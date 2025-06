Indignación en Cali por motociclista que agredió a adulto mayor con su casco: “Me hace una herida profunda de 15 puntos”

El adulto mayor golpeado en Cali se dirigía a una cita médica, cuando el motociclista, en su imprudencia, casi lo atropella - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá y @CaliSosVos/X

En Cali (Valle del Cauca) se registró un nuevo acto de intolerancia que derivó en afectaciones físicas de una persona mayor. Se trata de Hugo Romero, un camarógrafo de 70 años que fue violentamente agredido por un motociclista que transitaba de manera indebida sobre un andén, destinado a la movilización de peatones.

El ciudadano reveló detalles de lo ocurrido en una grabación difundida por le medio Tu Barco Noticias. Aseguró que las agresiones que sufrió fueron una represalia del sujeto, luego de que el adulto mayor le reclamara por movilizarse por donde no se debe.

“Cuando el tipo viene sobre el andén, casi me atropella y lo único que le digo es: ‘señor, ponga cuidado’. Y eso me bastó para sufrir todos estos golpes”, contó el ciudadano afectado.

Esto ocurrió cuando Romero se dirigía a una cita médica en el Virrey Solís. De acuerdo con su relato, cuando se quejó de la conducta del motociclista, este, en vez de continuar su camino, esperó a la víctima en un punto de la calle, lo insultó, descendió de la moto y lo golpeó en el rostro utilizando su casco.

Testigos indicaron que el motociclista se había parqueado en una zona prohibida - crédito Secretaría de Movilidad de Cali

El camarógrafo quedó con lesiones considerables como consecuencia de las agresiones, principalmente en la cabeza, por lo que debió ser atendido de urgencia en la misma clínica a la que se dirigía para su cita médica. “Me hace una herida profunda de 15 puntos, cuatro internos y 11 por fuera. Hematomas en el ojo y en la mano”, precisó.

La víctima calificó el caso como un hecho de intolerancia que debe revisarse, para evitar que la violencia siga siendo utilizada como mecanismo de resolución de conflictos. “Todo esto fruto de la intolerancia. Un tipo que está enfermo, un tipo que no es un peligro para la sociedad. Yo creo que las cosas no se solucionan a punta de golpes. Si el tipo estuviera armado con un cuchillo, me pregunto qué hubiera pasado. Esto no puede seguir así”, indicó al medio citado.

El adulto mayor fue atendido de urgencia en el Virrey Solís, donde tenía una cita médica - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Un hombre identificado como Hamilton Valencia, que fue testigo de lo ocurrido, aseguró, en diálogo con Telepacífico, que el motociclista estaba parqueado en un lugar en donde no se permite a los vehículos detenerse. Luego de golpear en dos oportunidades al camarógrafo, “se voló”; mientras tanto, la comunidad auxilió a la víctima.

Hasta ahora, se desconoce la identidad del conductor de la motocicleta. Según el medio local CW+, las autoridades de Cali ya iniciaron labores de búsqueda, revisando las cámaras de seguridad del área donde se presentaron los hechos y solicitando la colaboración ciudadana para identificar al responsable.

En conversación el diario El País, Romero informó que instauró una denuncia formal por las agresiones de las que fue víctima. Por el momento, está a la espera de la asignación de un fiscal para su caso. Cuando el funcionario sea asignado, podrá proceder con una evaluación de su estado de salud por parte de Medicina Legal.

El ciudadano agredido tomó acciones legales en contra del motociclista - crédito Luisa González/Reuters

Adicionalmente, testigos de los hechos revelaron al ciudadano la placa de la moto en la que se movilizaba el señalado agresor, dato que también entregó a las autoridades. “Es muy triste que aquí la vida no vale nada, cualquier persona, por un detalle insignificante, te agrede, te tira, hasta te pueden matar”, dijo el adulto mayor a Telepacífico.

El caso provocó amplio rechazo en redes sociales, donde múltiples usuarios exigen medidas contundentes frente a este tipo de agresiones contra peatones. “No respetan semáforos, no respetan andenes…”; “Esto es lo que ocurre a diario con estos desalmados”; “¿Y dónde están los agentes? ¿Y los operativos???”; “Lástima que nadie lo defendió”, indicaron algunos usuarios de X.