autoridades rusas - crédito Andriy Andriyenko/AP

Sumado a todo esto, el personero distrital de Cali, Gerardo Mendoza, exigió a la Cancillería y a la embajada de Rusia en Colombia que Montilla sea incluido en el listado humanitario para su repatriación.

“Exigimos a la Cancillería y a la embajada de Rusia en Colombia que el ciudadano caleño Miguel Ángel Cárdenas sea incluido en el listado humanitario para su repatriación. Es un colombiano más que merece volver a su país y reencontrarse con su familia”, declaró Mendoza en un comunicado oficial.