Hombre hizo comentarios xenófobos a una mujer en bus de Transmilenio: “Lárgate a tu provincia”

Una mujer fue agredida verbalmente por otro pasajero en un bus de Transmilenio - crédito TransMilenio /captura de video

Un incidente ocurrido en un articulado del sistema de transporte público Transmilenio, en Bogotá, generó un debate en redes sociales por las expresiones xenófobas de uno de los involucrados.

Según un video que se ha viralizado, un hombre dirigió insultos hacia una mujer, utilizando frases como “Bogotá para bogotanos” y “lárgate a tu provincia”. Aunque el altercado no escaló a agresiones físicas, las palabras del hombre provocaron alarma entre los pasajeros, algunos de los cuales intentaron intervenir para calmar la situación.

El enfrentamiento comenzó cuando la mujer ingresó al vehículo y sostuvo una discusión con otro usuario. En ese momento, el hombre respondió con comentarios despectivos que rápidamente encendieron los ánimos.

El intercambio de palabras se prolongó, generando incomodidad entre los presentes. Este tipo de incidentes, aunque no son nuevos, han aumentado el debate en redes sociales sobre la convivencia en los espacios públicos y el respeto hacia los demás usuarios del sistema de transporte.

“Vivimos en un país regionalista en la costa llegan muchos países santandereanos, rolos, etc y no los tratamos mal y por qué ellos tratan mal al costeño cuando está en sus tierras”; “no pues que chimba Bogotá”; “Que tristeza que uno tenga que ver esto, que ni siquiera como colombianos nos respetemos ni respetemos las diferencias entre nosotros, deberíamos recapacitar y tener más sentido de pertenencia, no solo de nuestras ciudades, si no también nuestras regiones o departamentos”, son algunas reacciones en las plataformas digitales.

El Código Nacional de Policía y Convivencia, regulado por la Ley 1801 de 2016, establece normas específicas para garantizar la convivencia en los sistemas de transporte público en Colombia.

Según el artículo 146 de este código, se consideran comportamientos contrarios a la convivencia aquellos que perturben la tranquilidad de los demás mediante actos molestos, irrespeten a otros usuarios o impidan el acceso prioritario a personas con necesidades especiales, como mujeres embarazadas o adultos mayores. Las infracciones a estas normas pueden acarrear multas tipo 1, equivalentes a cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes.

El sistema TransMilenio, como parte del transporte público de Bogotá, también establece derechos y deberes para sus usuarios. Entre los derechos se incluye recibir un servicio en condiciones de calidad, eficiencia y seguridad, así como ser tratados con respeto por el personal del sistema. Por otro lado, los usuarios tienen el deber de cumplir con las normas de convivencia y evitar cualquier comportamiento que pueda afectar la experiencia de otros pasajeros.