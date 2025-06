Hijos de Omar Geles están tras los pasos musicales de su padre: con acordeón en mano llenan de orgullo a Maren García, su madre

Su familia y los artistas que trabajaron con él se encargan de mantener vivo su legado - crédito @alianzafc.official/Instagram

El legado de Omar Geles, una de las figuras más influyentes del vallenato, continúa vivo a través de su familia y su música, tras su fallecimiento.

Su esposa, Maren García, y sus hijos han asumido la tarea de preservar y difundir las tradiciones y pasiones del compositor nacido en Valledupar.

En un video compartido en redes sociales, se observa a los hijos de Geles que tocan instrumentos emblemáticos del vallenato, como el acordeón, la caja y la guacharaca, en el que demuestran su interés por seguir los pasos de su padre.

Maren García no solo ha inculcado en sus hijos el amor por la música, también lidera el proyecto musical denominado La Gente de Omar Geles, una agrupación vallenata que busca mantener vivo el repertorio del compositor. Este grupo tiene como objetivo interpretar los éxitos de Geles en diversos escenarios, por lo que asegura que su obra permanezca en la memoria colectiva de los amantes del género.

El tributo a uno de los más grandes representantes del vallenato

Este grupo tiene como objetivo interpretar los éxitos de Geles en diversos escenarios - crédito @maren.garcia / IG

Entre las composiciones más destacadas de Omar Geles se encuentran temas como Me Gusta, Me Gusta, A Blanco y Negro y Gracias, canciones que dejaron una huella imborrable en el vallenato. Tras su fallecimiento, varios artistas han rendido homenaje a su legado. Uno de los tributos más significativos provino de Silvestre Dangond, que incluyó una canción compuesta por Geles en su último álbum, realizado en colaboración con el acordeonero Juancho de La Espriella. En este tema, casi al final, se puede escuchar la voz del propio Geles, acompañada de un mensaje especial de Dangond, que destacó que el compositor no dejó asuntos pendientes en vida.

Silvestre Dangond aprovechó su participación en un festival para presentar este disco junto a Juancho de la Espriella y rendir homenaje a las múltiples composiciones que Geles aportó a su repertorio. Dangond, originario de La Guajira, ha sido uno de los principales intérpretes de las letras de Geles, en el que consolidó su lugar como una de las voces más representativas del vallenato contemporáneo.

Entre las composiciones más destacadas de Ómar Geles se encuentran temas como Me Gusta, Me Gusta, A Blanco y Negro y Gracias - crédito @maren.garcia

El impacto de Omar Geles no se limita al vallenato, ya que su talento como compositor también se extendió a otros géneros, como la salsa. Su habilidad para crear letras que conectan con el público lo convirtió en una figura clave en la música colombiana. Ahora, su familia y los artistas que trabajaron con él se encargan de mantener vivo su legado, asegurando que su contribución a la música siga siendo recordada y celebrada.

El homenaje de la esposa de Omar Geles tras su muerte

El 21 de mayo marcó un año desde el fallecimiento del reconocido cantautor colombiano Omar Geles, una figura emblemática del vallenato. Para conmemorar su legado, Maren García, última esposa del artista y madre de sus tres hijos menores, organizó una ceremonia especial en su honor. Según informó la familia, el evento tuvo lugar en la Catedral del Reino de los Músicos de Valledupar, ciudad natal y lugar de fallecimiento del compositor, a las 7:00 p. m. La convocatoria incluyó a amigos, colegas, familiares y admiradores del músico.

El fallecimiento de Ómar Geles, ocurrido el 21 de mayo de 2024, conmocionó profundamente al mundo del vallenato - crédito @omargeles/Instagram

En una publicación en sus redes sociales, Maren García expresó su homenaje al artista con un mensaje emotivo: “En memoria del por siempre y para siempre mejor. Omar Geles, hiciste que tus canciones dieran voz a cada alma silenciada y quedaron escritas con tinta indeleble en nuestro corazón”. Este mensaje acompañó la invitación a la ceremonia, que buscó recordar la vida y obra de quien dejó una huella imborrable en la música vallenata.

El fallecimiento de Omar Geles, ocurrido el 21 de mayo de 2024, conmocionó profundamente al mundo del vallenato y a sus seguidores. A los 57 años, el artista sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras jugaba tenis en Valledupar, según confirmaron fuentes cercanas y la Clínica Erasmo. Su partida representó una pérdida significativa para la música colombiana, donde su obra es considerada un pilar fundamental del folclor vallenato.