Se conoce testimonio de DJ que sobrevivió a la masacre en fiesta electrónica de Puerto Colombia : “Gracias a Dios me tuve que ir”

Andrés Montoya, conocido como DJ Zandú, fue un sobreviviente de la masacre - crédito redes sociales y zandudj/Instagram

El lunes festivo, 2 de junio de 2025, una fiesta de música electrónica celebrada en una cabaña de Puerto Colombia, Atlántico, terminó en tragedia cuando hombres armados irrumpieron en el lugar y dispararon de forma indiscriminada.

El ataque dejó tres personas muertas y otras nueve heridas, y ocurrió a las 10:30 p. m. en el kilómetro 7 de la Vía al Mar, en el sitio conocido como Villa de Olvega.

Según el reporte oficial del coronel Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, “varios jóvenes se encontraba departiendo en una fiesta privada. Fueron interrumpidos por individuos, quienes empiezan a disparar indiscriminadamente”.

Entre los artistas invitados al evento estaba el DJ caleño Andrés Montoya, más conocido como Zandú, que no se encontraba en el lugar en el momento del ataque.

A través de su cuenta de Instagram, donde suma más de 119 mil seguidores, expresó su consternación por la tragedia. “Me desperté con el link de una noticia, de una tragedia que pasó en Barranquilla”, dijo.

El testimonio de DJ Zandú, que se salvó se haber estado en la masacre de Puerto Colombia, Atlántico - crédito zandudj/Instagram

“De verdad que qué situación tan triste y pues la verdad quería dar el mensajito porque yo estaba allá”, relató.

Además, reveló tras estar en la fiesta, se retiró antes del ataque: “Yo estaba allá, me debía quedar hasta esa hora que iba a pasar eso, pero gracias a Dios me tuve que ir para otra parte”.

Zandú agregó que se encontraba “en shock” al enterarse de lo ocurrido. “De verdad mi sentido pésame para las familias de las personas afectadas, mucha fuerza. Gracias a la gente que se preocupó por mí, yo estoy bien”. agregó, en una historia que subió en la mencionada red social.

Otra DJ que se pronunció fue Fefi Ramos, también incluida en el cartel del evento. A través de sus redes sociales lamentó el asesinato de su amiga Maciel.

“Bebé, me dueles muchísimo. No pudimos cumplirnos esa cita, eras una niña tan especial, llena de vida y hermosa”, escribió. Además, destacó las cualidades humanas de la joven artista: “Tenías un corazón inmenso y siempre dispuesta a ayudar. No es justo”.

La joven identificada como Maciel Karina Gómez apenas iniciaba su carrera como DJ - crédito @maci_gomez6/TikTok

Las autoridades manejan como principal hipótesis que el atentado tenía como objetivo a alias Choco, un hombre con antecedentes por pertenecer a una organización criminal que estaba presente en la fiesta y sobrevivió al ataque.

“Se trata de un hecho selectivo en el que el objetivo era uno de los participantes de la fiesta”, señaló el coronel Urrego, citado por el diario El Tiempo.

La dolorosa masacre, en Puerto Colombia, Atlántico: DJ Maciel subió un video antes del asalto

Cuatro hombres armados, que se movilizaban en dos motocicletas, irrumpieron en el evento y abrieron fuego contra los asistentes. En el lugar murieron dos personas y una tercera falleció en un centro médico cercano.

Una de las víctimas fue Maciel Karina Gómez, joven barranquillera de 25 años que iniciaba su carrera como DJ bajo el nombre artístico de DJ Maciel.

En sus redes sociales, minutos antes del ataque, compartió un video invitando al evento Domingo de Prueba de Talentos, una jornada dedicada a nuevos DJs de la región en el lugar conocido como Eco House Villa de Olvega.

El nombre de la hermana de Karina Maciel Gómez (DJ Maciel) apareció en el mismo panfleto donde figura el cantante Zair Guette (asesinado en febrero de 2025) y Paula Mackenzie, hija del exfutbolista Oswaldo “Nene” Mackenzie - crédito @maci_gomez/IG

Maciel era comunicadora social de formación, pero había encontrado en la música electrónica su vocación. En la fiesta, que comenzó el domingo por la noche y se extendió hasta el lunes festivo, también se presentaban otros artistas. La joven fue trasladada a la Clínica Portoazul, donde murió por la gravedad de sus heridas.

Los otros fallecidos fueron Luis Alfredo Vergara Julio, modelo de 25 años y presuntamente pareja sentimental de Maciel, y Ronaldo José Alarcón Castrilleros, de 19 años. Ambos recibieron impactos de bala en zonas vitales, según confirmaron fuentes médicas.

Alias Choco, que fue uno de los heridos, fue identificado como Raúl Alberto Henao Farías, y tiene antecedentes judiciales. La Policía no descartó que él fuera el objetivo principal del atentado.