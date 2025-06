Le pidieron hasta los papeles de la moto: cámara en casco de motociclista captó el asalto por hombres armados en Sibaté

Una cámara instalada en el casco de un repartidor registró el momento en que fue asaltado por tres hombres armados en Sibaté - crédito colprensa - @PasaenBogota / X

Una cámara instalada en el casco de un motociclista que trabaja para plataformas digitales registró el momento en que fue víctima de un asalto perpetrado por tres hombres armados, la noche del jueves 6 de junio en el municipio de Sibaté, Cundinamarca.

El hecho ocurrió cuando el motociclista se dirigía a cumplir con un servicio solicitado a través de una aplicación.

En las imágenes grabadas por la cámara, que luego circularon en redes sociales, se observa cómo tres sujetos interceptan el vehículo y lo amenazan con armas de fuego, obligándolo a entregar sus pertenencias y la motocicleta.

En el video, que ya circula en redes sociales, se ve el momento en que el conductor de la moto llega al lugar y mientras le entrega el casco al hombre que supuestamente iba a trasladar, instante en que el delincuente apaga rápidamente la moto girando la llave de la moto y saca un arma de fuego de la pretina de su pantalón.

“Ay...¿En serio?“, dice el conductor con frustración al ver que después de ser amenazado con el arma de fuego aparecen dos hombres más con las caras cubiertas. ”Bájese de la moto, hágalo marica porque se lo pego", dice el delincuente mientras le enseña la pistola al hombre, ignorando la presencia de la cámara en el casco del conductor.

Mientras lo bajan de la moto, el sujeto arranca el teléfono que estaba en un trípode pegado en la moto y de inmediato lo guarda en su pantalón. “Yo soy una rata, páseme todo lo que tenga, páseme todos los papeles”, dijo el sujeto a lo que el motociclista replico, “no tengo nada más… ¿En serio los papeles?“.

En el video incluso se ve el momento en que los tres hombres le piden la cédula, momento en que el conductor les enseña la billetera y les dice que no la tiene y les da dos billetes que tiene en los bolsillos, momento en que los hombres notan que lleva un reloj en su mano izquierda que también le fue robado.

El final del video los delincuentes le piden al motociclista que encienda el vehículo, mismo en el que los tres hombres emprendieron la huida.

La grabación se convirtió en una prueba clave para las autoridades, que ya adelantan la investigación para identificar a los responsables. Habitantes de Sibaté y otros motociclistas que trabajan con aplicaciones manifestaron su preocupación por el incremento de atracos en la zona y exigieron mayor presencia policial.

Madre de uno de los delincuentes confirmó que la moto fue regresada y se excusó

Las autoridades confirmaron que la motocicleta robada la noche del jueves 6 de junio en Sibaté, durante un asalto a mano armada contra un repartidor de plataformas, fue recuperada y entregada nuevamente a su propietario. El operativo permitió localizar el vehículo poco después del hecho y devolvérselo a la víctima, quien había registrado el asalto con una cámara instalada en su casco.

Adicionalmente, circula un audio en el que la madre de uno de los presuntos implicados pide disculpas por lo sucedido y expresa su pesar ante el incidente, reconociendo el daño causado a la familia afectada. Este gesto se suma a las acciones de las autoridades, que continúan con la investigación para dar con el paradero de los responsables y esclarecer el caso.

“Todos me conocen en el barrio, en estos no estoy en el barrio, pero desafortunadamente es mi hijo Cristian (uno de los hombres que robó la moto), quiero pedir disculpas a todos. Ya la policía me llamó anoche, mi hijo ya entregó la moto”, dijo la mujer.

Mataron a conductora en Medellín por robarle la moto

El barrio La Cruz, en el nororiente de Medellín, ha sido escenario de un incremento notable en los homicidios durante 2025, con un aumento del 467% en la comuna de Manrique, que pasó de registrar tres asesinatos en 2024 a diecisiete en lo que va del año.

En este contexto de creciente violencia, el asesinato de Jhon Arley Chancí Bedoya se suma a la lista de víctimas, convirtiéndose en el homicidio número 145 en la ciudad en lo que va del año.

La noche del 3 de junio, Jhon Arley Chancí Bedoya, de 39 años, fue atacado cuando intentaba guardar su motocicleta valorada en más de 30 millones de pesos colombianos, en el barrio La Cruz. Dos individuos que se movilizaban en otra motocicleta interceptaron a Chancí Bedoya, le dispararon en tres ocasiones dos impactos en el cuello y uno en el tórax y huyeron del lugar llevándose la moto.

La Policía llegó al sitio poco después, encontró a Chancí Bedoya sin signos vitales y acordonó el área para las labores judiciales correspondientes. Las autoridades detallaron que este crimen eleva a 146 el número de homicidios en Medellín en lo que va de 2025, cifra que representa un aumento del 16% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se habían registrado 126 casos.

El asesinato de Chancí Bedoya, quien trabajaba como conductor de bus, generó reacciones en la comunidad del transporte público. La cooperativa Cootracovi, a la que pertenecía la víctima, expresó su pesar a través de redes sociales, destacando el compromiso y la responsabilidad de Chancí Bedoya durante su tiempo en la empresa.