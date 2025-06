Hermana de Karol G habló de sus fracasos como empresaria y las millonarias pérdidas que tuvo con su negocio: “No funcionó”

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, contó por qué no ha funcionado su negocio - crédito @verogiraldonavarro/Instagram

Verónica Giraldo, hermana mayor de la cantante Karol G, confesó a través de una charla con sus seguidores las razones por las que su negocio de belleza y cuidado facial ha sufrido varias caídas.

Según relató la empresaria paisa desde las historias de su cuenta de Instagram, los problemas con promovedores y el incumplimiento de ventas proyectadas le han dejado grandes desfalcos económicos. Sin embargo, la también creadora de contenido de maquillaje compartió reflexión acerca de la importancia de persistir y creer en las ideas propias: “Así como se gana, se tiene que aprender a perder”, dijo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“No quiere decir que perdí, porque obviamente obtuve experiencia. Gané en el hecho de sentirme útil en muchas cosas, disfruté sentirme productiva y dándole trabajo a mucha gente. Entonces, no, no es que haya perdido, simplemente no funcionó, es un tema que sí me duele, porque ya decidimos qué hacer con el lote que quedó, quedaron muy poquitos productos para la venta. Pero nada, la vida continua, quizás Dios no tiene preparados para otras cosas”.

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, reveló qué pasará con su empresa luego de dura caída - crédito @verogiraldonavarro/Instagram

Si bien en su conversación, Verónica reconoció que su marca no prosperó y adelantó detalles sobre el destino de esta, compartió positiva reflexión acerca de las cosas buenas que le quedaron luego de ese proceso en el que pese a no vender lo esperado y otros impases, se siente triunfadora por lo que consiguió a nivel personal.

“Yo soy una mujer que, así pues, en algunos momentos esté mal. Yo no me dejo vencer, por eso no me dejo apagar por momentos malos. Yo he pasado por muchísimas, muchísimas pruebas, no por el hecho de que uno viva bien, esté bien, tenga la familia súper bien, no quiere decir que no le pasan cosas. Obviamente, eso es ser humano a pesar de todo. Pero soy una persona con muchísima fe y amo muchísimo a Dios”, añadió Giraldo.

La hermana mayor de Carolina Giraldo, más conocida en la escena musical como Karol G, adelantó que ya se encuentra trabajando en lo que será su nuevo emprendimiento, puesto que, afirmó que no está dispuesta a rendirse y lo volverá a intentar.

“Yo creo que eso es lo que me ha funcionado, el hecho de no sentirme menos por el simple hecho de ‘esto no funciona’. Listo, esto no funciona. Vamos por otro y así el negocio no va bien, no fue lo que esperamos, tuve un problema con una empresa la primera vez, recuperé el producto y trabajamos con otra empresa. Nos dieron los productos que pensamos que se van a vender. Pero, como les dije, nada, seguimos acá de pie y para adelante y con muchísima fe".

Así fue como la hermana de Karol G enfrentó la separación del padre de su hija

Desde sus redes sociales, Verónica Giraldo, hermana mayor de la reconocida cantante Karol G, hizo pública su separación de Jaime Llano, con quien comparte la crianza de su hija, Sophia. En una historia de Instagram, no solo aclaró rumores sino que también acompañó sus palabras con una entrañable imagen de su hija dormida.

Verónica Giraldo sorprendió al revelar que terminó la relación con el papá de su hija - crédito @verogiraldonavarro/IG

Verónica, dedicada a la creación de contenido, expresó gratitud hacia Jaime, señalándolo como un regalo en su vida, a pesar de que ya no mantienen una relación de pareja. “Gracias a la vida y a Jaime por este regalo. Para los que me preguntan tanto por nosotros dos: sí, él y yo ya no somos pareja, pero tenemos algo muy hermoso llamado Sophia”, compartió Verónica.

Reflexionando sobre su tiempo juntos, Verónica expresó que la relación, que duró cuatro años, tuvo momentos tanto buenos como difíciles. Aseguró que, aunque el ciclo de su romance ha terminado, estos desafíos también le llevan a buscar lo que verdaderamente desea y merece. Su gratitud no solo abarca a Jaime, sino también a la familia de él, a quienes dice adorar y tener siempre en su corazón.

Sobre Jaime Llano, poca información se ha revelado, pero las imágenes compartidas en redes sociales sugieren una relación cercana y sólida con su hija Sophia, uniendo a la familia a pesar de la separación de sus padres. La prioridad de Verónica parece centrarse claramente en el bienestar de su hija, un ejemplo de cómo manejar una separación de manera consciente y positiva.

Sophie, sobrina de Karol G ya factura junto a su madre Verónica Giraldo - crédito @verogiraldonavarro/Instagram