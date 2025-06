La comediante que interpreta a la ‘Tía Resentilia’ narró su experiencia con terremoto en Bogotá: “Las vecinas dando ejemplo”

El personaje de comedia retrató a unas bogotanas que estaba haciendo ejercicio al aire libre durante la evacuación del terremoto del 8 de junio de 2025 - crédito Latiaresentilia/Instagram

El terremoto de 6,5 grados en la escala de Richter que sacudió a buena parte del país despertó a los ciudadanos antes de obligarlos a evacuar sus viviendas.

El sismo se sintió especialmente fuerte en Bogotá, en donde miles de capitalinos reportaron la experiencia en redes, especialmente minutos después de que la ciudad se meciera de un lado a otro por algunos segundos.

Pero más allá del susto, las anécdotas nunca sobran, y el “reir para no llorar” se hace evidente con historias sobre lo que vivieron los colombianos.

Luego del “sacudón”, las redes sociales se convirtieron en el epicentro de las historias que incluyen reuniones con vecinos en pijama tras la evacuación.

Creadores de contenido como Carolina Navas —que se ha vuelto conocida en las redes sociales por su personaje “Resentilia Rebolledo”, una típica tía capitalina que hace reír a muchos con sus ocurrencias— no se quedaron atrás.

La tía Resentilia reaccionó en redes luego del terremoto que sacudió a Bogotá - crédito Latiaresentilia/Instagram

“Ese edificio crujía...”

En redes sociales compartió un video para retratar cómo la tía —que se considera toda una “figura pública de barrio”— reaccionó al movimiento telúrico que despertó a los bogotanos, y para preguntar cómo les fue a sus seguidores con el terremoto, para poder realizar sus famosos “reportes comunitarios”

“Hola, qué temblor tan «jijuemadre», qué susto, Acá estamos evacuando, yo me quedé anoche donde una sobrina. Ese edificio crujía... Vea, las vecinas dando ejemplo, haciendo su ejercicio, y el resto estamos en pijama, sin lavarnos el rabo. Ole, yo me salí en un despeine y me salí sin brasier, estoy con una ruana encima. ¿Cómo los trató? Cuenten (sic)“, comentó la cómica creadora de contenido, en su personaje.

Mientras hablaba –luego del fuerte movimiento de tierra– logró registrar a un grupo de bogotanas, que, durante la evacuación, estaban haciendo ejercicio físico típico del domingo en la mañana, al aire libre.

Un terremoto que despertó a los capitalinos

En la mañana del 8 de junio del 2025, un sismo de magnitud 6,5 estremeció el centro del país y generó momentos de pánico en distintas regiones.

El Servicio Geológico Colombiano señaló que el epicentro se ubicó en el municipio de Paratebueno, Cundinamarca, con una profundidad de 30 kilómetros. Posteriormente, se registraron dos réplicas de magnitudes 4,0 y 4,6.

Las personas que esperan un parte médico del senador Miguel Uribe compartieron las imágenes - crédito @lafm/X

El temblor se sintió con fuerza en Bogotá y otras zonas del territorio nacional. Videos compartidos en redes sociales mostraron lámparas oscilando, estructuras temblando y reacciones de ciudadanos que buscaron resguardo mientras la tierra se movía. Algunos usuarios, con tono humorístico, escribieron: “Empezó movidito este domingo”.

Una de las afectaciones más visibles ocurrió en la vía que conecta Paratebueno con Maya, donde se reportó la fractura de la carretera. En Bogotá, el sismo sorprendió a quienes estaban en la ciclovía, especialmente en el sector de Usaquén, donde un edificio en la calle 145 con carrera 9 sufrió daños visibles.

En las inmediaciones de la Fundación Santa Fe, donde permanece hospitalizado el senador Miguel Uribe, los presentes grabaron cómo el edificio se desplazaba levemente durante el evento.

El video muestra cómo un camión se mueve con el sismo que despertó a los bogotanos - crédito @pasaenbogota/X

“El temblor también sorprendió a los que se encontraban a las afueras de la Fundación Santa Fe”, reportaron usuarios en redes sociales.

Durante la misa en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, el sismo interrumpió las oraciones de los feligreses. Los gritos de pánico se escucharon en medio de los rezos mientras los párrocos intentaban mantener la calma.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que se activaron todos los protocolos de emergencia. Una persona con ataque de ansiedad recibió atención médica.

El video muestra la magnitud del movimiento sísmico en la capital del país - crédito Infobae Colombia

En el epicentro, el municipio de Paratebueno, se reportaron daños estructurales en la iglesia local y en varias viviendas, algunas de las cuales quedaron inhabitables. Santa Cecilia, un sector cercano, también resultó afectado.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, indicó que “hasta el momento se reportan cuatro personas lesionadas con heridas leves, quienes fueron atendidas en el Centro de Salud del mismo territorio”.