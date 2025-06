“Tengo un problema muy serio con Monserrate”: migrante argentina sobre comportamiento inaceptable de algunos deportistas

Su última visita al cerro se vio perturbada y, aunque lo intentó, no logró conectar con la naturaleza - crédito @micaelasposetti / TikTok

Tras mudarse a Bogotá, la creadora de contenido argentina Micaela Posetti encontró en el cerro de Monserrate una escape del ruido y el caos de la ciudad. Pero, en su última visita, no logró conectar con la naturaleza ni experimentar la calma que, en condiciones normales, debería sentirse a 3.152 metros sobre el nivel del mar.

“Tengo un problema muy serio con Monserrate. Me sorprende la cantidad de gente que va con el parlante, con música, y ni siquiera música chill, reggaetón o electrónica a todo lo que da”, lamentó, en un video compartido en su perfil de la plataforma Tiktok.

La artista cordobesa insistió que “no es el momento o el lugar como para llevar un parlante con música (...) y lo único en lo que puedo pensar es: qué cagada que no prohíban esto, porque también es una reserva natural. Es una montaña en la que viven animales... digo, qué raro que no prohíban que vayas escuchando música tan alto. Pero resulta que sí está prohibido. Había carteles por todos lados diciendo que no podés ir escuchando música”.

Y tiene toda la razón; ya que, en carteles dispuestos en la entrada y a lo largo del recorrido, la administración advierte: “La montaña es hogar de muchas especies y aves que merecen respeto. Recuerda que la música es tuya y no para ellos. Utiliza audífonos”.

La extranjera también cuestionó a las autoridades y su falta de interés por el tema - crédito @micaelasposetti / TikTok

Disgutada, por la cantidad de personas que deciden ignorar las normas del cerro de Monserratem, Micaela decidió acercarse a dos agentes de la Policía y preguntarles por qué no actuaban, pero la respuesta la dejó aún más sorprendida:

“Las dos estaban en el teléfono y me miraron así como ‘¿De qué me estás hablando? Dejá de hinchar los huevos’ y me dijeron que ya se habían resignado porque si les dicen que apaguen la música, suben otros 10 metros, donde ya no hay policía, y vuelven a encenderla”.

Comprometida con la ciudad que le abrió las puertas, la extranjera hizo un llamado a las autoridades para poner en regla el sendero peatonal de Monserrate y mostrar interés por un tema que podría afectar el equilibrio natural en la montaña:

“Si hay policías a lo largo del recorrido, que todos le llamen la atención a la gente que va con música, porque saben que está prohibido, pero como que les da pereza. Muy mal por la gente que sube con la música sabiendo que no se puede. Y segundo, muy mal por los policías también, porque no hacen nada”.

Posetti invitó a la Policía a interesarse por el tema - crédito Nathalia Angarita / Reuters

Esto es todo lo que debería conocer sobre el cerro de Monserrate, antes de subirlo:

El imponente cerro de Monserrate se erige como un emblema de Bogotá, proporcionando vistas panorámicas de la ciudad desde sus más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Este lugar es reconocido no solo por sus espectaculares vistas, sino también por su riqueza cultural y religiosa, ya que alberga la Basílica del Señor Caído, un importante punto de peregrinación. De ahí que subir el cerro sea una alternativa perfecta para deportistas y amantes de la naturaleza.

La ruta peatonal comienza en el sector de San Francisco, conocida por su inclinación pronunciada, pero bien señalizada, lo que ayuda a los aventureros a disfrutar de vistas cada vez mejores a medida que ascienden. En cuanto al acceso, está disponible para los visitantes todos los días de la semana, excepto los martes, reservado para tareas de mantenimiento, según ha indicado el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd).

Vista desde el cerro de Monserrate - crédito Nathalia Angarita

El camino a pie suma un trazado de 2.350 metros con un total de 1.605 escalones, un recorrido desafiante que generalmente se completa en alrededor de una hora, aunque la duración puede variar según la condición física del visitante y las condiciones climáticas. No se requiere inscripción para el uso del sendero, pero el control del aforo se realiza en la entrada.

Para quienes prefieren una experiencia menos física, se puede acceder a la cima mediante teleférico o funicular. Una vez en el pico, se abre un abanico de opciones: desde explorar la basílica hasta disfrutar de la gastronomía local en los restaurantes cercanos, todo mientras se contempla la vista en un ángulo de 360 grados, según mencionó el medio.

Para optimizar la experiencia al subir y bajar del cerro, el Idrd recomienda evitar la ingesta de alimentos durante el recorrido, utilizar ropa y calzado cómodos, y protegerse del sol con bloqueador solar e hidratarse de manera constante.