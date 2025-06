Gregorio Pernía contó cómo se enteró del embarazo de Érika Rodríguez: “Estaba atacada llorando”

La pareja compartió cómo vivieron el asombro y la emoción tras enterarse de que esperan un hijo, desafiando un diagnóstico médico - crédito @erikarfarfan/Instagram

La noticia del embarazo de Érika Rodríguez Farfán tomó por sorpresa a su familia, especialmente porque, según relató la propia Érika en el programa Día a día, de Caracol Televisión, los médicos le habían dicho que no podría tener más hijos.

“Ha sido un proceso hormonal duro, porque no lo esperábamos. Ni yo lo esperaba. Yo tenía otros planes. Teníamos otros planes, como ya más tranquilos. Y pues, según el médico, yo no podía tener más hijos”, reveló en el programa matutino.

La pareja de Gregorio Pernía compartió que, tras seis años sin planificar y con un diagnóstico de endometrio inactivo, la posibilidad de un nuevo embarazo no estaba en sus planes: “Duré seis años sin planificar. El endometrio mío no funcionaba para nada... pero se recuperó en seis años”.

La pareja habló sobre el impacto emocional que tuvo la noticia en su vida cotidiana y en sus planes personales - crédito @diaadiacaracoltv/Instagram

Sin embargo, el actor cucuteño anunció en su cuenta de Instagram el 16 de abril que se convertirá en padre nuevamente a los 54 años, un hecho que generó numerosas reacciones en redes sociales y ha marcado un nuevo capítulo en la vida de la familia.

La noticia llegó en un momento inesperado para la pareja. Érika contó que, tras varios años sin menstruar debido a su condición médica, en enero notó el regreso de su ciclo menstrual, aunque no sospechó que esto pudiera significar un cambio tan radical.

“Yo duré mucho tiempo en que la verdad no menstruaba por el endometrio que no funcionaba, y en enero empezó normalmente la menstruación, pero yo jamás imaginé que después de seis años se fuera a recuperar el endometrio. Y sí, tuve un retraso y empecé con unos síntomas extraños, y ahí ya fue la duda (...) La primera(prueba) me la hice en Tolú, pues compré de esas caceritas y salió negativa (...) yo me tranquilicé”, explicó en la entrevista.

Érika Rodríguez explicó que, tras seis años sin planificar y con un diagnóstico médico, el embarazo fue una completa sorpresa - crédito @erikarfarfan/Instagram

La primera prueba de embarazo, realizada en el municipio de Tolú, en el departamento de Sucre, resultó negativa, lo que le dio tranquilidad momentánea. Sin embargo, al regresar a Bogotá, los síntomas persistieron y decidió hacerse una segunda prueba, que confirmó el embarazo: “Después volví a Bogotá, pero seguí como con esos síntomas, y él (Gregorio) con unas agrieras, yo también... unos síntomas raros, unos cólicos, algo que yo no sentía hace muchísimo tiempo, y me hice una prueba más”.

El momento en que Érika comunicó la noticia a Gregorio Pernía estuvo cargado de emociones. Según relató en el programa, se encontraba llorando en su habitación cuando el actor entró y le preguntó qué sucedía.

“No, yo no sabía qué hacer. Yo quedé en shock y Gregorio precisamente en ese momento, entra y yo, desencajada, me dij: ‘¿Qué te pasa?’. Él se preocupó y dijo: ‘¿Esta qué? ¿De qué se enteró? ¿Qué pasó?’ Pero cuando le dije no, se la solté de una. Y él también quedó en shock. Pero él inmediatamente feliz. O sea, yo no esperaba esa reacción tampoco, pero él inmediatamente feliz”, compartió Érika Rodríguez y Gregorio Pernía agregó: “Voy a la cama, al cuarto de mi Érika y está llorando, atacada llorando y le digo qué pasa y me responde ‘Estoy embarazada’”.

El actor también expresó su entusiasmo por la llegada de un nuevo miembro a la familia. Durante la entrevista, manifestó su aprecio por la vida familiar y la importancia que le da a la unión en el hogar: “A mí me encanta la familia, hermano. Yo creo que es una cosa que se ha perdido. La gente está ahorita más con el gato, con el perro, y está bien, porque yo tengo nueve perros y me gusta, pero a mí me gusta la olla de presión sonando. La casa llena”.

Gregorio Pernía expresó su alegría ante la paternidad a los 54 años: “A mí me encanta la familia, hermano” - crédito @diaadiacaracoltv/Instagram

Las declaraciones de la pareja generaron comentarios de felicitaciones por parte de sus seguidores en las redes sociales: “Que lindo 😍😍❤️❤️❤️”; “Tan lindo verlos viviendo esta etapa tan bonita ❤️”; “Ay lo amo 😂😂😂😂 me encanta 🥰”; “Gregorio tan espontáneo y chévere como siempre 😍”; “Divinos! Lo mejor, un hijo para una pareja que se ama, eso es vida y alegría. La vida siempre trae vida👏👏”.