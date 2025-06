Embajada Británica en Colombia suspendió celebración del cumpleaños del rey Carlos III por atentado a Miguel Uribe

Embajada Británica en Colombia canceló celebraciones tras atentado a Miguel Uribe - crédito @SenadoGovCo/@UltimaHoraCR/X

La Embajada Británica en Colombia anunció el aplazamiento de la celebración oficial por el cumpleaños del rey Carlos III y el bicentenario de relaciones diplomáticas entre el Reino Unido y Colombia.

La decisión responde al atentado que sufrió Miguel Uribe el 7 de junio de 2025 en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

El embajador George Hodgson informó a través de un comunicado, compartido por Ultima Hora, de Caracol Radio, que en los próximos días enviarán nuevas invitaciones con la fecha reprogramada del evento.

Comunicado de la Embajada Británica en Colombia - crédito @UltimaHoraCR/X

“Debido a las circunstancias actuales, hemos decidido aplazar la celebración del Cumpleaños de su majestad el rey Carlos III y la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre Reino Unido y Colombia. Enviaremos nuevas invitaciones personalizadas en los próximos días con la fecha actualizada”, se lee en el comunicado.

Además. precisaron que “nuestros pensamientos están con Miguel Uribe Turbay, su familia y Colombia”.

Estado de salud de Miguel Uribe

Sobre las 6:40 a. m. del martes 10 de junio de 2025, la Fundación Santa Fe de Bogotá público un nuevo parte médico del senador y precandidato a la presidencia de 2026 Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en horas de la tarde del sábado 7 de junio.

En el comunicado se ratifica el grave estado de salud del funcionario, que permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y en estado crítico: “En la franja de complejidad se encuentra estable y las intervenciones recientes mantienen su condición”, se puede leer.

Comunicado sobre estado de salud de Miguel Uribe el 10 de junio de 2025, tras sufrir un atentado en Bogotá - Fundación Santa Fe

Desde la institución, en la comunicación que fue firmada por Adolfo Llinás Volpe, director médico, se confirmó que se toman las medidas necesarias para poder mitigar el impacto de las lesiones que fue víctima el funcionario a causa de los tres impactos de bala que recibió.

Declaraciones del abogado de Miguel Uribe

Víctor Mosquera, en entrevista con El Tiempo, ofreció detalles acerca de las circunstancias que rodearon las amenazas y la insuficiencia de las medidas de protección asignadas.

Según Mosquera, la familia Uribe Turbay había solicitado refuerzos para la seguridad del senador en numerosas ocasiones, advirtiendo sobre la sistematicidad y gravedad de las amenazas.

Mosquera explicó al citado medio de comunicación que las amenazas que recibía Miguel Uribe eran constantes y se manifestaban a través de diversos canales, como redes sociales, mensajes, llamadas telefónicas y hasta seguimientos en la vida diaria.

“Por redes, por seguimientos, por mensajes. Eran sistemáticas. Lo amenazaban, sobre todo, por redes sociales, por mensajes de texto, por llamadas, por seguimientos que el mismo esquema identificaba. Siempre venían después de que alguien lo estigmatizaba. Las amenazas eran consecuencia de los señalamientos políticos que recibía”, declaró Mosquera en diálogo con El Tiempo.

A pesar de lo anterior, el abogado hizo énfasis en la reiterada negativa de la Unidad Nacional de Protección (UNP) frente a las solicitudes de refuerzo hechas por el senador.

De acuerdo con Mosquera, Uribe Turbay presentó entre 35 y 40 peticiones durante el actual gobierno, la mayoría de ellas rechazadas.

Según Víctor Mosquera, la familia Uribe Turbay había solicitado refuerzos para la seguridad del senador en numerosas ocasiones - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

Estas solicitudes buscaban que el esquema de seguridad del senador —al que califica como uno de los más débiles para una figura opositora visible— fuese fortalecido conforme a la creciente exposición política y las amenazas recibidas.

“Durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, el senador Uribe ha hecho más de 35 solicitudes de reforzamiento del esquema. Sin exagerar, te podría decir que hay más de 40, pero siendo moderados, 35. Solo en este 2025 hay entre 19 y 23 solicitudes de refuerzo. En todas, la respuesta siempre fue negativa: no, no, no y no. Uribe Turbay tenía, quizás, el esquema más débil comparado con otros líderes de la oposición que son más visibles", indicó Mosquera.

La familia del senador, según Mosquera, nunca sintió que las amenazas fueran tomadas con la seriedad necesaria por parte de las autoridades encargadas de su protección.

El abogado expresó su preocupación frente a la poca rigurosidad con la que se realizaron los estudios de riesgo, apuntando que no se consideraron adecuadamente los factores políticos ni el nivel de exposición pública del senador.